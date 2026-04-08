Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială. Când sosește de la Ierusalim

Sfânta Lumină va fi adusă în România cu o cursă specială. Un reprezentant al Patriarhiei Române a confirmat informația și a oferit detalii despre modul în care va avea loc transportul acesteia în țară. Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge în România pe 11 aprilie, în Sâmbăta Mare, cu puțin timp înainte de slujba de Înviere.

Aducerea acesteia în țară a fost posibilă în urma unui acord obținut cu sprijinul autorităților române și israeliene. Un reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele Ioan Meiu, a explicat pentru Basilica.ro că delegația română a primit toate aprobările necesare pentru a aduce Lumina Sfântă în România.

„Datorită intervenției Ambasadei României în Israel, am primit și noi un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe israelian, de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, în Sâmbăta Mare. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv la București, cu Sfânta Lumină”, a declarat părintele Ioan Meiu.

Acesta a subliniat că organizatorii speră ca situația din regiune să nu se agraveze, astfel încât misiunea să poată fi dusă la bun sfârșit. „Sperăm să nu escaladeze situația și să putem duce la bun sfârșit această frumoasă misiune și mare binecuvântare pentru ortodocșii români”, a adăugat el.

Reprezentantul Patriarhiei a precizat și că ceremonia de primire a Sfintei Lumini va avea loc, însă în condiții diferite față de anii precedenți. Din cauza contextului actual din regiune, restricțiile sunt mai stricte, iar organizarea va fi adaptată situației.

Când sosește de la Ierusalim

„Procesiunea pentru Sfânta Lumină va fi una deosebită anul acesta, deoarece va coborî în Sfântul Mormânt doar Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea, însoțit de câțiva slujitori. De acolo se va împărți Sfânta Lumină fie din Sfântul Mormânt, fie de la Palatul Patriarhiei din Ierusalim, către delegațiile care au reușit să obțină zboruri către destinațiile ortodoxe”, a mai spus părintele, potrivit Basilica.ro.

Conform informațiilor din presă, zona orașului vechi din Ierusalim rămâne în continuare închisă, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Adunările religioase și procesiunile sunt restricționate în această perioadă pentru a reduce riscurile de securitate.

Tradiția aducerii Sfintei Lumini în România este una relativ recentă. Pentru prima dată, aceasta a fost adusă în țară în anul 2009, la inițiativa Patriarhului Daniel. De atunci, în fiecare an, Lumina Sfântă este adusă de la Ierusalim și oferită delegaților eparhiilor din întreaga țară, fiind apoi distribuită credincioșilor în noaptea de Paște.