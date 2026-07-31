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Postul Adormirii Maicii Domnului. Cât durează, ce alimente sunt interzise și când este dezlegare la Pește

Postul Adormirii Maicii Domnului a început în 2026 pe 31 iulie. Acesta durează 2 săptămâni și pregătește credincioșii pentru sărbătoarea de pe 15 august. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 11:23 | Actualizat Vineri, 31 Iulie 2026, 11:29
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Postul Adormirii Maicii Domnului a început pe 31 iulie 2026 | Shutterstock
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Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut în popor și cu denumirea de Postul Sfintei Mării, este unul dintre cele patru mari posturi ale Bisericii Ortodoxe. Acesta pregătește credincioșii pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, prăznuită în fiecare an pe 15 august. Perioada de post este dedicată rugăciunii, pocăinței, iertării și apropierii de Dumnezeu, având ca model viața de smerenie, curăție și ascultare a Fecioarei Maria.

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Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce alimente sunt interzise

În aceste 2 săptămâni de post nu se mănâncă produse de origine animală, precum carnea, ouăle, laptele și derivatele. Preoții recomandă mese simple formate din din legume, fructe, cereale, leguminoase. În funcție de calendarul bisericesc și tradițiile locale, se recomandă un post mai aspru în zilele de luni, miercuri și vineri, unde se evită vinul și uleiul. Marți, joi, sâmbătă, duminică, este dezlegare la untdelemn și vin. Dincolo de restricțiile alimentare, Biserica îndeamnă ca postul să fie însoțit de cumpătare, rugăciune, milostenie și fapte bune, considerând că postul trupesc trebuie completat de cel sufletesc.

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Dezlegare la pește când este sărbătorită Schimbarea la Față a Domnului

Singura zi cu dezlegare la pește în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului este 6 august, când este sărbătorită Schimbarea la Față a Domnului.

În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să se roage, să fie mai buni, mai iertători, mai milostivi. Preoții îi îndeamnă pe credincioși să rostească Paraclisul Maicii Domnului și Acatistul Maicii Domnului.

De asemenea, potrivit tradiției ortodoxe, în timpul postului nu se organizează și nu se participă la evenimente cu caracter festiv, precum nunțile sau petrecerile, deoarece această perioadă este dedicată reculegerii, cumpătării și pregătirii sufletești pentru marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului.

De obicei, postul începe pe 1 august, însă în 2026 a început pe 31 iulie pentru că această zi a picat într-o zi de vineri. Postul durează până pe 14 august inclusiv. În zilele de mare sărbătoare, precum 6 august (Schimbarea la Față a Domnului) și 15 august (Adormirea Maicii Domnului), tradiția populară românească recomandă evitarea muncilor gospodărești, inclusiv spălatul rufelor, călcatul sau alte activități care nu sunt urgente.

Acatistul Maicii Domnului Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Stăpână, Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului Dumnezeului meu, Iisus Hristos, cad înaintea ta şi mă rog ţie, Maicii Împăratului, mai înainte îndreptând către tine această nevrednică a mea rugăciune, pe care şi primind-o Maica Împăratului Aceluia ce împărăţeşte cerul şi pământul, o du la Împăratul împăraţilor, Domnul tuturor, la Fiul şi Dumnezeul tău, şi cere mie iertare de toate păcatele mele. Vieţii mele dă-i îndreptare şi, la sfârşitul meu, trecere neîngrozită de vrăjmaşii cei din văzduh; fii mie povăţuitoare, să-mi deschizi dumnezeiasca intrare a Împărăţiei şi acolo să mă îndulcesc de dulceaţa Raiului şi de veselia acelei cetăţi înalte, a Ierusalimului de Sus cel preafrumos şi de frumuseţile lui cele nespuse; de strălucirea luminii Treimii celei cu trei străluciri şi de dulcele glas al cântărilor îngereşti. Cărei slave şi bucurii mă fă moştean şi părtaş cu toţi sfinţii, că toate le poţi, ca Maica Împăratului celui Atotputernic. Şi acum, dar mai ales în acest ceas, mă auzi pe mine, cel ce stau înaintea ta, Stăpână cu totul milostivă. Ia aminte, Doamnă Împărăteasă, spre mine, care aduc ţie cântare de rugăciune aşa:

Condacul 1

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din veşnica moarte, prin darul Celui ce S-a născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru şi prin mijlocirea ta cea de maică înaintea Lui, aducem ţie, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi robii tăi din toate nevoile şi suferinţele, care strigăm ţie: Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Icosul 1

Îngerul cel mai înainte stătător din Cer a fost trimis să zică ţie, Născătoare de Dumnezeu, Bucură-te!; vestind, prin dumnezeiasca întrupare a lui Hristos, bucuria ce avea să se nască din tine la toată lumea, care pierea în necazuri. Pentru aceasta şi noi, cei împovăraţi cu păcate, nădejde de mântuire prin tine dobândim, pentru care cu umilinţă strigăm ţie:
Bucură-te, bunăvoinţa lui Dumnezeu către noi cei păcătoşi
Bucură-te, tare apărătoare a celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut
Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei
Bucură-te, ceea ce ne curăteşti de întinăciunea păcatelor
Bucură-te, baie, care speli cugetul nostru
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul, Care în dar curăţă fărădelegile noastre
Bucură-te, cea cu totul minunată, împăcarea tuturor către Dumnezeu
Bucură-te, pod, care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte la viaţă
Bucură-te, ceea ce ai mântuit lumea din potopul păcatului
Bucură-te, scară cerească, pe care s-a pogorât la noi Domnul
Bucură-te, mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

icoana Fecioara Maria
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