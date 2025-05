Cine este Robert Prevost, noul Papă ales de Conclavul de la Vatican

Cardinalul Robert Francis Prevost, născut pe 14 septembrie 1955 în Chicago, este una dintre cele mai influente figuri ale Bisericii Catolice contemporane. Cu o carieră impresionantă care îmbină misiunea pastorală, conducerea religioasă și administrația vaticană, el a fost ales noul Papă.

Crescut într-o familie catolică devotată, Prevost a intrat în Ordinul Sfântului Augustin în 1977, făcând voturile solemne în 1981. A fost hirotonit preot în 1982, după studii la Catholic Theological Union din Chicago și la Universitatea Pontificală Sf. Toma de Aquino din Roma, unde a obținut un doctorat în drept canonic în 1987.

În 1988, a fost trimis în misiune în Peru, în regiunea Trujillo, unde a activat ca prior, formator și profesor de drept canonic. A fost, de asemenea, vicar judiciar și profesor la Seminarul Major „San Carlos e San Marcelo”. În 1999, a fost ales prior provincial al augustinienilor din Chicago, iar în 2001 a devenit prior general al Ordinului, funcție pe care a deținut-o timp de două mandate până în 2013.

Ascensiunea lui Robert Prevost în ierarhia Vaticanului

Articolul continuă după reclamă

În 2014, Papa Francisc l-a numit administrator apostolic al diecezei Chiclayo din Peru, unde a fost hirotonit episcop pe 12 decembrie 2014. A condus dieceza până în 2023, perioadă în care a fost și vicepreședinte al Conferinței Episcopale din Peru și membru al Comisiei pentru Protecția Minorilor.

În 2023, a fost numit prefect al Dicasterului pentru Episcopi și președinte al Comisiei Pontificale pentru America Latină, fiind creat cardinal de către Papa Francisc în același an. În această funcție, are un rol esențial în numirea episcopilor din întreaga lume, reflectând încrederea pe care Papa i-a acordat-o.

Tinerețea și trecutul cardinalului american Robert Prevost, noul Papă

Provine dintr-o familie cu rădăcini italiene, franceze și spaniole. Mama sa, Mildred Martínez, era de origine spaniolă, iar tatăl său, Louis Marius Prevost, cu ascendență franceză și italiană, a fost catehet. Atmosfera religioasă din familie a fost intensă, casa lor fiind frecvent vizitată de preoți atrași de bucatele gătite de Mildred. Robert a fost ministrant și a urmat școala parohială St. Mary of the Assumption, unde colegii îl descriau ca fiind „evlavios și inteligent”, dar și prietenos și modest.

După absolvirea seminarului minor al Ordinului Sfântului Augustin în 1973, Prevost a obținut o diplomă în matematică la Universitatea Villanova în 1977. În același an, a intrat în noviciatul augustinian, făcând voturile solemne în 1981. A urmat studii teologice la Catholic Theological Union din Chicago și a fost hirotonit preot în 1982 la Roma, de către arhiepiscopul Jean Jadot. Ulterior, a obținut licența și doctoratul în drept canonic la Universitatea Pontificală Sf. Toma de Aquino, cu o teză despre rolul priorului local în Ordinul Sfântului Augustin.

În 1985, Prevost a fost trimis în misiune în Peru, în prelatura Chulucanas, unde a activat ca cancelar și vicar al catedralei. După o scurtă perioadă în SUA ca director de vocații și misiuni, a revenit în Peru în 1988, unde a condus seminarul augustinian din Trujillo timp de un deceniu. A fost prior comunitar, director de formare, profesor de drept canonic, patristică și morală, precum și vicar judiciar în Arhidieceza Trujillo.

În 1999, a fost ales prior provincial al augustinienilor din Chicago, iar în 2001 a devenit prior general al Ordinului, funcție pe care a deținut-o timp de două mandate până în 2013. În 2014, Papa Francisc l-a numit administrator apostolic al diecezei Chiclayo din Peru, iar în 2015 a fost consacrat episcop al aceleiași dieceze. În 2023, a fost numit prefect al Dicasterului pentru Episcopi și președinte al Comisiei Pontificale pentru America Latină, fiind creat cardinal în același an.

Cardinalul Prevost este recunoscut pentru susținerea sinodalității și a unei Biserici mai incluzive, în linie cu viziunea Papei Francisc. Totuși, a fost criticat pentru modul în care a gestionat anumite cazuri de abuz în dieceza Chiclayo, ceea ce ar putea influența percepția asupra candidaturii sale.

Controversele și scandalul sexual în care a fost implicat Robert Prevost

Cardinalul Robert Francis Prevost, prefectul Dicasterului pentru Episcopi și fost episcop de Chiclayo (Peru), se confruntă cu acuzații legate de gestionarea inadecvată a unor cazuri de abuz sexual în perioada în care a condus dieceza peruană.

În 2022, trei surori – Ana María, Aura Teresa și Juana Mercedes Quispe – au acuzat doi preoți din dieceza Chiclayo, Eleuterio Vásquez González și Ricardo Yesquén, de abuz sexual asupra lor în perioada în care erau minore. Ele susțin că, deși au prezentat plângerile lor episcopului Prevost, acesta nu a deschis o anchetă canonică adecvată și nu a luat măsuri eficiente împotriva preoților acuzați. Mai mult, ele afirmă că documentația trimisă la Roma a fost incompletă, ceea ce ar fi împiedicat o investigație corespunzătoare.

În replică, dieceza Chiclayo a declarat că, în aprilie 2022, Cardinalul Prevost a primit personal plângerile victimelor, a inițiat o investigație preliminară și a impus măsuri preventive, inclusiv retragerea preotului Vásquez din funcțiile sale pastorale. Rezultatele anchetei au fost transmise Dicasterului pentru Doctrina Credinței în iulie 2022. Ulterior, în 2023, Dicasterul a decis să închidă cazul „pro nunc” (pentru moment), invocând lipsa de probe suficiente.

Organizația SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) a trimis, în martie 2025, o scrisoare către oficiali ai Vaticanului, acuzându-l pe Cardinalul Prevost de obstrucționarea investigațiilor și de abuz de putere ecleziastică. Scrisoarea menționează că Prevost ar fi împiedicat desfășurarea anchetelor atât la nivel civil, cât și canonic, și ar fi indus în eroare Congregația pentru Doctrina Credinței.

De asemenea, în perioada în care a fost provincial al augustinienilor din Chicago (1999–2001), Prevost a aprobat găzduirea unui preot acuzat de abuzuri asupra minorilor într-un convent situat în apropierea unei școli catolice, fără a informa conducerea școlii. Acest fapt a fost criticat pentru lipsa de transparență și pentru potențialul risc la care au fost expuși elevii.

Acuzațiile la adresa Cardinalului Prevost au generat controverse, mai ales în contextul în care acesta este considerat un posibil succesor al Papei Francisc. Susținătorii săi subliniază că a respectat procedurile canonice și a colaborat cu autoritățile civile, în timp ce criticii consideră că reacțiile sale au fost insuficiente și tardive.