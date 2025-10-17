Postarea de pe rețelele sociale făcută de o locatară cu o zi înainte de explozia din blocul din Rahova."Miroase toată scara a gaz"

O femeie care locuiește în blocul de 8 etaje din Rahova în care a avut loc explozia făcuse ieri o postare pe Facebook, în care explica revoltată ce s-a întâmplat.

O locatară din blocul de 8 etaje din Rahova a postat un mesaj revoltător pe Facebook cu o zi înainte de explozie. | Facebook

Natalia Zgabel, o locatară din blocul din Rahova în care a avut loc explozia azi dimineață a făcut ieri o postare pe rețelele de socializare.

Postarea unei locatare cu o zi înainte de explozia din blocul din Rahova

Femeia era foarte revoltată de tot ce se întâmplă și a făcut o postare pe contul ei de Facebook.

„România 2025 – apartament într-un bloc, miroase toată scara a gaz, fum, sunăm la gaz, vine oprește gazul, pune o hârtie la avizierul de bloc și pleacă omul...stă în mașină să vadă cum evoluează treaba, dar, el «și-a făcut treaba», pe scară deja câteva contoare de gaz au început să piuie, sunăm la 112 – ne transferă la ISU, nu e treaba lor, «doamnă, unde să sunăm?» că de la Distrigaz Rețele și-a făcut treava.

Nu știu, trebuie domnul de la gaz să rezolve, vin pompierii....oamenii constată că e serios, merg în subsol, tot gaz, tot fum, după întrebările cine, ce....cheamă prin stație pe Distrigaz rețele, iese omul din mașină...Domne, eu mi-am făcut treaba, am închis gazul, dar nu e de la gaz, nu e foc, deci sunăm la PPC/ Enel 45-50 min, până convingem pe cineva că e o problemă, scara miroase a fum/gaz, senzorii de la câteva contoare de gaz de centrală piuie, noi încă „achetăm” cine a sunat la gaz, că odată oprit, cică se deschide greu, că trebuie „firmă autorizată= a se citi bani mulți” să ne spună că totul e în regulă.

La final pompierii pleacă – singurii care l-au convins pe domnul de la Distrigaz Rețele să se întoarcă să măsoare – în subsol este monoxid de carbon, „nu intrați”, zice el. În final, după 50 minute de telefoane apare echipa de la PPC/ Enel, au făcut niște lucrări, cumva a ars cămăsuiala de la cabluri în subteran, de la infiltrații credem, n-avem încă gaz, nu a venit nimeni la intervenție, pe scară miroase în continuare. Bine că sunt acasă, mai aerisesc din când în când, dar nu știm când se face intervenția. Între timp, instalația stă așa, fumul doar s-a disipat, mirosul persistă, Pompierii nu aveau linie directă cu Enel pentru situația unui bloc întreg. Instalația electrică încă este funcțională.

Mă gândesc bine că am liber și stau acasă să constat, că de rezolvat...Pe scară încă miroase a gaz, tot suntem supărați pe doamna care a sunat la gaz. Dacă se întâmplă ceva mai grav, război, cutremur, să vă luați și voi liber să constatați, că de rezolvat cu autoritățile, mai rar. Pe scară miroase în continuare a gaz, senzorii piuie”, scrie în postarea locatarei revoltată că situația nu a fost rezolvată.

Încă nu s-a stabilit clar cine sau ce anume a declanșat explozia puternică pentru că investigația este încă în desfășurare.

Raed Arafat a confirmat faptul că echipele de la gaze au fost în control cu o zi în urmă, oprind alimentarea, după ce au existat mai multe sesizări cu privire la mirosul puternic din întreaga clădire.

„Acest proces verbal este dovada că pompierii au fost ieri la una dintre solicitările populației și în procesul verbal spune clar că pompierii au închis alimentarea cu gazul până au ajuns reprezentanții de la Distrigaz. Din ce știm, reprezentanții de la Distrigaz au păstrat alimentarea închisă și cred că știti deja, pentru că a apărut în spațiul public, că se bănuiește că cineva a dat drumul la gaz și a rupt sigiliul într-un mod neautorizat.

Confirmarea acestor aspecte urmează a se face, bineînțeles, după investigarea autorităților competente în acest sens, dar este într-adevăr una dintre posibilități care este la acest moment pe masă. (...) Pompierii au fost ieri, s-a semnalat clar faptul că a fost cazul închis. Astăzi dimineață a mai fost un apel, iar la acest apel s-a deplasat Ditrigaz acolo, dar concomitent cu sosirea lor sau înainte să sosească cei de la Ditrigaz s-a produs explozia. Așa că acestea sunt date care sunt în dinamică. Pot să se schimbe. Putem avea informații noi care să apară. (...) Din punctul nostru de vedere, a situațiilor de urgență, o să rămână echipe acolo (...) și zona va fi strict închisă în sensul să nu mai intre nimeni.

Din informațiile pe care le am, explozia a avut loc înainte ca să poată facă ceva, dar asta trebuie confirmat cu dânșii, dar explozia a avut loc fie cu câteva minute înainte să ajungă, fiind pe drum, fie când au ajuns, dar nu au avut timp să acționeze. Asta ar trebui discutat cu Ditrigaz pentru a spune exact cum a procedat echipa lor”, a declarat Raed Arafat.

