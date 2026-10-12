Iată care sunt acele lucruri din casă pe care e important să le cureți foarte bine în luna octombrie.

7 lucruri din casă pe care trebuie să le cureți temeinic în octombrie. Locurile pe care mulți le trec cu vederea | Shutterstock

Începutul toamnei este momentul potrivit pentru a face o curățenie generală în anumite zone ale locuinței, înainte de a te bucura de confortul casei în sezonul rece.

7 lucruri din casă pe care trebuie să le cureți temeinic în octombrie

Iată cele șapte locuri cărora le acord întotdeauna o atenție deosebită în luna octombrie, mai ales când începi să gătești mai des și să petreci mai mult timp pe canapea, învelit într-o pătură.

1. Preșurile de la intrare și covoarele

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Toamna, când temperaturile nu mai sunt atât de ridicate, petreci mai mult timp în parc, ieși mai des la alergat și porți bocanci sau pantofi sport. Toate acestea înseamnă că aduci în casă ceva mai multă murdărie decât vara.

În luna octombrie, e important să aspiri covoarele și să le scuturi mai des. Poți folosi chiar și o rolă adezivă pentru scame și astfel o să vezi că vei îndepărta o cantitate surprinzătoare de păr pe care aspiratorul o adună.

În plus, nimic nu anunță mai bine începutul toamnei decât un preș nou la intrare sau unul vechi, dar proaspăt curățat.

Este o idee bună să te obișnuiești să cureți temeinic preșurile și covoarele înainte ca acestea să fie puse cu adevărat la încercare în timpul iernii. În plus, dacă în octombrie îți trec pragul copii costumați de Halloween, vor găsi o intrare curată și îngrijită.

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2. Păturile decorative

Este posibil să nu fi folosit prea des păturile decorative în zilele toride de vară. Însă, înainte de a le scoate din nou din dulap, este bine să le speli.

De altfel, specialiștii recomandă spălarea păturilor decorative o dată la două-trei săptămâni, toamna, pentru a preveni acumularea grăsimilor naturale de pe piele, a firelor de păr, a celulelor moarte și a prafului.

3. Pernele decorative

Același lucru este valabil și în cazul pernelor decorative, în special al celor pe care îți place să le folosești pe canapea pe tot parcursul toamnei și iernii.

Pentru a spăla o pernă decorativă, verifică mai întâi eticheta cu instrucțiunile de întreținere. În general, dacă perna are o husă detașabilă, este recomandat să o separi de umplutură, să tratezi punctual eventualele pete de pe husă și să speli separat cele două componente.

4. Șemineul

Dacă ai un șemineu funcțional în locuință, fie pe lemne, fie electric, toamna este momentul potrivit să îl pregătești pentru perioada în care îl vei folosi mai des.

Îndepărtează praful și pânzele de păianjen cu aspiratorul, șterge polița șemineului și curăță geamul exterior cu o soluție fără amoniac și o lavetă din microfibră.

În cazul șemineelor pe lemne, verifică și recomandările producătorului privind întreținerea și siguranța înainte de prima utilizare din sezon, arată cei de la thespruce.com.

5. Cuptorul cu microunde

În zilele călduroase de vară, preferi mai ales salatele, sushiul și sandvișurile, adică preparatele care nu necesită pornirea cuptorului sau a cuptorului cu microunde și încălzirea suplimentară a locuinței.

În ultima perioadă, însă, pregătești mai des supe și paste și încălzești mâncarea rămasă de la mesele anterioare. Astfel, îți dai seama cât de repede se murdărește interiorul cuptorului cu microunde și cât de ușor rămân amprente pe mâner și pe butoane.

De aceea, este bine să cureți regulat atât interiorul aparatului, unde pot apărea stropi și resturi de mâncare, cât și exteriorul acestuia.

6. Espressorul sau aparatul de cafea

În ultima vreme, pare să acorzi o atenție mai mare curățării espressorului, probabil și pentru că, pe măsură ce vremea se răcește, pregătești mai multe băuturi calde.

Îl ștergi zilnic cu puțin detergent de vase și un prosop de hârtie. Este o activitate care durează doar câteva secunde, dar contribuie la aspectul îngrijit al întregii bucătării.

Pentru o curățare mai temeinică, demontează componentele detașabile, spală-le manual și lasă-le să se usuce pe suportul pentru vase. Pentru întreținerea aparatului, este important să respecți și instrucțiunile producătorului, inclusiv în ceea ce privește detartrarea.

7. Toaleta și chiuveta din baie

Toamna și iarna ești obișnuit să primesc mai des musafiri, fie pentru seri de jocuri de societate, fie pentru întâlniri relaxante cu prietenii. De aceea, e bine să te asiguri că baia este impecabilă înainte de sosirea lor.

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Acord o atenție deosebită chiuvetei și toaletei, pe care le ștergi de mai multe ori pe săptămână. De asemenea, curăță interiorul vasului de toaletă cu un produs dezinfectant potrivit și o perie specială.

O baie curată și îngrijită face diferența atunci când ai musafiri, iar întreținerea regulată te ajută să eviți acumularea murdăriei.