Catedrala Mânturirii Neamului, pregătiri pentru sfințire. Când are loc evenimentul la cel mai mare lăcaș ortodox

Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume, va fi sfințită în curând.

Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită pe 26 octombrie 2025 după 15 ani de lucrări. Sfințirea va avea loc în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și a Patriarhului Daniel, conducătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Clădirea impunătoare are o înălțime de 127 metri, fiind mai înaltă decât Palatul Parlamentului. Catedrala este considerată cu adevărată bijuterie arhitecturală, decorată cu marmură românească și mozaic de Murano. Fiecare metru pătrat de mozaic e compus din peste 10.000 de pietricele.

La acest eveniment vor lua parte atât bucureștenii, cât și credincioși veniți din alte zone ale țării, dar și turiști care vor să trăiască această experiență unică alături de alți creștini.

„După aproape 15 ani de muncă, iată că au mai rămas doar câteva zile până când Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită. Se fac ultimele lucrări, se amenajează piațeta interioară și urmează să fie instalate porțile care vor duce către întregul complex”, a transmis Felicia Macaleț, jurnalist Euronews România.

Nu doar înălțimea impunătoare și turlele aurite atrag atenția vizitatorilor la exterior, ci și interiorul este la fel de prețios. Pereții sunt acoperiți cu icoane din mozaic de Murano, iar iconografia acoperă peste 17.000 de metri pătrați, un lucru unic în lumea ortodoxă.

Cea mai mare icoană a fost compusă din 2,4 tone de piese de mozaic și îl reprezintă pe Mânturitorul Iisus Hristos. Icoana are o suprafață de 150 metri pătrați și se află în turla principală.

Construcția nu este încă finalizată complet, dar acest lucru nu împiedică desfășurarea evenimentului de o importanță majoră pentru lumea ortodoxă din România.

Catedrala are în turla principală 5 clopote care au fost făcute în Austria, iar cel mai mare dintre ele este și cel mai mare din Europa.

Evenimentul de sfințire care va avea loc pe 26 octombrie va marca unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a Bisericii Ortodoxe Române.

La eveniment sunt așteptați să participe zeci de mii de creștini, iar ceremonia de sfințire va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel, potrivit Euronews.

