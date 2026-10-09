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11 supe sănătoase pentru zilele în care vrei să mănânci ceva ușor, dar și să-ți ții greutatea sub control

Aceste supe sunt ideale pentru cei care vor să adopte o alimentație cu efect antiinflamator. Preparatele conțin verdețuri cu frunze, fasole și leguminoase, ingrediente care pot contribui la reducerea inflamației din organism.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 14:16 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 14:21
11 supe sănătoase pentru zilele în care vrei să mănânci ceva ușor, dar și să-ți ții greutatea sub control | Shutterstock
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În plus, fiecare rețetă are un conținut redus de calorii și este bogată în proteine și/sau fibre, nutrienți care pot susține procesul de slăbire sănătoasă.

11 supe sănătoase pentru zilele în care vrei să mănânci ceva ușor, dar și să-ți ții greutatea sub control

Rețete precum supa de legume de toamnă, gata în 20 de minute, și supa de varză cu linte sunt hrănitoare, gustoase și ideale pentru zilele răcoroase.

Supă de legume de toamnă, gata în 20 de minute

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Această supă consistentă se prepară rapid datorită legumelor congelate și fasolei din conservă. Fasolea albă aduce un aport important de proteine și fibre, în timp ce roșiile, fasolea verde și cimbrul oferă supei o aromă bogată, inspirată de ingredientele specifice toamnei. Este o alegere excelentă pentru o cină ușor de pregătit în timpul săptămânii.

Supă de varză cu linte, bogată în fibre

Această supă consistentă combină legumele fragede cu lintea, într-o zeamă aromată, cu note afumate. Puțin oțet din vin alb intensifică aromele, iar pătrunjelul proaspăt adaugă o notă de prospețime. Preparatul este gata în doar 30 de minute și reprezintă o opțiune sățioasă pentru prânz sau cină.

Supă de pui, bogată în proteine

Această supă consistentă conține carne slabă de pui, fasole bogată în fibre și legume, iar roșiile uscate la soare, anghinarea și lămâia îi oferă o aromă intensă. Se prepară rapid și este o masă hrănitoare, pe care o poți pune pe masă în doar 30 de minute.

Supă verde cu spanac, pătrunjel și pui

Denumită „Swamp Soup” („supă de mlaștină”) datorită culorii sale verzi intense, această rețetă combină spanacul și pătrunjelul, transformate într-o bază fină și cremoasă. În compoziție se adaugă fasole albă, bogată în fibre, carne de pui mărunțită și orez brun, pentru o textură consistentă. Usturoiul prăjit și fulgii de ardei iute completează preparatul cu o aromă savuroasă și o notă discret picantă.

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Supă vegetariană de tip enchilada, cu legume

Această supă vegetariană reunește aromele specifice preparatului mexican enchilada într-o masă caldă, pregătită într-o singură oală. Cartofii dulci și ardeiul gras adaugă o dulceață naturală, în timp ce condimentele și puțină cremă de brânză oferă profunzime și cremozitate. Supa poate fi servită cu toppingurile preferate, în funcție de gust.

Supă cremoasă de fasole albă cu kale, în stil „Marry Me”

Inspirată de rețeta populară „Marry Me Chicken”, această supă cremoasă de fasole albă și kale este plină de savoare și se prepară rapid. Roșiile uscate la soare și uleiul din borcan oferă bazei o aromă bogată, iar busuiocul proaspăt și parmezanul adaugă prospețime și un gust intens.

Supă de dovleac plăcintar și linte, bogată în proteine

Această supă consistentă, pe bază de plante, își ia proteinele din linte și capătă arome calde datorită condimentelor precum scorțișoara, chimionul și coriandrul. La final, se adaugă iaurt grecesc, pentru o textură cremoasă și o notă ușor acrișoară, precum și pătrunjel proaspăt. Poate fi servită cu felii de lămâie, care îi intensifică gustul.

Supă cu pui, varză și fasole albă, preparată într-o singură oală

Această supă cu pui, varză și fasole albă este un preparat simplu, pe care îl poți include cu ușurință în meniul săptămânal. Zeama de lămâie îi oferă prospețime, iar o lingură de pesto cu busuioc, adăugată la final, completează gustul cu note aromate și intense. Este ușor de preparat în timpul săptămânii și rămâne gustoasă și a doua zi.

Kapusta, supă ucraineană de varză

Dacă până acum ai consumat varza mai ales în salate, această supă ucraineană te-ar putea face să o privești cu alți ochi. Varza este fiartă lent, până devine fragedă și capătă o dulceață naturală, într-o bază savuroasă de supă de pui și fasole pestriță cu ochi negru. Baconul afumat adaugă o aromă intensă, iar varza murată pusă la final oferă o notă acrișoară, care echilibrează gusturile.

Supă de varză cu fasole albă, lămâie și turmeric

Această supă transformă câteva ingrediente simple într-un preparat reconfortant, cu o culoare aurie. Varza fragedă și fasolea albă cremoasă sunt fierte împreună cu mirodenii aromate, care oferă profunzime gustului. La final, puțin suc de lămâie echilibrează aromele. Supa este ușoară, dar sățioasă, și conține fibre și antioxidanți, fiind potrivită pentru o cină pregătită rapid, arată eatingwell.com.

Supă cremoasă de fasole albă, în stil „Marry Me”

Această rețetă preia aromele popularei rețete „Marry Me Chicken”, combinând roșii uscate la soare, usturoi, smântână pentru gătit și parmezan. De această dată, ingredientul principal este fasolea albă, care transformă preparatul într-o supă vegetariană consistentă și reconfortantă. Busuiocul proaspăt și puțin parmezan adăugat la final completează gustul și fac din această supă o alegere potrivită pentru întreaga familie.

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