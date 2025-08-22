Antena Căutare
Home News Inedit O femeie a scăpat de pedeapsa cu cinci ani de închisoare. De ce nu a mai fost încarcerată

O femeie a scăpat de pedeapsa cu cinci ani de închisoare. De ce nu a mai fost încarcerată

O femeie a reușit să scape de o pedeapsă cu închisoarea. Iată ce s-a întâmplat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 22 August 2025, 10:46 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 10:46
Galerie
O femeie a scăpat de pedeapsa cu cinci ani de închisoare | Shutterstock

O femeie condamnată la cinci ani de închisoare a scăpat de pedeapsă. Totul s-a întâmplat în provincia Shanxi, China centrală.

Citește și: Elena Udrea și-a găsit deja un loc de muncă! Cu ce se va ocupa după vacanța de vară: „Mă voi implica foarte mult”

Cum a reușit să scape femeia de închisoare

Femeia, cunoscută sub pseudonimul Chen Hong, a fost condamnată la cinci ani de închisoare pentru fraudă în luna decembrie 2020. Cu toate acestea, ea nu a fost încarcerată.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Țara unde bătrânii preferă să meargă la închisoare din cauza singurătății. Cum recurg la o asemenea decizie

Motivul a fost legea chineză. Potrivit unei surse, în China, condamnații care suferă de boli grave, femeile însărcinate, cele care îngrijesc nou-născuți sau persoanele care nu se pot întreține singure își pot executa temporar pedeapsa fără să fie încarcerate. Aceste persoane pot ispăși pedeapsa fie la domiciliu, fie în spitale.

Citește și: O femeie cunoscută pentru faptul că este invalidă, la un pas de închisoare. Ce a ieșit la iveală a scandalizat internuații

Cu toate acestea, ele sunt supravegheate de instituții comunitare de corecție, aflate sub autoritatea penitenciarelor locale și a organelor de securitate publică.

Condamnații trebuie să prezinte rapoarte medicale privind starea lor de sănătate sau evoluția sarcini o dată la trei luni. De asemenea, sunt efectuate verificări periodice din partea autorităților.

Citește și: Închisoare pe viață pentru cei care comit femicid. În ce țară europeană s-a promulgat această lege și ce scop are

În cazul lui Chen Hong, sarcinile succesive au scăpat-o de închisoare, efectuându-și mare parte din pedeapsă la domiciliu. Ea tocmai ce născuse al treilea copil când a primit sentința.

În ultimul an de pedeapsă au fost diverse probleme, autoritățile au descoperit că cel mic era înregistrat pe numele cumnatei femeii, dat fiind că Chen divorțase de soțul său. De asemenea, el locuia la familia respectivă, în timp ce ceilalți doi copii erau la domiciliul tatălui.

femeie încătușată care scrie pe o foaie
+4
Mai multe fotografii

Astfel că, Chen Hong a fost încarcerată și a ispășit restul termenului într-un centru de detenție.

Cele mai periculoase viețuitoare pentru oameni. Una dintre ele s-ar putea afla lângă casa ta acum...
Înapoi la Homepage
AS.ro Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
Observatornews.ro Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cum au fost prinși cei mai periculoși agresori digitali. Hunting Bedroom Predators e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cum au fost prinși cei mai periculoși agresori digitali. Hunting Bedroom Predators e disponibil acum în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției Joi, 21.08.2025, 23:59
Mireasa sezonul 12, 22 august 2025. Emily, deranjată de replica lui Adin Mireasa sezonul 12, 22 august 2025. Emily, deranjată de replica lui Adin Vineri, 22.08.2025, 14:29 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 21 august 2025. Testul cuplurilor! Iustina și Cornel Luchian răspund celor mai picante întrebări Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 21 august 2025. Testul cuplurilor! Iustina și Cornel Luchian răspund celor mai picante întrebări Joi, 21.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Miercuri, 20.08.2025, 23:30
Mai multe
Citește și
Cele mai periculoase viețuitoare pentru oameni. Una dintre ele s-ar putea afla lângă casa ta acum
Cele mai periculoase viețuitoare pentru oameni. Una dintre ele s-ar putea afla lângă casa ta acum
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în viață. Fosta soție a lui Elvis Presley a avut o reacție neașteptată
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în... Catine.ro
Google a dezvăluit Pixel 10 Pro Fold. Ce preț are cel mai scump smartphone lansat de companie
Google a dezvăluit Pixel 10 Pro Fold. Ce preț are cel mai scump smartphone lansat de companie
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse: „Îi recomand să meargă la terapie”
Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse:... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat
Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri mari, la Marble Beach: „Rupi maşina”
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita Observator
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x