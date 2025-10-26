Antena Căutare
Care este primul bloc de apartamente construit prima dată în România. Unde se află blocul și câți ani are

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 26 Octombrie 2025, 07:00
Puțini știu că primul bloc construit în România se află în București.

În prezent, blocuri noi apar peste noapte, iar numărul de imobile crește semnificativ în fiecare oraș din țară, dar puțini știu care a fost primul bloc construit în România.

Cum arată astăzi primul bloc construit în România

În ziua de astăzi, blocurile de apartament sunt din ce în ce mai scumpe și multe dintre cartierele rezidențiale nou construite apar ca prin minune. Nu degeaba se spune că lucrurile vechi durează pentru că primul bloc de apartamente din România e încă în picioare, deși a fost construit în 1922.

Citește și: Imaginile cu momentul declanșării exploziei în blocul de 8 etaje din Rahova. Care ar fi cauza deflagrației| VIDEO

Cel mai vechi bloc din țară a fost construit în București în 1922, iar clădirea emblematică a fost o adevărată inovație la acea vreme.

Vezi aici imaginea cu primul bloc construit în România!

Blocul impunător se află în București, la intersecția dintre Calea Victoriei și Strada Frumoasă. Construcția din perioada interbelică a fost construită de arhitectul Ștefan Burcuș, unul dintre cei mai cunoscuți arhitecți din Capitală la acea vreme.

Blocul de apartamente a fost construit pe un teren ce aparținea familiei Cantacuzino și are 5 etaje, fiind decorat cu o fațadă cu elemente de design specifice perioadei interbelice.

Multe locuințe din bloc aveau o priveliște superbă, spre Calea Victoriei, dar și spre fostul Palat Cantacuzino, astăzi Muzeul George Enescu.

Citește și: Explozie într-un bloc din Rahova. Reacția MAI după ce 2 persoane au murit, iar planul roșu a fost activat: „Situația, în dinamică”

La acea vreme a început construirea blocurilor de locuințe în mai multe orașe din Europa după Primul Război Mondial. Blocurile de apartamente se construiau relativ rapid, pe o suprafață mică de teren ;i reușeau să le ofere un adăpost și un „acasă” mai multor familii.

Apartamentele din primul bloc din București nu au fost închiriate atunci când blocul s-a dat în folosință, ci acestea erau de vânzare. Așa a început dezvoltarea pieței imobiliare în România.

Cei care au fost primii locatari în blocul de apartamente au fost funcționari publici și demobilizați din Primul Război Mondial, potrivit Click.

Astăzi puțini cunosc povestea acestui bloc și chiar și mai puțini știu că acest imobil a contribuit la dezvoltarea Bucureștiului. Construirea primului bloc din Capitală a constituit un pas important în dezvoltarea unui oraș modern.

bloc si steagul romaniei

Citește și: Postarea de pe rețelele sociale făcută de o locatară cu o zi înainte de explozia din blocul din Rahova."Miroase toată scara a gaz"

Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

