Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Adolescenții și copiii dansatori au degustat preparatele de la ultimul battle pe echipe

Episodul 4 din data de 8 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Adolescenții și copiii dansatori care au degustat preparatele copiilor talentați de la Chefi la cuțite au fost impresionați de ce au primit în farfurii. „Mă simt ca la restaurant! Am fost foarte surprinsă de copii. Eu ard floricelele la 17 ani!”, a spus una dintre tinerele dansatoare care au degustat preparatele.

Luni, 08.06.2026, 22:05