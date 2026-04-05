Când se spală hainele în Săptămâna Mare. Zilele în care este interzis să faci treburi gospodărești în Săptămâna Patimilor

Află ce este permis și ce nu în Săptămâna Patimilor. În ce zile se spală hainele și ce spun tradițiile despre curățenie înainte de Paște.

Săptămâna Patimilor este una extrem de importantă pentru creștinii ortodocși de pretutindeni. Această perioadă religioasă este marcată de numeroase momente cu o semnificație aparte în calendar, iar gospodarii trebuie să fie atenți la tradițiile și regulile transmise din generație în generație. Săptămâna Mare reprezintă o perioadă de pregătire spirituală pentru Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, motiv pentru care activitățile cotidiene sunt organizate cu grijă.

Când se spală hainele în Săptămâna Mare

Săptămâna Patimilor este ultima săptămână din Postul Paștelui și una dintre cele mai aspre din întreaga perioadă. Aceasta este dedicată rememorării suferințelor și sacrificiului lui Iisus Hristos. Zilele sunt marcate de slujbe speciale, cunoscute sub numele de Denii, care îi ajută pe credincioși să se apropie spiritual de semnificația profundă a acestor momente.

Citește și: Rețeta de cozonaci de la Mănăstirea Adam. Cum să-i prepari în confortul casei

În ceea ce privește activitățile casnice, tradiția ortodoxă spune că acestea trebuie realizate în prima parte a săptămânii. Lunea și marțea sunt considerate zile potrivite pentru curățenia generală, spălatul și călcatul hainelor. În unele zone din România, aceste activități sunt permise chiar și miercuri. Curățenia de Paște este o tradiție bine cunoscută și are rolul de a simboliza nu doar curățenia fizică, ci și pe cea sufletească.

Citește și: Vremea de Florii și de Paște 2026. Ce anunță meteorologii pentru sărbătorile pascale. Unde vor fi cele mai ridicate temperaturi

Joia Mare este una dintre cele mai importante zile din Săptămâna Patimilor. În această zi, tradiția impune anumite restricții în ceea ce privește treburile gospodărești. Începând cu Joia Mare și până după Paște, activitățile casnice, în special cele grele, ar trebui reduse sau chiar oprite. Accentul cade pe participarea la slujbe și pe reculegere.

Vinerea Mare, ziua răstignirii, este considerată cea mai tristă zi din această perioadă. Credincioșii sunt îndemnați să țină post negru, să evite orice muncă și să se concentreze asupra semnificației religioase a momentului. Sâmbăta Mare este dedicată pregătirilor finale pentru Înviere, însă și acestea sunt realizate cu respect față de caracterul solemn al perioadei.

De ce nu ar trebui să speli haine în Săptămâna Patimilor

Mai multe superstiții populare spun că, dacă speli haine în Săptămâna Mare, vei avea parte de ghinion. La nivel tradițional, se crede că acest obicei arată lipsă de respect față de semnificația religioasă a acestor zile. Spălarea rufelor în Vinerea Mare este considerată deosebit de nepotrivită și, potrivit credințelor populare, poate aduce necazuri.

Citește și: Zile libere de Paște 2026: Cât durează minivacanța angajaților din România

În general, în această perioadă se recomandă evitarea muncilor grele, a certurilor și a exceselor de orice fel. În unele zone din țară, oamenii țin cont și de restricții alimentare suplimentare, pe lângă postul deja existent. Săptămâna Patimilor ar trebui să fie dedicată curățirii spirituale, liniștii și apropierii de valorile religioase.

Citește și: Cât costă carnea de miel înainte de Paște în 2026. Cu cât diferă prețurile față de anul 2025

Participarea la slujbele speciale, în special la Denii, este considerată esențială pentru pregătirea sufletească înainte de marea sărbătoare a Paștelui. Astfel, această perioadă nu este doar despre tradiții și obiceiuri, ci mai ales despre reflecție, credință și regăsire interioară.