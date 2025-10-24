Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie

Antena Căutare
Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Octombrie 2025, 07:20 | Actualizat Vineri, 24 Octombrie 2025, 08:06
În zona Catedralei Mântuirii Neamului, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Brigada Rutieră a Capitalei  au anunțat restricții de circulație pentru o bună desfășurare a evenimentului. | Hepta

Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită duminică, 26 octombrie, într-un eveniment unic pentru lumea creștină din România.

Catedrala Mântuirii Neamului este cel mai impunător lăcaș de cult din România și va fi sfințită pe 26 octombrie, după 15 ani de la construcție.

Cum arată la interior Catedrala Mântuirii Neamului

Până pe 31 octombrie, credincioșii pot merge la Catedrala Mântuirii Neamului pentru a se închina la Altarul Sfânt, inclusiv pe timpul nopții.

Recent, Basilica, Agenția de Știri a BOR, a publicat primele imagini cu interiorul Catedralei Mântuirii Neamului care e acum pregătită pentru slujba de sfințire care va avea loc vinerea aceasta.

În noile imagini se pot observa numeroase elemente decorative precum candelabre impunătoare, unele chiar de 6 metri, picturi și icoane care înfățișează sfinți poleiți cu aur și numeroase vitralii.

La interior catedrala are o cruce imensă de 7 metri înălțime, iar unul dinte clopote cântărește 25 tone. Spațiul interior este grandios și impunător, cu transeptul și navele centrale care au fost construite în așa fel încât să găzduiască un număr mare de credincioși.

Construcția Catedralei Mântuirii Neamului a durat 15 ani și are peste 25.000 metri pătrați pentru care s-au folosit peste 350 milioane de piese de mozaic în stil bizantin. Pentru construirea acestui lăcaș de cult impunător s-au cheltuit peste 270 milioane de euro.

Construcția nu este încă finalizată complet, dar acest lucru nu împiedică desfășurarea evenimentului de o importanță majoră pentru lumea ortodoxă din România.

Slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului va avea loc duminică, 26 octombrie, iar ceremonia va fi prezidată de Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului și de Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ei vor fi însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

În interiorul Catedralei sunt așteptați peste 2500 de invitați oficiali, iar alte 8000 de credincioși vor putea urmări transmisiunea pe ecranele instalate în piațeta din fața lăcașului.

Slujba de sfințire va începe la 07.30 cu Sfânta Liturghie, iar cei doi patriarhi vor sosi la ora 10.15, iar în intervalul 10.30 – 12.20 va avea loc slujba de sfințire.

În zona Catedralei Mântuirii Neamului, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Brigada Rutieră a Capitalei au anunțat restricții de circulație pentru o bună desfășurare a evenimentului.

„După aproape 15 ani de muncă, iată că au mai rămas doar câteva zile până când Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită. Se fac ultimele lucrări, se amenajează piațeta interioară și urmează să fie instalate porțile care vor duce către întregul complex”, a transmis Felicia Macaleț, jurnalist Euronews România.

