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Alertă pe litoral! Plan Roșu de intervenție activat la Saturn: 30 de persoane au acuzat stări de rău. Ce s-a întâmplat

Alertă, marți seară, pe 1 septembrie 2026, pe litoralul românesc. Planul Roșu de Intervenție a fost activat după ce aproximativ 30 de persoane cazate într-un hotel din stațiunea Saturn au acuzat stări de rău. Mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate la fața locului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 01 Septembrie 2026, 21:19 | Actualizat Marti, 01 Septembrie 2026, 21:27
Descoperă informarții despre acest caz din Saturn | hepta
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Incidentul a avut loc în aceasta seara. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța, Planul Roșu de Intervenție a fost activat începând cu ora 20:28.

Inițial, autoritățile au transmis că incidentul s-ar fi produs într-un hotel din stațiunea Jupiter, însă ISU Constanța a revenit ulterior și a precizat că unitatea de cazare se află, de fapt, în Saturn.

Plan Roșu de intervenție activat la Saturn: 30 de persoane au acuzat stări de rău

Potrivit primelor date, aproximativ 30 de persoane au nevoie de evaluare medicală. La hotel au fost mobilizate forțe de intervenție, iar echipajele medicale efectuează triajul pentru a stabili starea fiecărei persoane.

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Intervenția este în desfășurare. Până la această oră, autoritățile nu au comunicat cauza stărilor de rău și nici dacă persoanele afectate vor fi transportate la spital.

Știre în curs de actualizare...

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