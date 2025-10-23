Antena Căutare
Home News Social Care este povestea clopotelor de la Catedrala Mântuirii Neamului. Când se vor auzi pentru prima dată și ce simbolizează

Care este povestea clopotelor de la Catedrala Mântuirii Neamului. Când se vor auzi pentru prima dată și ce simbolizează

Un mare eveniment are loc pe 26 octombrie 2025. După 15 ani de lucrări, Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită în prezența Patriarhului Daniel. Iată ce poveste ascund clopotele celui mai mare lăcaș ortodox.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 14:46 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 15:59
Galerie
Printre cele mai spectaculoase elemente ale Catedralei Mântuirii Neamului sunt chiar clopotele | Shutterstock & Hepta

Credincioșii așteaptă cu nerăbdare sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului care va avea loc duminică, chiar de Sfântul Mucenic Dimitrie. În doar câteva zile, clopotele celui mai mare lăcaș ortodox se vor auzi pentru prima dată, după o perioadă lungă de lucrări.

Autoritățile au luat mai multe măsuri în ceea ce privește marele eveniment de pe 26 octombrie 2025. Se pare că vor exista restricții de trafic rutier pe mai multe artere centrale din București între orele 00:00 – 22:00.

Citește și: O cruce de 7 tone și 7 metri a fost montată pe turla cea mare a Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată și cum a putut fi montată

Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului va fi făcută de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Preafericitul Părinte Daniel alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, începând cu ora 10:30 până la 12:30.

Articolul continuă după reclamă

Ce poveste impresionantă ascund clopotele de la Catedrala Mântuirii Neamului. Câte kilograme au și ce simbolizează

S-a muncit din greu pentru inaugurarea sfântului lăcaș ortodox. Printre cele mai spectaculoase elemente ale Catedralei Mântuirii Neamului sunt chiar clopotele, care au fost realizate de către o firmă din Austria celebră pentru serviciile premium oferite, potrivit basilica.ro.

Puțini sunt cei care știu că cel mai mare clopot de la Catedrala Mântuirii Neamului are o greutate de circa 25 de tone, dar și o înălțimea și un diametru de aproximativ 3 metri. Mai mult, acesta a fost realizat pe data de 11 noiembrie 2016 și este unul dintre cele mai mari clopote cu balans liber din Europa.

Celelalte cinci clopote ale lăcașului ortodox au următoarele greutăți: 3.450 kg, 1.700 kg, 1.000 kg, 750 kg și 450 kg. Acestea au fost turnate pe data de 21 aprilie 2017.

Cele șase clopote de la Catedrala Mântuirii Neamului au ajuns în România pe data de 19 mai 2017, după ce au fost testate sonor de către cei de la turnătoria Grassmayr, conform sursei citate mai sus.

Sfințirea celor șase clopote a fost făcută de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pe data de 3 septembrie 2018, atunci când se aflau la sol. Ziua următoare, acestea au fost montate în turla clopotniței de pe fațada de vest, la o înălțime de 60 de metri.

Citește și: Ce salariu are Patriarhul Daniel. Suma pe care o primește depășește cu mult salariul preoților de pretutindeni

De asemenea, credincioșii trebuie să cunoască un detaliu important despre cele șase clopote de la Catedrala Mântuirii Neamului. Ele pot fi auzite pe o rază de 15 km. În plus, acestea sunt gravate de la stânga la dreapta cu stema Patriarhiei Române, chipul în efigie al Patriarhului României și crucea patriarhală, precum și inscripția: Binecuvântarea Patriarhului Daniel al României pentru Catedrala Națională – Centenar 1918-2018.

Prețul celor șase clopote de 33 de tone a fost achitat integral din fondurile Patriarhiei Române.

Colaj cu clopotele și Catedrala Mântuirii Neamului
+1
Mai multe fotografii

Clopotele de la Catedrala Mântuirii Neamului au o semnificație aparte. Ele simbolizează „glasul lui Dumnezeu” și „glasul Bisericii” ce îi îndeamnă pe credincioși la rugăciune, pace și bucurie, conform sursei citate mai sus.

Ce a pățit Doru Octavian Dumitru, de fapt. De ce a ajuns de urgență la spital și care e starea lui de sănătate în prezen... Rezultate Loto azi, 23 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus...
Înapoi la Homepage
AS.ro Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător” Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: &#8220;Sunt recunoscător&#8221;
Observatornews.ro Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Rezultate Loto azi, 23 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 23 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor Catine.ro
Ce a pățit Doru Octavian Dumitru, de fapt. De ce a ajuns de urgență la spital și care e starea lui de sănătate în prezent
Ce a pățit Doru Octavian Dumitru, de fapt. De ce a ajuns de urgență la spital și care e starea lui de sănătate...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Negresă cu ciocolată și castane. Un desert dens și catifelat
Negresă cu ciocolată și castane. Un desert dens și catifelat HelloTaste.ro
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid Jurnalul
Doru Octavian Dumitru, operat de urgență după un accident vascular cerebral. Care este starea actuală a artistului
Doru Octavian Dumitru, operat de urgență după un accident vascular cerebral. Care este starea actuală a artistului Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Ți se strică repede ciupercile în frigider? Iată cum să le faci să reziste mai multe zile
Ți se strică repede ciupercile în frigider? Iată cum să le faci să reziste mai multe zile HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30 de zile
Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Curry de dovleac cu năut și orez basmati. Un preparat savuros și colorat
Curry de dovleac cu năut și orez basmati. Un preparat savuros și colorat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x