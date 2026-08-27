Gigi Becali a făcut spectacol pe Muntele Athos. Ce a făcut după ce nu l-au mai ținut picioarele.

Gigi Becali, gest uluitor pe Muntele Athos. Câți bani a scos din buzunar ca să nu mai urce pe jos | Hepta

Gigi Becali a făcut recent un adevărat spectacol pe Muntele Athos. Așa cum obișnuiește, omul de afaceri se retrage, din când în când, pentru câteva zile în celebra comunitate monahală, unde participă la pelerinaje și vizitează așezămintele religioase. De această dată, însă, patronul FCSB a avut parte de o experiență care a atras imediat atenția.

Gigi Becali, gest uluitor pe Muntele Athos

Gigi Becali a ajuns până la adăpostul Panagia, situat la o altitudine de aproximativ 1.500 de metri. Ultima parte a traseului este una solicitantă, iar pelerinii pot parcurge drumul atât pe jos, cât și cu ajutorul animalelor folosite pentru transportul oamenilor și al bagajelor.

Chilia Megali Panagia reprezintă unul dintre principalele puncte de popas pentru pelerinii care se îndreaptă spre vârful Muntelui Athos și spre Capela Schimbării la Față. În timp ce unii aleg să parcurgă întregul traseu pe jos, alții optează pentru transport, contra cost.

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De această dată, Gigi Becali a recunoscut că vârsta și-a spus cuvântul. Dacă în trecut a reușit să urce muntele pe propriile picioare, acum omul de afaceri a decis să apeleze la ajutor. Mai mult decât atât, dorința de a ajunge primul l-a făcut să scoată din buzunar nu mai puțin de 1.000 de euro.

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Câți bani a scos din buzunar ca să nu mai urce pe jos

„Am vrut să mă dau șmecher. Data trecută am zis: «Primul, eu acolo». Zece ore am urcat pe munte, dar bătrânețea... Eu mă dădeam șmecher, credeam că tot așa sunt, ca acum 15 ani. Băi, băiatule, nu mă mai țineau picioarele așa.

Când am văzut că nu sunt primul, să vezi. A trecut un albanez cu niște măgari și l-am chemat. «Ia aici 1.000 de euro, care e cel mai bun măgar al tău?» Mi-a arătat unul și i-am zis că trebuie să-i întrec pe toți, eu să fiu primul. M-a luat albanezul, m-a pus pe măgar și i-am depășit pe toți ca să fiu tot eu primul”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Gestul său nu a trecut neobservat, mai ales din cauza sumei impresionante pe care a fost dispus să o plătească pentru a-și atinge obiectivul.

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De-a lungul timpului, Gigi Becali a fost implicat în susținerea mai multor așezăminte românești de pe Muntele Athos. Omul de afaceri a vorbit în repetate rânduri despre dorința sa ca monahii români să beneficieze de condiții bune și să poată trăi fără să depindă de sprijinul altor comunități.

De această dată, însă, vizita sa pe Muntele Athos a venit și cu o întâmplare inedită. După ce a recunoscut că nu l-au mai ținut picioarele ca altădată, Gigi Becali a găsit rapid o soluție: a plătit 1.000 de euro și a pornit călare spre destinație, hotărât să îi depășească pe ceilalți pelerini și să ajungă primul.