Pe 17 septembrie, Biserica Ortodoxă le pomenește pe Sfânta Muceniță Sofia și pe cele trei fiice ale sale: Pistis, Elpis și Agapis. Iată rugăciunea pe care e bine să o rostești în această zi pentru familie și copii!

Sfânta Sofia, sărbătorită pe 17 septembrie 2026. Ce este bine să faci în această zi pentru familie și copii | Captură Youtube

Ziua de 17 septembrie are o semnificație aparte pentru familii, mai ales în ceea ce privește relația dintre părinți și copii. În aceeași zi este pomenit și Sfântul Ierarh Dionisie, episcopul Cetății Albe-Ismail, potrivit Calendarului oficial al Patriarhiei Române.

Puțini credincioși știu ce semnificație au, de fapt, numele celor patru sfinte pomenite pe 17 septembrie. Sofia înseamnă „înțelepciune”, în timp ce numele celor trei fiice ale sale trimit la trei dintre marile virtuți creștine: Pistis înseamnă „Credința”, Elpis - „Nădejdea” și Agapis - „Dragostea”, potrivit basilica.ro.

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Viața Sfintei Sofia și a fiicelor sale. Cine au fost Pistis, Elpis și Agapis

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Sfânta Sofia a trăit în timpul împăratului Hadrian/Adrian, care a domnit în perioada 117–138. Ea a rămas văduvă după nașterea celor trei fete și le-a crescut în credința creștină și conform virtuților ale căror nume le purtau, potrivit doxologia.ro.

Viața Sfintei Mucenițe Sofia a fost legată de rugăciune, post și milostenie. Pentru că erau creștine, cele trei fete au fost aduse înaintea împăratului, unde li s-a cerut să aducă jertfă zeiței Artemis. Deoarece au refuzat, au fost martirizate. Pistis avea 12 ani, Elpis zece ani, iar Agapis doar nouă ani.

Sfânta Sofia a asistat la suferința fiicelor sale, iar apoi le-a îngropat. Tradiția spune că a rămas trei zile lângă mormintele lor, după care a trecut și ea la Domnul, potrivit basilica.ro.

Așadar, viața Sfintei Sofia pune în prim-plan imaginea mamei care își crește copiii în credință. În acest context, sărbătoarea din 17 septembrie poate fi privită, mai ales, ca un moment de apropiere în familie de Dumnezeu.

O rugăciune spusă împreună, un gest de milostenie, o vizită la biserică sau câteva ore petrecute alături de copii pot transforma ziua într-un moment de reflecție asupra valorilor creștine. Cele patru nume rămân un adevărat mesaj pentru orice familie: Sofia - înțelepciune, Pistis - credință, Elpis - nădejde și Agapis - dragoste.

Ce este bine să faci pe 17 septembrie pentru familie și copii

Una dintre cele mai potrivite modalități de a marca această zi este prin rugăciune. Părinții se pot ruga alături de copiii lor pentru pace și înțelegere în familie, dar și pentru sănătate și înțelepciune.

Rugăciunea pentru dragoste creştinească şi unire de cuget între părinţi şi copii, către Sfintele Muceniţe Elpis, Pistis, Agapis şi maica lor Sofia, publicată pe doxologia.ro, este un reper foarte bun pentru familiile care vor să cinstească această sărbătoare.

Un alt îndemn care se desprinde din viața Sfintei Sofia este acela de a pune în centrul familiei rugăciunea, postul și milostenia. Pentru părinți și copii, ziua poate fi un prilej pentru un gest de bunătate și pentru insuflarea valorilor creștine: ajutorarea unei persoane aflate în nevoie, o faptă de milostenie sau rostirea unei rugăciuni.

Pentru copii, povestea celor trei surori poate deveni și o ocazie de a vorbi, pe înțelesul lor, despre credință, nădejde și dragoste, cele trei virtuți care au dat numele mucenițelor.

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Rugăciunea pentru părinți și copii de Sfânta Sofia

Creștinii care doresc să marcheze această zi în familie pot să rostească împreună cu cei mici „Rugăciunea pentru dragoste creştinească şi unire de cuget între părinţi şi copii”, adresată Sfintelor Mucenițe Elpis, Pistis și Agapis și maicii lor, Sofia.

RUGĂCIUNEA O GĂSEȘTI AICI:

În cuprinsul rugăciunii sunt cerute, printre altele, credință, nădejde și ajutor la necazuri, iar părinții și copiii sunt puși sub ocrotirea lui Dumnezeu, împreună cu Sfintele mucenițe și cu mama lor, Sfânta Sofia.

De asemenea, părinții pot merge la biserică și să se roage pentru copii și pentru pacea în familie.

O astfel de zi poate fi continuată și cu o discuție cu cei mici despre cele trei virtuți care stau la baza sărbătorii: credința, nădejdea și dragostea.