Pelerinajul Sfântului Dimitrie cel Nou 2025. Când începe și cum arată programul complet al procesiunii

Programul liturgic al Pelerinajului Sfântului Dimitrie cel Nou pentru anul 2025 a fost făcut public. Iată cum se va desfășura întreaga procesiune și la ce moaște se vor putea închina credincioșii.

Publicat: Joi, 16 Octombrie 2025, 12:48 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 14:57
Pelerinajul Sfântului Dimitrie cel Nou 2025 | Hepta/ PROFIMEDIA

Anul acesta, Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor organizează pelerinajul la moaștele Sfântului Cuvios Dimitre cel Nou, acolo unde racla cu moaștele sale vor fi aduse împreună cu cele ale Sfântului Cuvios Ioan Iacod de la Neamț - Noul Hozevit, dar și ale altor sfinți importanți pentru credincioși.

Programul pelerinajului a fost dezvăluit, iar potrivit comunicatului transmis de Patriarhie, întreaga procesiune se va desfășura în perioada 19-29 octombrie la Catedrala Patriarhală din București.

Pelerinajul Sfântului Dimitrie cel Nou 2025. Cum arată programul complet al procesiunii

Începând cu 19 octombrie și până pe 22 octombrie 2025, credincioșii se vor putea închina la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Octrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitre, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacod de la Neamț, care vor fi scoase din Catedrala Patriarhală și așezate în pridvorul acesteia în fiecare zi în intervalul orar 07:00 - 00:00, scrie Antena 3 CNN.

Potrivit informațiilor oferite de Patriarhie, „joi, 23 octombrie 2025, începând cu ora 12.00, va avea loc procesiunea Calea Sfinților cu Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, după cum urmează:

  • prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală cu Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pe traseul: Catedrala Patriarhală – Str. Patriarhiei – B-dul. Regina Maria – baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii);
  • a doua coloană va pleca de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou cu Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, pe traseul: Str. Bibescu Vodă – baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii).
  • ambele coloane se vor întâlni la baza Dealului Patriarhiei și vor urca, în procesiune, spre Catedrala Patriarhală.”.

„La ora 12.45, la Altarul de Vară al Catedralei Patriarhale, va avea loc întâmpinarea de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a raclelor cu Moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. După rostirea cuvântului de binecuvântare de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, raclele cu Sfintele Moaște vor fi depuse spre închinare în Baldachinul Sfinților de pe Colina Patriarhiei, pentru a fi cinstite de pelerini.” se mai arată în comunicat, potrivit sursei de mai sus.

Programul liturgic al Pelerinajului Sfântului Dimitrie cel Nou 2025

  • Duminică, 19 octombrie 2025

09:30 – 12:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Altarul de Vară

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală

  • Luni, 20 octombrie 2025

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală

  • Marți, 21 octombrie 2025

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală

  • Miercuri, 22 octombrie 2025

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală

  • Joi, 23 octombrie 2025

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală

12:00 – 12:45 – Procesiunea Calea Sfinților

17:00 – 20:30 – Slujba Privegherii, pentru cinstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena, în Catedrala Patriarhală

  • Vineri, 24 octombrie 2025

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală

12:00-13:00 – Primirea de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și săvârșirea slujbei de Te-Deum în Catedrala Patriarhală

17:00 – 20:30 – Slujba Privegherii, pentru cinstirea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, în Catedrala Patriarhală

  • Sâmbătă, 25 octombrie 2025

09:30 – 12:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală

17:00 – 21:30 – Slujba Privegherii pentru cinstirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, la Altarul de Vară

  • Duminică, 26 octombrie 2025

09:30 – 12:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Altarul de Vară

17:00 – 21:00 – Slujba Privegherii pentru cinstirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la Altarul de Vară

  • Luni, 27 octombrie 2025

09:30 – 12:30 – Sfânta Liturghie arhierească, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi un sobor de preoți și diaconi, la Altarul de Vară

17:00 – 21:30 – Slujba Privegherii pentru cinstirea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești și a Sfintei

  • Marți, 28 octombrie 2025

09:30 – 12:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală

16:00 – 18:00 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală

  • Miercuri, 29 octombrie 2025

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală

Icoana Sfântului Dumitru și preoți în curtea bisericii
Sfintele Moaște vor fi reașezate în Catedrala Patriarhală după închinarea ultimului pelerin

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

