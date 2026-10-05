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Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 5 octombrie - 11 octombrie. Ce ne așteaptă

Ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Astrologul Adina Moraru vine cu horoscopul detaliat și previziunile astrale pentru săptămâna 5 octombrie - 11 octombrie. Aflați ce energii influențează fiecare zodie în această perioadă, care sunt zilele favorabile pentru decizii importante în carieră sau plan financiar și unde este nevoie de mai multă atenție în relații.
Luni, 05.10.2026, 11:31
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Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Provocarea pescuitului! Cine a umplut primul toate spațiile goale

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Provocarea pescuitului! Cine a umplut primul toate spațiile goale

Logo show Luni, 05.10.2026, 11:18 Super Neatza. Ce trebuie să ştii dacă vrei să adopți un animal de companie

Super Neatza. Ce trebuie să ştii dacă vrei să adopți un animal de companie

Logo show Luni, 05.10.2026, 11:10 Super Neatza. Cum s-a descurcat Diana Stroe la întrebările de cultură generală

Super Neatza. Cum s-a descurcat Diana Stroe la întrebările de cultură generală

Logo show Luni, 05.10.2026, 11:00 Super Neatza. De ce dispare motivația copiilor după prima lună de şcoală şi cum o păstrăm vie

Super Neatza. De ce dispare motivația copiilor după prima lună de şcoală şi cum o păstrăm vie

Logo show Luni, 05.10.2026, 10:52 Super Neatza. La multi ani, Laura!

Super Neatza. La multi ani, Laura!

Logo show Luni, 05.10.2026, 09:32 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Pentru nativii Gemenii sunt binedispuși

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Pentru nativii Gemenii sunt binedispuși

Logo show Luni, 05.10.2026, 09:31 Super Neatza. Ce opțiuni de creditare avem pentru prima locuinţă

Super Neatza. Ce opțiuni de creditare avem pentru prima locuinţă

Logo show Luni, 05.10.2026, 09:29 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Soare şi temperaturi în creştere

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Soare şi temperaturi în creştere

Logo show Luni, 05.10.2026, 09:11 Asia Express 2026. Alexuc și Torje, super avantaj după victoria la amuletă! Pot folosi mașina de producție

Asia Express 2026. Alexuc și Torje, super avantaj după victoria la amuletă! Pot folosi mașina de producție

Logo show Duminica, 04.10.2026, 23:30 Asia Express 2026. Victorie pentru Torje și Alexuc! Cei doi câștigă amuleta de 1.000 de euro

Asia Express 2026. Victorie pentru Torje și Alexuc! Cei doi câștigă amuleta de 1.000 de euro

Logo show Duminica, 04.10.2026, 23:30 Asia Express 2026. Alexuc și Torje, față în față cu Maya și Mirela! Cele două echipe, în jocul de amuletă

Asia Express 2026. Alexuc și Torje, față în față cu Maya și Mirela! Cele două echipe, în jocul de amuletă

Logo show Duminica, 04.10.2026, 23:15 Asia Express 2026. Clasament strâns la Asia Express! Cele două echipe care au ajuns primele la Irina Fodor

Asia Express 2026. Clasament strâns la Asia Express! Cele două echipe care au ajuns primele la Irina Fodor

Logo show Duminica, 04.10.2026, 23:10
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