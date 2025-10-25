Circulația rutieră va fi complet blocată, duminică, 26 octombrie, pe mai multe bulevarde și străzi din centrul Bucureștiului, pentru desfășurarea ceremoniilor dedicate sfințirii Catedralei Naționale.

Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla | Hepta

Evenimentul religios, de amploare națională, va aduna mii de pelerini și oficiali, motiv pentru care autoritățile recomandă șoferilor să evite zona și să folosească rutele alternative indicate de Brigada Rutieră.

Trafic blocat pe Bulevardul Unirii și în zona Parlamentului

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, circulația pe Bulevardul Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției, va fi oprită complet între orele 00.00 și 22.00, potrivit hotnews.ro.

De asemenea, alte zece artere importante din jurul Catedralei Naționale și al Palatului Parlamentului vor fi închise temporar pentru trafic auto, astfel:

Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției (ambele sensuri)

Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului (ambele sensuri)

Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria

Bd. Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor

Str. Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului

Str. B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor

Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur

Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. Izvor și Str. Dr. Ion Ghiulamila

Str. Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie

Str. Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și Str. Sirenelor

Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie și Str. Sabinelor

Ministerul de Interne a făcut apel la șoferi să evite deplasările în zonă și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, pentru a preveni formarea blocajelor de trafic.

Ceremonie religioasă de amploare națională

Slujba de sfințire a Catedralei Naționale va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, potrivit agenției Basilica.

Evenimentul se va desfășura în prezența a aproximativ 2.500 de invitați oficiali – reprezentanți ai statului, ai Bisericii Ortodoxe Române și ai altor confesiuni – precum și a peste 8.000 de pelerini veniți din întreaga țară.

Accesul publicului și măsuri de ordine

Accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis exclusiv invitaților oficiali, în timpul Sfintei Liturghii și al slujbei de sfințire a picturii.

Pentru credincioșii veniți din țară, organizatorii au amenajat o zonă specială în piațeta din fața Catedralei, unde vor fi montate ecrane uriașe pentru transmiterea în direct a slujbei.

Autoritățile au mobilizat forțe suplimentare de ordine, iar Brigada Rutieră va asigura fluidizarea traficului în zonele adiacente, precum și redirecționarea vehiculelor către rutele alternative.