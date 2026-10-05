Îți mai amintești de Adrian Stroe, cuțitul de aur de la Chefi la cuțite, cel care își creștea singur cei doi copii și a ajuns până în marea finală a show-ului? Cum arată azi. Viața lui s-a schimbat din plin

Descoperă ce mai face și cum arată azi Adrian Stroe de la Chefi la cuție | Antena 1

Unul dintre cuțitele de aur din sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite a fost Adrian Stroe. Descoperă ce mai face și cum arată acesta în prezent, dar și cum s-a schimbat viața lui între timp.

Ce mai face și cum arată azi Adrian Stroe, cuțitul de aur de la Chefi la cuțite sezonul 10. Cum s-a schimbat viața lui

Adrian Stroe a venit la Chefi la cuțite sezonul 10 destul de încrezător în forțele sale, alegând să participe la audiții cu un desert. Ajuns în fața juraților, acesta și-a deschis sufletul și și-a prezentat emoționanta poveste de viață:

„Am început să lucrez în bucătărie la frageda vârstă de 18 ani. Am început de la un post de jos. În Italia am plecat ca să învăț să fac paste. Acolo am stat 4 ani de zile, doar că nu puteam să mă plafonez, nu suportam asta. Dacă ceva mi se părea mai wow, plecam. Am primit o ofertă în Germania. Mi s-a părut greu la început pentru că în mare parte se vorbea germană, doar patronul era italian. Am avut noroc că, după o perioadă, mi s-a dat mână liberă și mi-am format eu echipa. Mi-am adus din Vâlcea echipa mea, bucătari, ajutori, tot. Bucătăria, pentru mine, pot să spun la ora actuală că este aproape tot, după copii. Mă liniștește. Am momente când gătesc noaptea, anunț, mi se deschide iar bucătăria și stau singur până la 4-5 dimineața unde încerc noi preparate sau încerc să le îmbunătățesc pe cele pe care deja le avem la restaurantul unde lucrez. Nu m-aș vedea să fac altceva”, a zis Adrian Stroe, în etapa degustărilor pe nevăzute.

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Un detaliu ce i-a emoționat pe mulți dintre cei care au urmărit emisiunea a fost faptul că bărbatul își crește singur cei doi copii, în ciuda faptului că are o meserie extrem de grea și el este un perfecționist incurabil: „Mama copiilor a făcut multe împrumuturi, sute de milioane, pe care nu le mai dădea înapoi. Eu eram la serviciu, nu știam nimic. Nu am știut niciodată ce a făcut cu banii și ăsta a fost și motivul divorțului. Nu puteam să muncesc la infinit să acopăr niște datorii. Am preferat să îi iau și suntem bine acum. Îi las cu bona și eu mă duc la serviciu, apoi mă duc și îi iau”, a dezvăluit concurentul, demonstrând faptul că este un tată dedicat.

Experiența de bucătar și-a spus cuvântul și concurentul a reușit să își pună de minune în valoare talentul și tehnicile de gătit, motiv pentru care a primit un cuțit de aur și șansa de a merge direct în echipa unuia dintre jurații Chefi la cuțite.

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Misiune după misiunea și battle după battle, acesta și-a demonstrat priceperea și astfel a reușit să ajungă până în marea finală a show-ului, acolo unde a concurat pentru trofeu avându-le drept rivale pe Raluca Todea și Florica Boboi.

Chiar dacă nu a câștigat premiul cel mare, Adrian Stroe a câștigat inimile a numeroși fani și experiență suplimentară. În prezent, deși au trecut 4 ani de când publicul l-a putut vedea în marea finală Chefi la cuțite sezonul 10, acesta nu este deloc schimbat din punct de vedere fizic. Profesional vorbind, acesta este în continuare un bucătar extrem de ocupat și apreciat de mulți. Totuși, cea mai mare schimbare a venit, chiar de curând, în plan personal, căci Adrian Stroe de la Chefi la cuțite s-a căsătorit! Fostul cuțit de aur pare că și-a găsit fericirea în brațele noii sale partenere și cei doi au decis să facă pasul cel mare.

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