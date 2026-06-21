Amendată drastic pentru o simplă frunză uitată în cărucior. Povestea care a revoltat internetul

O mamă a primit o amendă de 150 de lire pentru o frunză de kale uitată într-un cărucior. Cazul a stârnit revoltă și reacții puternice online.

O mamă a primit o amendă de 150 de lire pentru o frunză de kale uitată într-un cărucior. Cazul a stârnit revoltă și reacții puternice online. | Shutterstock

O mamă din Marea Britanie a trecut printr-o experiență incredibilă după ce a fost amendată cu 150 de lire sterline pentru o frunză de kale rămasă accidental într-un cărucior de cumpărături. Cazul a devenit rapid viral și a stârnit numeroase reacții în mediul online, mulți considerând sancțiunea exagerată.

Amendată drastic pentru o simplă frunză uitată în cărucior

Monica Serro, în vârstă de 42 de ani, este asistentă socială și voluntară într-un program de sprijin pentru persoanele vulnerabile. Femeia își petrecuse ziua colectând alimente de la supermarketurile locale pentru a le distribui gratuit celor aflați în nevoie.

Potrivit acesteia, după ce a ridicat mai multe produse alimentare, inclusiv legume și pâine, a observat că nu avea suficiente pungi pentru a transporta totul. În plus, vremea ploioasă a făcut ca procesul să fie și mai dificil, iar Monica s-a grăbit să încarce și să descarce produsele.

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După ce a golit căruciorul și l-a returnat în locul destinat, o frunză mare de kale a rămas blocată în cadrul metalic al acestuia. La scurt timp, un agent de aplicare a legii care lucra pentru Consiliul Local Gedling s-a apropiat de femeie și a acuzat-o că a aruncat deșeuri.

„Strângeam alimente care urmau să fie oferite gratuit comunității. Ca voluntari, colectăm produsele și le distribuim persoanelor care au nevoie de ajutor. Nu mi-am dat seama că a rămas o frunză în cărucior”, a explicat Monica.

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Povestea care a revoltat internetul

Femeia susține că a încercat să îi explice agentului situația, însă acesta a considerat că frunza reprezintă un deșeu alimentar și a decis să îi aplice o amendă de 150 de lire sterline.

„Când m-am întors, ofițerul era acolo și ne-a spus că am aruncat gunoi. Am rămas fără cuvinte. Era doar o frunză de kale rămasă accidental în cărucior”, a povestit Monica.

Considerând întreaga situație absurdă, femeia a acceptat inițial amenda de teamă că valoarea acesteia ar putea crește dacă refuză să o plătească. Totuși, imediat după incident, a contactat autoritățile locale și a contestat sancțiunea.

După mai multe schimburi de e-mailuri și verificări interne, Consiliul Local Gedling a decis anularea amenzii și și-a cerut scuze pentru incident. Reprezentanții instituției au explicat că sancțiunea a fost rezultatul unei „erori tehnice”.

Cu toate acestea, Monica consideră că nu ar fi trebuit să fie amendată nici măcar pentru scurt timp.

„Este ridicol. Încercam să ajut oamenii și am fost tratată ca și cum aș fi încălcat intenționat legea”, a declarat ea.

Povestea a devenit rapid virală pe rețelele sociale, unde mii de utilizatori au criticat decizia inițială a autorităților și au susținut că sancțiunea a fost complet disproporționată față de situația reală.