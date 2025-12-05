Mireasa, sezon 12. Diana și Sorin s-au certat de la un mango: „Nu ține cont niciodată de ce-mi doresc eu”

Diana și Sorin s-au certat rău cu o oră înainte de începutul galei live de Mireasa de pe 5 decembrie 2025. Fata a spus că supărarea a fost cauzată de faptul că simte că iubitul nu ține cont de nevoile și dorințele ei.

Sorin și Diana au primit fructe de la susținători. La Mireasa: Direct din culise, Sorin și Diana au văzut un filmuleț care circulă pe rețelele sociale, cu băiatul care îi oferă un mango Ștefaniei. Loredana și Ștefania stăteau la masă, iar Sorin le-a întrebat ce fac, dacă sunt supărate. Ștefania l-a întrebat băiat dacă mai are mango și i-a oferit fructul. Văzând imaginile, Diana s-a supărat, precizând că fructul era al ei.

Diana a precizat că au primit 2 mango și i-a cerut lui Sorin să i le păstreze pe amândouă, pentru că îi plac fructele exotice, dar mai avea de așteptat să se coacă. Sorin a crezut că Diana a luat un mango și că pe celălalt nu-l mai voia, așa că i l-a dat Ștefaniei. Diana a fost foarte afectată de faptul că iubitul nu o ascultă și nu ține cont de dorințele ei. Cei doi s-au certat pe terasă, fata i-a reproșat iubitului că nu o prioritizează și că îi ia micile bucurii. Sorin s-a enervat și a vrut să plece, iar Diana l-a apucat de braț și l-a zgâriat din greșeală. Sorin a târntit ușa și a mers în camera lui, unde băieții l-au întrebat ce s-a întâmplat.

De la un mango, Diana și Sorin s-au certat rău înainte de începutul galei: „M-a zgâriat!”. Ce s-a întâmplat între cei doi iubiți. Simona Gherghe: „Ai avut o criză oribilă de nervi”

„Diana (n.r. întrebat: Cine te-a enervat?). M-a zgâriat. Stă să-mi scoată ochii pentru un mango pe care i l-am dat Ștefaniei și Loredanei”

Diana a plâns apoi în fața doamnei Adriana și a Laviniei.

„Nu ține cont niciodată de ce-mi doresc eu. Are grija tuturor în afară de mine! L-am rugat aseară, i-am spus că îmi place atât de mult! Era o plăcere a mea!”, a spus Diana.

„Reacția este de nescuzat. L-ai zgâriat! A fost un act de agresiune. Ai avut o criză oribilă de nervi”, i-a spus Simona Gherghe Dianei.

„Să vă explic. Eu am vrut să plec și m-am tras. Și m-a zgâriat cu unghiile”, a spus Sorin.