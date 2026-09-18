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Rezultate Loto, 17 septembrie 2026. Report la Loto 6/49 de 1,62 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,3 milioane de euro

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 17 septembrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 20 septembrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 18 Septembrie 2026, 10:20 | Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2026, 10:22
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 17 septembrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 20 septembrie 2026 | Shutterstock/AI
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Duminică, 20 septembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 17 septembrie 2026, Loteria Română a acordat peste 16.203 de câștiguri în valoare totală de peste 2.39 de milioane de lei.

Este un report la Loto 6/49 de 1,48 milioane de euro, iar la Joker reportul este de 1,3 milioane de euro.

Descoperă în rândurile de mai jos ce alte premii există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 17 septembrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

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La tragerea Noroc Plus de joi, 17 septembrie, la categoria a I, s-a inregistrat un castig in valoare de 892.089,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Cluj Napoca.

  • Rezultate Loto la Noroc Plus din 17 septembrie 2026: 0 5 1 9 3 1

La tragerea Loto 6/49 de joi, 17 septembrie, la categoria a III-a, s-au inregistrat trei castiguri in valoare de 78.750,26 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din București, pe Amparcat.ro si pe bilete.loto.ro.

  • Rezultate la Loto 6 din 49 din 17 septembrie 2026: 3, 41, 44, 28, 2, 22

La tragerea Joker de joi, 17 septembrie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 56.186,81 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Constanta.

  • Rezultate Loto la Joker din 17 septembrie 2026: 45, 27, 33, 43, 26 + 20

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 17 septembrie 2026

Rezultate Loto la Noroc Plus din 17 septembrie 2026: 0 5 1 9 3 1

Rezultate la Loto 5 din 40 din 17 septembrie 2026: 24, 17, 27, 21, 18, 7

Rezultate Loto la Super Noroc din 17 septembrie 2026: 2 7 6 1 2 3

Rezultate Loto la Noroc din 17 septembrie 2026: 3 4 2 1 1 7 3

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,62 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 1,39 milioane de euro

Duminică, 20 septembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

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La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,53 milioane de lei (peste 1,62 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 56.100 de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5 milioane de lei (peste 951.700 de euro).

La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,34 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 298.300 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 53.500 de lei. La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 430.200 de lei (peste 81.700 de euro).

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