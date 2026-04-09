Antena Căutare
Home News Religie Rugăciune pentru Vinerea Mare. Gândurile pe care le rostești în cea mai importantă zi din Săptămâna Patimilor

Rugăciunea din Vinerea Mare te ajută să găsești liniște și echilibru interior. Descoperă gândurile pe care să le rostești în cea mai importantă zi din Săptămâna Patimilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Aprilie 2026, 07:30 | Actualizat Luni, 06 Aprilie 2026, 23:47
Vinerea Mare îți oferă ocazia rară de a te opri din ritmul cotidian și de a te reconecta cu tine însăți și cu credința ta. | Shutterstock

Vinerea Mare este una dintre cele mai încărcate de semnificație zile din calendarul creștin, un moment de profundă reculegere, liniște și introspecție. Este ziua în care credincioșii își îndreaptă gândurile către sacrificiul suprem, încercând să se apropie mai mult de credință și de valorile esențiale ale vieții.

Rugăciune pentru Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor

În această zi, rugăciunea capătă o putere aparte. Nu este vorba doar despre rostirea unor cuvinte, ci despre o conexiune sinceră cu divinitatea, despre iertare, speranță și regăsire interioară. Mulți aleg să petreacă această zi în liniște, post și reflecție, căutând răspunsuri și alinare.

Gândurile pe care le rostești în Vinerea Mare pot avea un impact profund asupra stării tale sufletești. Este momentul ideal pentru a renunța la poverile trecutului, pentru a ierta și pentru a-ți deschide inima către bine, compasiune și credință autentică.

Fie că alegi o rugăciune tradițională sau îți exprimi propriile gânduri în tăcere, esențial este să fii sinceră și prezentă. Vinerea Mare nu este doar o zi de doliu, ci și un prilej de transformare spirituală și de apropiere de ceea ce contează cu adevărat.

"Doamne Iisuse Hristoase Mântuitorul cel dulce al sufletului meu în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţă, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tălharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa; Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Şi fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă.

De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca, la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin."

Vinerea Mare îți oferă ocazia rară de a te opri din ritmul cotidian și de a te reconecta cu tine însăți și cu credința ta. Prin rugăciune și reflecție, poți găsi liniștea și echilibrul de care ai nevoie, transformând această zi într-un punct de plecare pentru o stare interioară mai bună și mai luminoasă.

Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială. Când sosește de la Ierusalim...
Înapoi la Homepage
Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x