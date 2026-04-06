Când au loc Tragerile Speciale Loto pentru Paște. Loteria Română anunță extrageri duble la 6/49, Joker și 5/40

Loteria Română a venit cu o veste uriașă pentru români. Sâmbătă, 11 aprilie 2026, vor avea loc Tragerile Speciale Loto pentru Paște. De asemenea, vor exista extrageri duble la 6/49, Joker și 5/40, iar reportul pus în joc la Joker este spectaculos.

Duminică, 5 aprilie 2026, au fost organizate noi trageri Loto și au fost acordate peste 36.100 de câștiguri în valoare totală de peste 3,51 milioane de lei.

Foarte important de reținut pentru jucători este faptul că extragerile Loto din Săptămâna Mare nu vor mai avea loc joi, 9 aprilie 2026, și duminică, 12 aprilie 2026, ci sâmbătă. Tragerile Speciale Loto pentru Paște se vor difuza pe 11 aprilie 2026, în direct, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.

Loteria Română anunță trageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 la extragerile speciale de Paște, de pe 11 aprilie 2026

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Citește și: Cum a reușit un bărbat să câștige un milion de dolari la loto, după ce a folosit o bancnotă găsită pe jos. Povestea uimitoare a sa

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Preturile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 16 lei

pentru JOKER : 14 lei

pentru LOTO 5/40 : 10 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

Ce report a fost pus în joc la Tragerile Speciale Loto de Paște, de pe 11 aprilie 2026

Loteria Română a pus în joc un report spectaculos la Tragerile Speciale Loto pentru Paște, de pe 11 aprilie 2026.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 12,91 milioane de lei (peste 2,53 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 5,40 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

Citește și: Care sunt cele mai norocoase numere la loto. Au fost cel mai des extrase la tragerea 6/49

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 62,84 milioane de lei (peste 12,32 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 133.900 de lei. (peste 26.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se află în joc un report în valoare de peste 237.300 de lei (peste 46.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 156.000 de lei (peste 30.600 de euro).

Ce premii s-au câștigat la tragerile Loto de duminică, 5 aprilie 2026

Românii au fost norocoși la tragerile Loto de duminică, 5 aprilie 2026.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 302.197,68 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Tecuci, județul Galați.

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 282.603,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Năvodari, județul Constanța.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, au fost înregistrate două câștiguri a câte 59.330,50 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Galați și pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.