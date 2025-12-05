Ce au căutat românii pe Google în 2025. Compania a dezvăluit numele și termenii care au ajuns în top

Românii au căutat pe Google diferiți termeni, actori, rețete și filme în 2025, unele dintre tendințe similare cu cele globale.

În 2025, românii au căutat informații despre candidații la președinție, noile tendințe mondiale și termeni legați de sărbători.

În fiecare an, Google publică un top al căutărilor, atât la nivel global, cât și la nivel local, scrie USA Today.

Printre căutările cele mai comune din acest an se numără și iPhone 17, Labubu și Charlie Kirk.

La nivel local, românii au căutat informații despre Nicușor Dan, George Simion, dar și despre rețetă pentru drob de miel.

Ce au căutat românii pe Google în 2025

Ca în fiecare an, Google a dezvăluit cele mai comune căutări din 2025. Datele Google au acoperit perioada 1 ianuarie - 25 noiembrie.

În categoria General, pe primul loc s-a situat Nicușor Dan, urmat de Ion Iliescu, George Simion, iPhone 17 și, surprinzător, Charlie Kirk.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era o personalitate controversată din SUA. Kirk a fost asasinat în timp ce discuta cu studenți la Utah Valley University pe 10 septembrie. Numele lui a fost cea mai comună căutare din 2025 în Statele Unite, conform datelor publicate de Google.

În categoria filme, la nivel global, KPop Demon Hunters s-a numărat printre primele poziții. Dar în România, utilizatorii au căutat Nosferatu, urmat de Anora, Cravata galbenă, Minecraft Movie și Culpa Nuestra.

Citește și: Google recunoaște că Internetul liber e acum „într-un declin accelerat”. Ce se întâmplă online

Printre căutările generale, pe locul 9 s-a clasat Labubu. Păpușile au fost create de ilustratorul Kasing Lung, originar din Hong Kong, în 2015. Sunt inspirate din mitologia nordică, potrivit companiei Pop Mart. Jucăriile au capete mari, dinți ascuțiți și ochi mari și poartă pijamale pufoase și diverse ținute colorate.

„Year in Search 2025 reunește momentele, oamenii, subiectele, evenimentele și locurile care au captat atenția lumii în acest an,” susțin reprezentanții Google.

„Analizând cele mai în trend căutări, identificăm subiectele care au înregistrat creșteri uriașe în 2025. Ceea ce înseamnă că sunt specifice acestui an în comparație cu anul trecut”, a explicat Google.

Care au fost cei mai căutați termeni în 2025

În categoria General, dincolo de top 5 menționate anterior se numără și Prezența vot pe locul 6, urmată de Insula Iubirii 2025, FCSB PAOK, Labubu și Papa Francisc.

Google a inclus și o categorie specială de Inteligență artificială, unde prima poziție e ocupată de Olimpiada de inteligență artificială, urmată de inteligență artificială gratis și inteligență artificială online.

În top 5 în categoria Oameni se numără Nicușor Dan, George Simion, Papa Francisc, Călin Georgescu și Bianca Censori.

În categoria Crăciun, prima poziție e ocupată de Târgul de Crăciun Viena 2025, urmat de Târgul de Crăciun Budapesta 2025, cel din București și cel din Craiova.

Citește și: Cele mai periculoase parole din 2025. Ce combinații nu trebuie să folosești pentru a-ți proteja conturile

La Rețete, românii au căutat drob de miel rețetă tradițională, ciocolată dubai rețetă ți rețetă pască cu brânză.

La categoria Idei, românii au vrut idei de mărțișoare pentru copii, idei pentru Valentines Day și idei cină.

Au vrut să știe și cum arată buletinul de vot, cum se vopsesc ouăle, cum a votat diaspora, cum se alege Papa și cum arată Labubu.