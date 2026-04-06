Când au loc Tragerile Speciale Loto pentru Paște. Loteria Română anunță extrageri duble la 6/49, Joker și 5/40

Loteria Română a venit cu o veste uriașă pentru români. Sâmbătă, 11 aprilie 2026, vor avea loc Tragerile Speciale Loto pentru Paște. De asemenea, vor exista extrageri duble la 6/49, Joker și 5/40, iar reportul pus în joc la Joker este spectaculos.

Publicat: Luni, 06 Aprilie 2026, 11:21 | Actualizat Luni, 06 Aprilie 2026, 11:52
Loteria Română a venit cu o veste uriașă pentru români

Duminică, 5 aprilie 2026, au fost organizate noi trageri Loto și au fost acordate peste 36.100 de câștiguri în valoare totală de peste 3,51 milioane de lei.

Foarte important de reținut pentru jucători este faptul că extragerile Loto din Săptămâna Mare nu vor mai avea loc joi, 9 aprilie 2026, și duminică, 12 aprilie 2026, ci sâmbătă. Tragerile Speciale Loto pentru Paște se vor difuza pe 11 aprilie 2026, în direct, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.

Loteria Română anunță trageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 la extragerile speciale de Paște, de pe 11 aprilie 2026

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Citește și: Cum a reușit un bărbat să câștige un milion de dolari la loto, după ce a folosit o bancnotă găsită pe jos. Povestea uimitoare a sa

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

  • LOTO 6/49 – 200.000 de lei
  • JOKER – 100.000 de lei
  • LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Preturile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 16 lei

pentru JOKER : 14 lei

pentru LOTO 5/40 : 10 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

Ce report a fost pus în joc la Tragerile Speciale Loto de Paște, de pe 11 aprilie 2026

Loteria Română a pus în joc un report spectaculos la Tragerile Speciale Loto pentru Paște, de pe 11 aprilie 2026.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 12,91 milioane de lei (peste 2,53 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 5,40 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

Citește și: Care sunt cele mai norocoase numere la loto. Au fost cel mai des extrase la tragerea 6/49

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 62,84 milioane de lei (peste 12,32 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 133.900 de lei. (peste 26.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se află în joc un report în valoare de peste 237.300 de lei (peste 46.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 156.000 de lei (peste 30.600 de euro).

Ce premii s-au câștigat la tragerile Loto de duminică, 5 aprilie 2026

Românii au fost norocoși la tragerile Loto de duminică, 5 aprilie 2026.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 302.197,68 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Tecuci, județul Galați.

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 282.603,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Năvodari, județul Constanța.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, au fost înregistrate două câștiguri a câte 59.330,50 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Galați și pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

Rezultate Loto azi, 5 aprilie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plu...
AS.ro Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună
Observatornews.ro De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor
Antena 3 Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp
SpyNews Răsturnare de situație în cazul fetițelor din Târnăveni! Tatăl uneia dintre micuțe a făcut declarații tulburătoare Răsturnare de situație în cazul fetițelor din Târnăveni! Tatăl uneia dintre micuțe a făcut declarații tulburătoare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Citește și
Rezultate Loto azi, 5 aprilie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 5 aprilie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare...
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un grădinar a plantat semințele unei roșii dintr-un burger de la McDonald’s și a filmat rezultatele timp de 4 luni
Un grădinar a plantat semințele unei roșii dintr-un burger de la McDonald’s și a filmat rezultatele timp de 4 luni Libertatea.ro
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast AntenaSport
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată: „Am primit cele mai jignitoare comentarii...„
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată:... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă BZI
Horoscop săptămânal, 6 - 12 aprilie 2026: Te simți din nou viu prin dorințele tale
Horoscop săptămânal, 6 - 12 aprilie 2026: Te simți din nou viu prin dorințele tale Jurnalul
Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, ecouri dramatice în familie. Tatăl artistei, internat după șocul despărțirii
Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, ecouri dramatice în familie. Tatăl artistei, internat după... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Lumina Învierii, primită de milioane de credincioși catolici în biserici din toată țara
Lumina Învierii, primită de milioane de credincioși catolici în biserici din toată țara Observator
Beneficiile jocului de șah asupra sănătății mintale. De ce poate fi util acest hobby
Beneficiile jocului de șah asupra sănătății mintale. De ce poate fi util acest hobby MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să fii părinte-far? Părinții-far au copii mai încrezători și rezilienți
Cum să fii părinte-far? Părinții-far au copii mai încrezători și rezilienți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tartă sărată în formă de iepuraș, cu roșii, ciuperci și rucola
Tartă sărată în formă de iepuraș, cu roșii, ciuperci și rucola Hello Taste
