Care este povestea clopotelor de la Catedrala Mântuirii Neamului. Când se vor auzi pentru prima dată și ce simbolizează

Un mare eveniment are loc pe 26 octombrie 2025. După 15 ani de lucrări, Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită în prezența Patriarhului Daniel. Iată ce poveste ascund clopotele celui mai mare lăcaș ortodox.

Credincioșii așteaptă cu nerăbdare sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului care va avea loc duminică, chiar de Sfântul Mucenic Dimitrie. În doar câteva zile, clopotele celui mai mare lăcaș ortodox se vor auzi pentru prima dată, după o perioadă lungă de lucrări.

Autoritățile au luat mai multe măsuri în ceea ce privește marele eveniment de pe 26 octombrie 2025. Se pare că vor exista restricții de trafic rutier pe mai multe artere centrale din București între orele 00:00 – 22:00.

Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului va fi făcută de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Preafericitul Părinte Daniel alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, începând cu ora 10:30 până la 12:30.

Ce poveste impresionantă ascund clopotele de la Catedrala Mântuirii Neamului. Câte kilograme au și ce simbolizează

S-a muncit din greu pentru inaugurarea sfântului lăcaș ortodox. Printre cele mai spectaculoase elemente ale Catedralei Mântuirii Neamului sunt chiar clopotele, care au fost realizate de către o firmă din Austria celebră pentru serviciile premium oferite, potrivit basilica.ro.

Puțini sunt cei care știu că cel mai mare clopot de la Catedrala Mântuirii Neamului are o greutate de circa 25 de tone, dar și o înălțimea și un diametru de aproximativ 3 metri. Mai mult, acesta a fost realizat pe data de 11 noiembrie 2016 și este unul dintre cele mai mari clopote cu balans liber din Europa.

Celelalte cinci clopote ale lăcașului ortodox au următoarele greutăți: 3.450 kg, 1.700 kg, 1.000 kg, 750 kg și 450 kg. Acestea au fost turnate pe data de 21 aprilie 2017.

Cele șase clopote de la Catedrala Mântuirii Neamului au ajuns în România pe data de 19 mai 2017, după ce au fost testate sonor de către cei de la turnătoria Grassmayr, conform sursei citate mai sus.

Sfințirea celor șase clopote a fost făcută de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pe data de 3 septembrie 2018, atunci când se aflau la sol. Ziua următoare, acestea au fost montate în turla clopotniței de pe fațada de vest, la o înălțime de 60 de metri.

De asemenea, credincioșii trebuie să cunoască un detaliu important despre cele șase clopote de la Catedrala Mântuirii Neamului. Ele pot fi auzite pe o rază de 15 km. În plus, acestea sunt gravate de la stânga la dreapta cu stema Patriarhiei Române, chipul în efigie al Patriarhului României și crucea patriarhală, precum și inscripția: Binecuvântarea Patriarhului Daniel al României pentru Catedrala Națională – Centenar 1918-2018.

Prețul celor șase clopote de 33 de tone a fost achitat integral din fondurile Patriarhiei Române.

Clopotele de la Catedrala Mântuirii Neamului au o semnificație aparte. Ele simbolizează „glasul lui Dumnezeu” și „glasul Bisericii” ce îi îndeamnă pe credincioși la rugăciune, pace și bucurie, conform sursei citate mai sus.