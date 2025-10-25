Antena Căutare
Home News Social Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla

Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla

Circulația rutieră va fi complet blocată, duminică, 26 octombrie, pe mai multe bulevarde și străzi din centrul Bucureștiului, pentru desfășurarea ceremoniilor dedicate sfințirii Catedralei Naționale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 25 Octombrie 2025, 14:04 | Actualizat Sambata, 25 Octombrie 2025, 16:03
Galerie
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla | Hepta

Evenimentul religios, de amploare națională, va aduna mii de pelerini și oficiali, motiv pentru care autoritățile recomandă șoferilor să evite zona și să folosească rutele alternative indicate de Brigada Rutieră.

Trafic blocat pe Bulevardul Unirii și în zona Parlamentului

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, circulația pe Bulevardul Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției, va fi oprită complet între orele 00.00 și 22.00, potrivit hotnews.ro.

De asemenea, alte zece artere importante din jurul Catedralei Naționale și al Palatului Parlamentului vor fi închise temporar pentru trafic auto, astfel:

Articolul continuă după reclamă
  • Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției (ambele sensuri)
  • Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului (ambele sensuri)
  • Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria
  • Bd. Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor
  • Str. Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului
  • Str. B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor
  • Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur
  • Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. Izvor și Str. Dr. Ion Ghiulamila
  • Str. Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie
  • Str. Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și Str. Sirenelor
  • Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie și Str. Sabinelor

Ministerul de Interne a făcut apel la șoferi să evite deplasările în zonă și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, pentru a preveni formarea blocajelor de trafic.

Citește și: Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie

Ceremonie religioasă de amploare națională

Slujba de sfințire a Catedralei Naționale va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, potrivit agenției Basilica.

Evenimentul se va desfășura în prezența a aproximativ 2.500 de invitați oficiali – reprezentanți ai statului, ai Bisericii Ortodoxe Române și ai altor confesiuni – precum și a peste 8.000 de pelerini veniți din întreaga țară.

Citește și: Programul liturgic al Sfințirii picturii Catedralei Naționale. Când are loc slujba și unde o vor putea urmări credincioșii

Accesul publicului și măsuri de ordine

Accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis exclusiv invitaților oficiali, în timpul Sfintei Liturghii și al slujbei de sfințire a picturii.

Pentru credincioșii veniți din țară, organizatorii au amenajat o zonă specială în piațeta din fața Catedralei, unde vor fi montate ecrane uriașe pentru transmiterea în direct a slujbei.

+3
Mai multe fotografii

Autoritățile au mobilizat forțe suplimentare de ordine, iar Brigada Rutieră va asigura fluidizarea traficului în zonele adiacente, precum și redirecționarea vehiculelor către rutele alternative.

Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să p...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Observatornews.ro O familie din UK oferă 200.000€ pe an pentru un job neobișnuit. Ce își doresc de la viitorul angajat O familie din UK oferă 200.000€ pe an pentru un job neobișnuit. Ce își doresc de la viitorul angajat
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Șobolan pe raftul cu pâine într-o brutărie! Video-ul care a îngrozit clienții care se aflau la coadă
Șobolan pe raftul cu pâine într-o brutărie! Video-ul care a îngrozit clienții care se aflau la coadă
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Rezultate Loto 23 octombrie. Report la Loto 6/49 de peste 8,34 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile viitoare
Rezultate Loto 23 octombrie. Report la Loto 6/49 de peste 8,34 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x