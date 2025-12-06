Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Alex și Florina s-au logodit în direct, la XNS. Momentul tensionat care a avut loc la ultima cerere

Mireasa, sezon 12. Alex și Florina s-au logodit în direct, la XNS. Momentul tensionat care a avut loc la ultima cerere

Florina a fost cerută în căsătorie de Alex în direct, la XNS, iar răspunsul ei s-a lăsat mult așteptat. Toți cei prezenți în platou au așteptat în tăcere, cu sufletul la gură, să vadă reacția ei la cererea în căsătorie.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Sambata, 06 Decembrie 2025, 11:50 | Actualizat Sambata, 06 Decembrie 2025, 12:25

AdrenaLinia a sunat chiar la finalul galei de vineri, iar Diana a avut de luat o decizie importantă. Mireasa săptămânii a avut de ales un cuplu care să meargă la ediția specială de Xtra Night Show din 5 decembrie 2025, iar ea i-a numit pe Alex și Florina. Băiatul a profitat de moment și a cerut-o în căsătorie pe iubita lui.

Florina a fost cerută în căsătorie de Alex în direct, la XNS. Momentul tensionat care a avut loc la ultima logodnă din sezonul 12 Mireasa

Alex și Florina au dansat pe acordurile unei piese interpretate de Claudia Pătrășcanu, iar la final, băiatul s-a așezat într-un genunghi și a adresat întrebarea.

„Pentru că am așteptat acest moment de foarte mult timp, vreau să te întreb odată pentru totdeauna dacă vrei să fii soția mea”, a spus acesta.

Momentul răspunsului, însă, le-a dat tuturor emoții. „Ridică-te”, i-a spus Florina.

„Îmi pare rău că trebuie să îți spun asta aici, dar, vreau să mă înțelegi și să-ți spun că da! Vreau să fiu soția ta!”, a mai adăugat apoi tânăra.

„Aoleu! Mi s-a făcut rău! Mi-a stat inima. Nu cred așa ceva! Dragilor, felicitări!”, a exclamat Andreea Frățilă, prezentă în platou, după momentul tensionat.

Ulterior, Alex a spus că și el s-a speriat când a văzut că răspunsul se lasă așteptat. „M-a luat cu niște palpitați. Și acum cred că tremur”. În aceași timp, Florina a explicat că a vrut să facă momentul și mai special.

„Am zis că dacă eu am emoții, să îi fac și lui. Voiam să fiu mai serioasă, dar mă gândeam să nu se întâmple ceva”, a mai declarat tânăra imediat după cerea în căsătorie.

Ceilalți concurenți au fost și ei martori și au intrat în direct din casa Mireasa pentru a-i felicita pentru logodnă. Bunica Virginia a fost foarte fericită și a plâns de bucurie.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

colaj foto alex si florin mireasa logodna
+11
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 12. Ce fete au intrat în cursa de eliminare și de ce a sunat AdrenaLINIA la finalul galei...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
Antena 3 Un candidat la Primăria București a lucrat la Securitate, transmite CNSAS. În ce condiții poate fi exclus din cursa electorală Un candidat la Primăria București a lucrat la Securitate, transmite CNSAS. În ce condiții poate fi exclus din cursa electorală

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Citește și
Mireasa, sezon 12. Ce fete au intrat în cursa de eliminare și de ce a sunat AdrenaLINIA la finalul galei
Mireasa, sezon 12. Ce fete au intrat în cursa de eliminare și de ce a sunat AdrenaLINIA la finalul galei
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Diana și Sorin s-au certat de la un mango: „Nu ține cont niciodată de ce-mi doresc eu”
Mireasa, sezon 12. Diana și Sorin s-au certat de la un mango: „Nu ține cont niciodată de ce-mi doresc eu”
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Tânăra căutată de 11 zile în Italia, găsită la românul care o văzuse ultima dată. Sute de oameni s-au adunat în fața casei lui Dragoș
Tânăra căutată de 11 zile în Italia, găsită la românul care o văzuse ultima dată. Sute de oameni s-au... Libertatea.ro
O țară europeană cunoscută pentru femeile sale frumoase se confruntă cu o penurie de bărbați. La ce soluție recurg
O țară europeană cunoscută pentru femeile sale frumoase se confruntă cu o penurie de bărbați. La ce soluție... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției:
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Spynews.ro
Vedeta a întors toate privirile! Andreea Marin, într-o rochie mulată și decolteul generos! – GALERIE FOTO
Vedeta a întors toate privirile! Andreea Marin, într-o rochie mulată și decolteul generos! – GALERIE FOTO BZI
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici Kudika
Cum votezi în București cu noul buletin electronic fără adresă de domiciliu. Precizările autorităților
Cum votezi în București cu noul buletin electronic fără adresă de domiciliu. Precizările autorităților Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x