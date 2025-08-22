O femeie a scăpat de pedeapsa cu cinci ani de închisoare. De ce nu a mai fost încarcerată

O femeie a reușit să scape de o pedeapsă cu închisoarea. Iată ce s-a întâmplat.

O femeie a scăpat de pedeapsa cu cinci ani de închisoare | Shutterstock

O femeie condamnată la cinci ani de închisoare a scăpat de pedeapsă. Totul s-a întâmplat în provincia Shanxi, China centrală.

Cum a reușit să scape femeia de închisoare

Femeia, cunoscută sub pseudonimul Chen Hong, a fost condamnată la cinci ani de închisoare pentru fraudă în luna decembrie 2020. Cu toate acestea, ea nu a fost încarcerată.

Motivul a fost legea chineză. Potrivit unei surse, în China, condamnații care suferă de boli grave, femeile însărcinate, cele care îngrijesc nou-născuți sau persoanele care nu se pot întreține singure își pot executa temporar pedeapsa fără să fie încarcerate. Aceste persoane pot ispăși pedeapsa fie la domiciliu, fie în spitale.

Cu toate acestea, ele sunt supravegheate de instituții comunitare de corecție, aflate sub autoritatea penitenciarelor locale și a organelor de securitate publică.

Condamnații trebuie să prezinte rapoarte medicale privind starea lor de sănătate sau evoluția sarcini o dată la trei luni. De asemenea, sunt efectuate verificări periodice din partea autorităților.

În cazul lui Chen Hong, sarcinile succesive au scăpat-o de închisoare, efectuându-și mare parte din pedeapsă la domiciliu. Ea tocmai ce născuse al treilea copil când a primit sentința.

În ultimul an de pedeapsă au fost diverse probleme, autoritățile au descoperit că cel mic era înregistrat pe numele cumnatei femeii, dat fiind că Chen divorțase de soțul său. De asemenea, el locuia la familia respectivă, în timp ce ceilalți doi copii erau la domiciliul tatălui.

Astfel că, Chen Hong a fost încarcerată și a ispășit restul termenului într-un centru de detenție.