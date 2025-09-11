Unde lucrează Elena Udrea la două luni de la ieșirea din închisoare. Cu ce se ocupă acum fosta blondină de la Cotroceni

La aproape două luni de când a fost eliberată, Elena Udrea a vorbit despre noul său loc de muncă, acum că fiica ei a început școala.

Condamnată la șase ani de închisoare în „Dosarul Gala Bute”, pentru luare și dare de mită, abuz în serviciu, complicitate la luare de mită, evaziune fiscală și spălare de bani, Elena Udrea a părăsit la jumătatea lunii iulie Penitenciarul Târgșor, după trei ani petrecuți în spatele gratiilor.

După ce a ieșit din închisoare, Elena Udrea a preferat să stea cu fiica ei și să recupereze timpul pe care l-au pierdut. Acum, că Eva Maria a început școala, fostul ministru s-a pus pe treabă.

„Am stat o lună și jumătate să mă bucur doar de clipe petrecute cu familia, fără alte planuri, preocupări. Mi-am făcut destule în timp ce eram închisă. Acum, că s-a terminat și vacanța și Eva a început școala, o sa îmi fac un program și cu alte activități, doar că de aici încolo, prioritățile mele sunt total schimbate.

Întâi de toate este familia, apoi restul. Nu mai vreau să pierd nicio clipă cu lucruri, oameni, care nu mă interesează în mod real, sau de dragul altora.

Voi activa în cadrul unei asociații care se ocupă de drepturile omului și reintegrarea celor care au fost în detenție. Și voi lucra la afacerile familiei. Restul, voi vedea dacă și când vor mai fi de interes pentru mine!”, a declarat Elena Udrea pentru Cancan.

Elena Udrea a fost alături de fiica ei în prima zi de școală

Elena Udrea și-a însoțit fiica în prima zi de școală și a postat un mesaj emoționant pe Facebook.

„Ce zi minunată! După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința mea și a Evei de a fi împreună, de mână, în prima ei zi de școală, împlinită! Ce emoții am avut amândouă, dar și cât de fericite am fost! Ce mândra și încrezătoare a fost ea, că a venit cu tati, dar de data asta și cu mami, ca toți ceilalți copii, la începutul clasei I!

Și peste toate acestea, mai este și prima la Catalog! Îi urez să fie prima și în tot ceea ce îi place să facă!

Le urez tuturor elevilor să aibă un an cu rezultate foarte bune și să se bucure de școală, de colegi, de învățători și profesori! La mulți ani sărbătoriților de astăzi! Cei care îi poartă numele, să fie ocrotiți de Sfinta Fecioară Maria, azi și în fiecare zi!”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Întrebată de Cancan care a fost cel mai greu moment din închisoare, Elena Udrea a mărturisit că suferința prin care fiica ei trecerea îi sfâșia sufletul.

„Cel mai greu mi-a fost să știu cat de mult suferă fetița mea! Eu am trecut peste orice greutate, suferința greu de îndurat era, însă, cea pentru drama Evei, pe care am lăsat-o la doar trei ani fără mamă. Niciun copil nu ar trebui să treacă prin așa ceva! Gândul la ea îmi sfâșia sufletul! Sprijinul lui Adrian pentru Eva și pentru mine, a fost esențial. A fost nu doar un tată minunat în toți acești ani în care eu am lipsit, ci și tată și mamă și, nu i-a fost deloc ușor”, a declarat ea pentru sursa citată.