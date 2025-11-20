Antena Căutare
Postul Crăciunului: gaură în bugetul familiei sau o metodă de economisire. Cât costă, de fapt, mesele de post

Sunt în postul Crăciunului. Iată de ce buget trebuie să dispui pentru o masă sănătoasă și hrănitoare în această perioadă, dar și câteva rețete tradiționale mănăstirești pe care le poți încerca chiar la tine acasă.

Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 10:26 | Actualizat Joi, 20 Noiembrie 2025, 10:26
Postul Crăciunului: gaură în bugetul familiei sau o metodă de economisire | Shutterstock

Postul Crăciunului a început pe data de 15 noiembrie și se va încheia pe 24 decembrie. Ține 40 de zile, iar românii jongleză cu multă creativitate între alimente variate, rețete tradiționale și prețurile din magazine.

Cât trebuie să scoată din buzunare românii pentru mesele din postul Crăciunului

Postul Crăciunului, deși nu este permisiv, fiind puține zile de dezlegare, este bogat în fructe și legume de sezon care pot alcătui mese delicioase. Pentru un meniu diversificat, însă la un preț accesibil pentru o singură persoană pe săptămână, varianta câștigătoare este piața.

Potrivit unei surse, cu 150 de lei pe săptămână, românii își pot procura legume, fructele, leguminoase și alte ingrediente de bază pentru meniuri de post hrănitoare. Această sumă însă este pentru consumul unei singure persoane pe perioada celor șapte zile.

Prețul legumelor în piețe variază între 2 și 10 lei. Astfel, 1 kilogram de cartofi este în jur de 3-4 lei, 1 kilogram de morcov aproximativ 4 lei, de ceapă între 3 și 5 lei, de varză este aproximativ 5 lei. Cel mai costisitor este kilogramul de castraveți, aproximativ 10 lei, și cel de vinete, 9 lei. Pentru 1 kilogram de gogoșari, românii scot din buzunare în jurul de 6 lei. O legătură de ceapă verde costă aproximativ 2 lei.

Astfel, cu aproximativ 50 de lei, de persoană, se pot cumpăra legume variate de sezon pentru supe, salate, tocănițe vegetale sau pilaf.

Din meniu nu lipsesc nici fructele, care sunt o sursă importantă de vitamine în post. Pentru 1 kilogram de mere, se scoate din buzunare aproximativ 4 lei, pentru citrice 8 lei, pentru banane 7 lei, iar pentru struguri 7,5 lei. Totalul pentru un coș variat de fructe este de aproximativ 30 de lei pentru o săptămână întreagă.

Leguminoasele au un preț destul de accesibil în piețele din România. Un pachet de linte costă între 7 și 12 lei, de năut între 8 și 14 lei, 1 kilogram de fasole uscată costă în jur de 7-10 lei. Astfel, pentru aproximativ 30 de lei se poate adăuga la meniul de post un aport bogat de proteine vegetale.

De asemenea, pe listă se adaugă și uleiul, iar 1 litru costă între 8 și 10 lei, orezul, cu un preț între 4 și 7 lei kilogramul, dar și pasta de roșii, care se găsește cu un preț în jur de 3 și 5 lei. Nu lipsește pâinea de pe mesele românilor, astfel că se mai adaugă la buget 10 - 15 lei pe săptămână pentru acest produs.

Bugetul pentru o persoană care ține post în această perioadă este cuprins între 110 și 150 de lei pe săptămână, în funcție de preferințe și cantitatea dorită.

Această perioadă poate fi o adevărată oportunitate pentru o pauză de la consumul excesiv, consumând mai multe fibre, vitamine și minerale.

„Mulți oameni repetă aceleași trei feluri de mâncare și ajung să se simtă lipsiți de energie. Are sens să introducem în meniu și semințe, dar și preparate tradiționale pe bază de legume care aduc sațietate”, recomandă nutriționistul Mihaela Posea, conform sursei menționate anterior.

De asemenea, recomandă gătirea alimentelor cu mai puțin ulei și evitarea excesului de pâine sau paste.

Rețete mănăstirești pentru perioada postului Crăciunului

La mănăstirile din România mâncare este pregătită cu atenție, la foc mic, este simplă și sățioasă. Mulți pelerini laudă alimentele consumate în timpul pelerinajelor și își doresc să le prepare aidoma și în propria bucătărie.

În mânăstiri, rețelele sunt păstrate din vechi generații și se transmit mai departe în bucătărie. Acestea se prepară cu ingrediente de bază, foarte simplu.

O rețetă tradițională răspândită în mănăstiri este cea de fasole bătută cu ceapă caramezilată. Pentru acest preparat, fasolea se fierbe bine, după care se pasează cu puțin ulei și usturoi. Se pune în castonașe, iar pe deasupra se presară ceapa călită lent până devine aurie.

Un alt preparat ideal pentru zilele răcoroase care preced Crăciunul este cirba de legume cu borș. Este nevoie de morcovi, ceapă, cartofi, țelină, verdețuri și borș de casă (sau cumpărat din magazine, după preferințe).

O tocăniță populară printre pelerini este cea de vinete cu gogoșari și ceapă. Se taie cuburi vinetele și gogoșarii, iar ceapa se toacă fin. Ceapa se călește în puțin ulei cu apă. Toate legumele se adaugă treptat într-o cratiță și se fierbe la foc mic cu un capac deasupra. Când se înmoaie legumele, se adaugă sare, piper și puțin pătrunjel. Tocănița poate fi servită ca garnitură, dar și ca fel principal, poate cu puțină mămăligă caldă lângă.

Salata caldă de sfeclă și cartofi cu ceapă verde este la mare căutare în post. Se fierb cartofii și sfecla, după care se taie cuburi și se amestecă totul cu ceapa verde tocată. Se adaugă și puțin ulei și sare. De asemenea, se poate pune și puțin suc de lămâie sau oțet, după gust. Este delicioasă consumată caldă, dar și rece, având un aport de vitamine.

Nu lipsește nici desertul din bucătăriile mănăstirilor. Cel mai popular desert este unul foarte simplu: colțunași cu magiun. Aluatul se prepară din apă, făină și puțin ulei, iar pentru umplutură se folosește magiun pregătit înainte. Totul se presară cu zahăr pudră.

coș cu bani lângă fructe și legume
De asemenea, un alt desert preferat mai ales de copii este budinca de orez cu mere și scorțișoară. Se fierbe orezul în apă cu puțin zahăr până de vine moale. Securăță merele, se taie cubulețe și se pun peste orez. Se fierb împreună câteva minute. La final se adaugă scorțișoara după gust. Pentru un aspect lucios, se poate adăuga și puțin ulei. Budinca se poate servi caldă, dar și rece.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Videoclipul zilei
Citește și
