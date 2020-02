Și-a donat toată averea. Kirk Douglas nu i-a lăsat nimic lui Michael. Toți banii au fost distribuiți fundațiilor umanitare

Citește și: Douglas, o familie bogată dar blestemată. Kirk Douglas încojurat de droguri și tragedii

Născut pe 9 decembrie 1916, în localitatea Amsterdam din statul american New York, Kirk Douglas, pe numele real Yssur Danielovitch, a jucat în primul său film în 1946 - un noir clasic intitulat "Dragostea ciudată a Marthei Ivers/ The Strange Love of Martha Ivers".

S-a remarcat apoi în filme precum "Gunfight at the O.K. Coral", "Cei curajoși sunt singuratici/ Lonely Are the Brave" şi "Umbra unui uriaş/ Cast a Giant Shadow".

Pe parcursul carierei sale prestigioase, Kirk Douglas a primit trei nominalizări la premiile Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele "Van Gogh/ Lust for Life", "Urâtul şi frumosul/ The Bad and the Beautiful" şi "Champion".

Deşi nu a câştigat niciodată Oscarul pentru cel mai bun actor, a primit din partea Academiei de film americane un premiu onorific, care i-a fost înmânat de Steven Spielberg în 1996.

Ultimul rol pe marele ecran a fost cel din "Illusion" (2004), cu Bryan Cranston, regizat de Michael A. Goorjian.