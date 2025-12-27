Antena Căutare
Nicușor Dan spune că se va căsători cu Mirabela Grădinaru în acest mandat. Ce l-a determinat să anunțe

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit deschis despre planurile sale personale, anunțând că intenționează să se căsătorească cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, în timpul actualului mandat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Decembrie 2025, 14:37 | Actualizat Sambata, 27 Decembrie 2025, 18:38
Nicușor Dan spune că se va căsători cu Mirabela Grădinaru în acest mandat. Ce l-a determinat să anunțe | Hepta

Șeful statului a subliniat că își dorește ca acest moment să aibă loc într-un cadru liniștit, departe de presiunea și agitația care i-au marcat viața în ultimele luni.

Nicușor Dan spune că se va căsători cu Mirabela Grădinaru în acest mandat. Ce l-a determinat să anunțe

Invitat într-o emisiune tv, Nicușor Dan a explicat că decizia nu este una dictată de convenții sau de „gura lumii”, ci de nevoia de echilibru și pace interioară. „Dacă ar fi fost de gura lumii, s-ar fi întâmplat deja. Cred că e important ca, pentru Mirabela și pentru copii, ca momentul ăsta să nu fie între două întâlniri. Trebuie să fie un moment de liniște, de pace interioară, pe care, din toate alergăturile astea politice, nu poți să te duci leșinat. E nevoie de un moment și se va întâmpla. Va apărea în mandatul ăsta! Categoric'”, a declarat președintele, potrivit viva.ro.

Citește și: Președintele Nicușor Dan, mesaj special de Crăciun. Ce și-a dorit șeful statului să transmită într-o zi atât de deosebită

Povestea de dragoste dintre Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru durează de două decenii. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu 20 de ani, pe când Mirabela era studentă, și au rămas împreună de atunci. Deși nu sunt căsătoriți cu acte, relația lor a fost una stabilă, din care au rezultat doi copii: o fetiță, Aheea, și un băiețel, Antim.

Președintele a insistat că nu își dorește un eveniment grăbit, ci unul care să reflecte importanța momentului pentru familie. În viziunea sa, căsătoria trebuie să vină atunci când va exista un echilibru real între viața publică intensă și cea personală, dominată de nevoia de calm și stabilitate.

În același context, Nicușor Dan a vorbit și despre rolul Mirabelei Grădinaru ca Primă Doamnă, mărturisind că este „foarte mândru” de felul în care aceasta se implică și se exprimă în spațiul public. El a amintit că Mirabela Grădinaru este președintele fondator al USR și că are o poziție din care poate transmite mesaje importante în societate.

Citește și: Crăciun la Cotroceni: Nicușor Dan și familia au întâmpinat colindătorii. Imagini adorabile cu mezinul Președintelui României

„Foarte mândru. Cu orice ocazie cu care e expusă public. Din prezentarea pe care ați făcut-o, nu trebuie să uităm că Mirabela Grădinaru este președintele fondator al USR-ului. Am mare încredere în Mirabela. Cred că are o poziție socială din care poate să transmită niște mesaje. Vă mărturisesc că nu se consultă cu mine în ce spune și eu nu verific ce a spus. Am toată încrederea că ceea ce spune poate să facă bine”, a adăugat șeful statului.

Anunțul președintelui aduce în prim-plan o latură personală rar expusă, conturând imaginea unui lider care își dorește ca, dincolo de agenda politică încărcată, să își găsească timpul și liniștea necesare pentru un pas important în viața de familie.

