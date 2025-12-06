Mireasa, sezon 12. Alex și Florina s-au logodit în direct, la XNS. Momentul tensionat care a avut loc la ultima cerere

Florina a fost cerută în căsătorie de Alex în direct, la XNS, iar răspunsul ei s-a lăsat mult așteptat. Toți cei prezenți în platou au așteptat în tăcere, cu sufletul la gură, să vadă reacția ei la cererea în căsătorie.

AdrenaLinia a sunat chiar la finalul galei de vineri, iar Diana a avut de luat o decizie importantă. Mireasa săptămânii a avut de ales un cuplu care să meargă la ediția specială de Xtra Night Show din 5 decembrie 2025, iar ea i-a numit pe Alex și Florina. Băiatul a profitat de moment și a cerut-o în căsătorie pe iubita lui.

Florina a fost cerută în căsătorie de Alex în direct, la XNS. Momentul tensionat care a avut loc la ultima logodnă din sezonul 12 Mireasa

Alex și Florina au dansat pe acordurile unei piese interpretate de Claudia Pătrășcanu, iar la final, băiatul s-a așezat într-un genunghi și a adresat întrebarea.

„Pentru că am așteptat acest moment de foarte mult timp, vreau să te întreb odată pentru totdeauna dacă vrei să fii soția mea”, a spus acesta.

Momentul răspunsului, însă, le-a dat tuturor emoții. „Ridică-te”, i-a spus Florina.

„Îmi pare rău că trebuie să îți spun asta aici, dar, vreau să mă înțelegi și să-ți spun că da! Vreau să fiu soția ta!”, a mai adăugat apoi tânăra.

„Aoleu! Mi s-a făcut rău! Mi-a stat inima. Nu cred așa ceva! Dragilor, felicitări!”, a exclamat Andreea Frățilă, prezentă în platou, după momentul tensionat.

Ulterior, Alex a spus că și el s-a speriat când a văzut că răspunsul se lasă așteptat. „M-a luat cu niște palpitați. Și acum cred că tremur”. În aceași timp, Florina a explicat că a vrut să facă momentul și mai special.

„Am zis că dacă eu am emoții, să îi fac și lui. Voiam să fiu mai serioasă, dar mă gândeam să nu se întâmple ceva”, a mai declarat tânăra imediat după cerea în căsătorie.

Ceilalți concurenți au fost și ei martori și au intrat în direct din casa Mireasa pentru a-i felicita pentru logodnă. Bunica Virginia a fost foarte fericită și a plâns de bucurie.

