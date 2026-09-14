Antena Căutare
Home News Religie Sfânta Sofia, sărbătorită pe 17 septembrie 2026. Ce este bine să faci în această zi pentru familie și copii

Sfânta Sofia, sărbătorită pe 17 septembrie 2026. Ce este bine să faci în această zi pentru familie și copii

Pe 17 septembrie, Biserica Ortodoxă le pomenește pe Sfânta Muceniță Sofia și pe cele trei fiice ale sale: Pistis, Elpis și Agapis. Iată rugăciunea pe care e bine să o rostești în această zi pentru familie și copii!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 13:49 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 14:38
Sfânta Sofia, sărbătorită pe 17 septembrie 2026. Ce este bine să faci în această zi pentru familie și copii | Captură Youtube
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ziua de 17 septembrie are o semnificație aparte pentru familii, mai ales în ceea ce privește relația dintre părinți și copii. În aceeași zi este pomenit și Sfântul Ierarh Dionisie, episcopul Cetății Albe-Ismail, potrivit Calendarului oficial al Patriarhiei Române.

Puțini credincioși știu ce semnificație au, de fapt, numele celor patru sfinte pomenite pe 17 septembrie. Sofia înseamnă „înțelepciune”, în timp ce numele celor trei fiice ale sale trimit la trei dintre marile virtuți creștine: Pistis înseamnă „Credința”, Elpis - „Nădejdea” și Agapis - „Dragostea”, potrivit basilica.ro.

Citește și: Când începe postul Crăciunului în 2026 și cât durează. Zilele cu dezlegare la pește

Viața Sfintei Sofia și a fiicelor sale. Cine au fost Pistis, Elpis și Agapis

Articolul continuă după reclamă

Sfânta Sofia a trăit în timpul împăratului Hadrian/Adrian, care a domnit în perioada 117–138. Ea a rămas văduvă după nașterea celor trei fete și le-a crescut în credința creștină și conform virtuților ale căror nume le purtau, potrivit doxologia.ro.

Viața Sfintei Mucenițe Sofia a fost legată de rugăciune, post și milostenie. Pentru că erau creștine, cele trei fete au fost aduse înaintea împăratului, unde li s-a cerut să aducă jertfă zeiței Artemis. Deoarece au refuzat, au fost martirizate. Pistis avea 12 ani, Elpis zece ani, iar Agapis doar nouă ani.

Sfânta Sofia a asistat la suferința fiicelor sale, iar apoi le-a îngropat. Tradiția spune că a rămas trei zile lângă mormintele lor, după care a trecut și ea la Domnul, potrivit basilica.ro.

Așadar, viața Sfintei Sofia pune în prim-plan imaginea mamei care își crește copiii în credință. În acest context, sărbătoarea din 17 septembrie poate fi privită, mai ales, ca un moment de apropiere în familie de Dumnezeu.

O rugăciune spusă împreună, un gest de milostenie, o vizită la biserică sau câteva ore petrecute alături de copii pot transforma ziua într-un moment de reflecție asupra valorilor creștine. Cele patru nume rămân un adevărat mesaj pentru orice familie: Sofia - înțelepciune, Pistis - credință, Elpis - nădejde și Agapis - dragoste.

Ce este bine să faci pe 17 septembrie pentru familie și copii

Una dintre cele mai potrivite modalități de a marca această zi este prin rugăciune. Părinții se pot ruga alături de copiii lor pentru pace și înțelegere în familie, dar și pentru sănătate și înțelepciune.

Rugăciunea pentru dragoste creştinească şi unire de cuget între părinţi şi copii, către Sfintele Muceniţe Elpis, Pistis, Agapis şi maica lor Sofia, publicată pe doxologia.ro, este un reper foarte bun pentru familiile care vor să cinstească această sărbătoare.

Un alt îndemn care se desprinde din viața Sfintei Sofia este acela de a pune în centrul familiei rugăciunea, postul și milostenia. Pentru părinți și copii, ziua poate fi un prilej pentru un gest de bunătate și pentru insuflarea valorilor creștine: ajutorarea unei persoane aflate în nevoie, o faptă de milostenie sau rostirea unei rugăciuni.

Pentru copii, povestea celor trei surori poate deveni și o ocazie de a vorbi, pe înțelesul lor, despre credință, nădejde și dragoste, cele trei virtuți care au dat numele mucenițelor.

Citește și: Postul Crăciunului: gaură în bugetul familiei sau o metodă de economisire. Cât costă, de fapt, mesele de post

Rugăciunea pentru părinți și copii de Sfânta Sofia

Creștinii care doresc să marcheze această zi în familie pot să rostească împreună cu cei mici „Rugăciunea pentru dragoste creştinească şi unire de cuget între părinţi şi copii”, adresată Sfintelor Mucenițe Elpis, Pistis și Agapis și maicii lor, Sofia.

RUGĂCIUNEA O GĂSEȘTI AICI:

În cuprinsul rugăciunii sunt cerute, printre altele, credință, nădejde și ajutor la necazuri, iar părinții și copiii sunt puși sub ocrotirea lui Dumnezeu, împreună cu Sfintele mucenițe și cu mama lor, Sfânta Sofia.

De asemenea, părinții pot merge la biserică și să se roage pentru copii și pentru pacea în familie.

O astfel de zi poate fi continuată și cu o discuție cu cei mici despre cele trei virtuți care stau la baza sărbătorii: credința, nădejdea și dragostea.

14 septembrie - Înălțarea Sfintei Cruci. Este unul dintre marile praznice ale Ortodoxiei și este zi de post, indiferent ...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua
Observatornews.ro Cel mai mare producător de mere din UE nu găsește muncitori la cules: "La banii ăștia să culegi singur" Cel mai mare producător de mere din UE nu găsește muncitori la cules: "La banii ăștia să culegi singur"
Antena 3 În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
SpyNews Șoc în lumea mondenă! Mădălina Apostol a murit! S-a întâmplat azi noapte la 2:00 Șoc în lumea mondenă! Mădălina Apostol a murit! S-a întâmplat azi noapte la 2:00
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Ce este bine să faci pe 13 septembrie, înainte de Înălțarea Sfintei Cruci. Tradiții și obiceiuri respectate de credincioși
Ce este bine să faci pe 13 septembrie, înainte de Înălțarea Sfintei Cruci. Tradiții și obiceiuri respectate de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Înălțarea Sfintei Cruci 2026. De ce se ține post aspru pe 14 septembrie și ce nu este bine să faci în această zi
Înălțarea Sfintei Cruci 2026. De ce se ține post aspru pe 14 septembrie și ce nu este bine să faci în această zi
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x