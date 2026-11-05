De ce lipsesc oglinzile din Muntele Athos, inclusiv din chiliile călugărilor și camerele pentru pelerini? Călugărul Teologos a explicat legătura dintre oglindă, iubirea de sine și viața spirituală.

În Muntele Athos, nu ar exista oglinzi în chiliile călugărilor și nici în camerele în care sunt cazați pelerinii. Călugărul Teologos, fost programator IT, a explicat motivul într-o discuție cu Mihai Morar, în podcastul „Fain & Simplu”.

De ce nu există oglinzi în Muntele Athos. Motivul explicat de călugărul Teologos

Muntele Athos este cunoscut pentru regulile stricte și pentru modul de viață al călugărilor. Aici, multe dintre obiceiurile întâlnite în viața de zi cu zi nici nu există. De exemplu, pe Muntele Athos nu există oglinzi nici în chiliile călugărilor, nici în camerele în care sunt cazați pelerinii/

Călugărul Teologos, fost programator IT, a vorbit despre acest subiect în podcastul „Fain & Simplu”, realizat de Mihai Morar.

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Potrivit călugărului, oglinda poate face omul să fie mult prea preocupat de propria imagine și poate duce la însingurare.

De ce evită călugării oglinzile în Muntele Athos

Călugărul Teologos a explicat că oglinda poate deveni un simbol al iubirii de sine. Atunci când omul se concentrează prea mult asupra propriei persoane, riscă să se îndepărteze de ceilalți iar iubirea, spune el, ar trebui să fie îndreptată către aproapele său.

„Pentru că oglinda duce într-adevăr la această însingurare. Mă văd pe mine însingurat, singur, și atunci încep... și asta este coloana vertebrală a omului păcătos, iubirea de sine”, a spus călugărul Teologos în discuția cu Mihai Morar.

În opinia sa, nu iubirea de sine, ci iubirea pentru cei din jur este calea către o viață spirituală mai apropiată de Dumnezeu.

„Capacitatea mea de iubire trebuie să se îndrepte către celălalt. Acesta este Raiul. Dacă o îndrept către mine, implodez”, a mai spus călugărul Teologos.

Călugărul a făcut o comparație între om și o stea

Pentru a-și face ideea mai ușor de înțeles, călugărul a făcut o comparație cu modul în care evoluează stelele. El a explicat că o stea care își eliberează energia spre exterior poate ajunge la o explozie de tip supernovă. În schimb, atunci când o stea nu mai poate susține propria masă, aceasta se poate prăbuși sub propria greutate și poate forma o gaură neagră.

„Dacă steaua are o formă mai mare către exterior, atunci steaua ajunge supernovă, deci explodează. (...) Dacă are iubire către interior, cade sub greutatea propriei sale mase într-o gaură neagră”, a mai spus acesta în podcastul „Fain & Simplu”, realizat de Mihai Morar.

Prin această comparație, călugărul a vrut să transmită că omul trebuie să își iubească aproapele și să învețe să ofere iubire celor din jur.

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