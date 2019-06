Sculpturi în piatră dovedesc existenta unei civilizatii necunoscute

National Geographic anunță că, mai multe sculpturi din piatra descoperite în apropierea unei piramide din centrul Mexicului, par să dovedeasca existența unei civilizatii necunoscute care a evoluat înaintea marilor culturi din aceasta parte a lumii.

Arheologii au descoperit artefactele înca de acum 15 ani: „Cele mai multe dintre cele 41 de obiecte scoase la lumina in valea Tuancingo nu se incadreaza in nicio cultura cunoscuta în Mexic”, sustine Carlos Hernandez, arheolog in cadrul Institutului National de Antropologie si Istorie din statul Hidalgo.

Cele mai multe figuri sunt reprezentate în pozitia șezând cu mainile în jurul gleznelor. Unele dintre ele au palarii conice cu serpi la baza, fapt ce a dus cu ideea la o reprezentare a zeului Ehecatl-Quetzalcoatl, zeul Aztec al vantului. O alta statueta reprezinta un barbat rasarind din gura unui jaguar.

Datate in perioada anului 600 d.Hr., statuetele au fost descoperite langa misterioasa piramida Huapacalco, piramida ale carei origini reprezinta inca un subiect de controverse pentru arheologi.

(Huapacalco)

„Cultura Teotihuacan a aparut in jurul anului 400 i.Hr si a disparut acum circa 1300 de ani, in preajma anul 700 d.Hr. Acesti oameni au construit unul dintre cele mai largi complexe din piramide din America prehispanica. Dupa ei au venit Toltecii, grup de triburi sud-americane care au format imperiul Toltec cu capitala la Tula. Ei nu au rezistat decat 200 de ani pe scena istoriei, din preajma anului 900 d.Hr pana in apropierea anilor 1100 d.Hr.. Cultura descoperita de noi este, insa, diferita, iar piramida Huapacalco apartine, probabil, acesteia”, afirma Hernandez.

(zeul Aztec al vântului)

Arheologii mexicani sunt gata sa imbratiseze teoria colegului lor, atata vreme ca se stie ca, odata cu destramarea civilizatiei Teotihuacan, mai multe state au rasarit pe scheletul fostei culturi. Noua cultura a fost botezata Hidalgo, dupa numele statului in care a fost descoperita.



Sursa: National Geographic