Imaginile cu momentul declanșării exploziei în blocul de 8 etaje din Rahova. Care ar fi cauza deflagrației| VIDEO

Astăzi o explozie puternică a avariat sever un bloc din zona Rahova a Capitalei.

Publicat: Vineri, 17 Octombrie 2025, 14:02 | Actualizat Vineri, 17 Octombrie 2025, 14:42
Explozia a fost una foarte puternică, devastând complet 2 etaje din cele 8 ale blocului. | Facebook/ Tudor Pana

Blocul afectat de explozie se află în apropierea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu. Explozia a fost una atât de puternică încât bucăți din 2 etaje s-au desprins și au fost aruncate în aer peste mașinile din parcare.

Imagini de la momentul exploziei în blocul cu 8 etaje din Rahova, București

Din cercetările pompierilor și poliției, 13 persoane au fost rănite și 3 persoane au decedat, inclusiv o femeie însărcinată. Toate persoanele rănite au fost transportate la mai multe spitale din Capitală. Unii dintre ei se află la Terapie Intensivă, în timp ce alții sunt operați.

Au fost afectate și celelalte scări ale blocului în formă de U și mai multe apartament au ferestrele avariate. De asemenea, liceul din apropiere a fost avariat din cauza suflului exploziei, iar elevii au fost evacuați imediat.

Blocul în care a avut loc explozia a fost evacuat complet, iar specialiștii spun că există riscul ca acesta să re prăbușească. Poliția a delimitat perimetrul de siguranță din zonă și au fost deja implementate măsuri pentru devierea traficului și fluidizarea circulației.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că primul verdict ar fi că „blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care a fost evacuat total de pompieri”.

„Zona va rămâne închisă până se ia decizia finală. Nu se va putea intra în bloc, nu se va putea intra să se recupereze acte, obiecte, lucruri, fiind considerat foarte periculos. Doar acțiunea de căutare are loc în bloc. Rugămintea mea către populație este să nu intrați în bloc, să nu intrați în zona cu risc. Asta este decizia experților”, a mai adăugat Arafat, potrivit Digi24.

Un bărbat care locuiește în blocul afectat de explozie a declarat că ieri venise un echipaj de la furnizorul de gaze și el crede că urma reviziei sau verificării efectuate de acea echipă s-a produs explozia.

„Ce control au făcut, ce control n-au făcut, chiar acum mi-au spus copilașii - mirosea ieri a gaze. Și după ce au plecat cei care au făcut revizie sau ce-or fi făcut ei acolo, vă dați seama ce au făcut, că se vede azi”, a afirmat el, potrivit Digi24.

Citește și: Explozie într-un bloc din Rahova. Reacția MAI după ce 2 persoane au murit, iar planul roșu a fost activat: „Situația, în dinamică”

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a afirmat că va fi convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă. „La ora 13 am convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, inclusiv un reprezentant al ISC ca să înţelegem care este stadiul fisurii blocului pentru că este un pericol. Ne mobilizăm ca astăzi toate persoanele afectate direct să aibă unde să stea, inclusiv vom avea o discuţie la nivel de Comitet de Situaţiii de Urgenţă pentru şcoală, pentru că cel mai probabil în săptămâna următoare această şcoală va trebui închisă”, a transmis prefectul Capitalei.

Iată aici imaginile din momentul declanșării exploziei surprinse de camera de supraveghere a unui magazin din zonă. Vezi imaginile cu declanșarea exploziei AICI!

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a făcut mai devreme primele declarații cu privirea la tragedia din blocul din Rahova.

„Primăria Capitalei, alături de Primăria Sectorului 5, au fost de la începutul acestei tragedii la faţa locului. Putem asigura că toţi cei afectaţi vor avea unde locui în această seară şi în perioada următoare. Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii. Şina de tramvai şi tensiunea, dezafectată pentru a face loc utilajelor de intervenţie. Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranţă imobilul”, a declarat Stelian Bujduveanu, potrivit Digi24.

