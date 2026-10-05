Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 5 octombrie - 11 octombrie. Ce ne așteaptă

Ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Astrologul Adina Moraru vine cu horoscopul detaliat și previziunile astrale pentru săptămâna 5 octombrie - 11 octombrie. Aflați ce energii influențează fiecare zodie în această perioadă, care sunt zilele favorabile pentru decizii importante în carieră sau plan financiar și unde este nevoie de mai multă atenție în relații.

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Provocarea pescuitului! Cine a umplut primul toate...

Luni, 05.10.2026, 11:18

Super Neatza. Ce trebuie să ştii dacă vrei să adopți un animal de companie

Luni, 05.10.2026, 11:10

Super Neatza. Cum s-a descurcat Diana Stroe la întrebările de cultură generală

Luni, 05.10.2026, 11:00

Super Neatza. De ce dispare motivația copiilor după prima lună de şcoală şi cum o păstrăm...

Luni, 05.10.2026, 10:52

Super Neatza. La multi ani, Laura!

Luni, 05.10.2026, 09:32

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Pentru nativii Gemenii sunt binedispuși

Luni, 05.10.2026, 09:31

Super Neatza. Ce opțiuni de creditare avem pentru prima locuinţă

Luni, 05.10.2026, 09:29

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Recomandarea imobiliară a săptămânii

Duminica, 04.10.2026, 14:11

Neatza de Weekend. Diana Munteanu și Ilona Brezoianu trebuie să recunoască filmele! Cum s-au...

Duminica, 04.10.2026, 14:08

Neatza de Weekend. Reguli de nutriție! Ce punem in pachețelul de toamnă

Duminica, 04.10.2026, 14:02

Super Neatza. Profesoril Träsniți au cele mai tari experimente

Vineri, 02.10.2026, 11:41

Super Neatza. Magicianul Robert Tudor, moment de iluzionism senzațional

Vineri, 02.10.2026, 11:26