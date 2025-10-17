Antena Căutare
Home News Social Postarea de pe rețelele sociale făcută de o locatară cu o zi înainte de explozia din blocul din Rahova."Miroase toată scara a gaz"

Postarea de pe rețelele sociale făcută de o locatară cu o zi înainte de explozia din blocul din Rahova."Miroase toată scara a gaz"

O femeie care locuiește în blocul de 8 etaje din Rahova în care a avut loc explozia făcuse ieri o postare pe Facebook, în care explica revoltată ce s-a întâmplat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Octombrie 2025, 15:02 | Actualizat Vineri, 17 Octombrie 2025, 15:44
Galerie
O locatară din blocul de 8 etaje din Rahova a postat un mesaj revoltător pe Facebook cu o zi înainte de explozie. | Facebook

Natalia Zgabel, o locatară din blocul din Rahova în care a avut loc explozia azi dimineață a făcut ieri o postare pe rețelele de socializare.

Postarea unei locatare cu o zi înainte de explozia din blocul din Rahova

Femeia era foarte revoltată de tot ce se întâmplă și a făcut o postare pe contul ei de Facebook.

Citește și: Explozie într-un bloc din Rahova. Reacția MAI după ce 2 persoane au murit, iar planul roșu a fost activat: „Situația, în dinamică”

Articolul continuă după reclamă

„România 2025 – apartament într-un bloc, miroase toată scara a gaz, fum, sunăm la gaz, vine oprește gazul, pune o hârtie la avizierul de bloc și pleacă omul...stă în mașină să vadă cum evoluează treaba, dar, el «și-a făcut treaba», pe scară deja câteva contoare de gaz au început să piuie, sunăm la 112 – ne transferă la ISU, nu e treaba lor, «doamnă, unde să sunăm?» că de la Distrigaz Rețele și-a făcut treava.

Nu știu, trebuie domnul de la gaz să rezolve, vin pompierii....oamenii constată că e serios, merg în subsol, tot gaz, tot fum, după întrebările cine, ce....cheamă prin stație pe Distrigaz rețele, iese omul din mașină...Domne, eu mi-am făcut treaba, am închis gazul, dar nu e de la gaz, nu e foc, deci sunăm la PPC/ Enel 45-50 min, până convingem pe cineva că e o problemă, scara miroase a fum/gaz, senzorii de la câteva contoare de gaz de centrală piuie, noi încă „achetăm” cine a sunat la gaz, că odată oprit, cică se deschide greu, că trebuie „firmă autorizată= a se citi bani mulți” să ne spună că totul e în regulă.

Citește și: Raed Arafat, primele declarații după explozia din Rahova. Șeful DSU confirmă prezența echipelor de la gaze în bloc cu o zi în urmă

La final pompierii pleacă – singurii care l-au convins pe domnul de la Distrigaz Rețele să se întoarcă să măsoare – în subsol este monoxid de carbon, „nu intrați”, zice el. În final, după 50 minute de telefoane apare echipa de la PPC/ Enel, au făcut niște lucrări, cumva a ars cămăsuiala de la cabluri în subteran, de la infiltrații credem, n-avem încă gaz, nu a venit nimeni la intervenție, pe scară miroase în continuare. Bine că sunt acasă, mai aerisesc din când în când, dar nu știm când se face intervenția. Între timp, instalația stă așa, fumul doar s-a disipat, mirosul persistă, Pompierii nu aveau linie directă cu Enel pentru situația unui bloc întreg. Instalația electrică încă este funcțională.

Mă gândesc bine că am liber și stau acasă să constat, că de rezolvat...Pe scară încă miroase a gaz, tot suntem supărați pe doamna care a sunat la gaz. Dacă se întâmplă ceva mai grav, război, cutremur, să vă luați și voi liber să constatați, că de rezolvat cu autoritățile, mai rar. Pe scară miroase în continuare a gaz, senzorii piuie”, scrie în postarea locatarei revoltată că situația nu a fost rezolvată.

Încă nu s-a stabilit clar cine sau ce anume a declanșat explozia puternică pentru că investigația este încă în desfășurare.

Raed Arafat a confirmat faptul că echipele de la gaze au fost în control cu o zi în urmă, oprind alimentarea, după ce au existat mai multe sesizări cu privire la mirosul puternic din întreaga clădire.

„Acest proces verbal este dovada că pompierii au fost ieri la una dintre solicitările populației și în procesul verbal spune clar că pompierii au închis alimentarea cu gazul până au ajuns reprezentanții de la Distrigaz. Din ce știm, reprezentanții de la Distrigaz au păstrat alimentarea închisă și cred că știti deja, pentru că a apărut în spațiul public, că se bănuiește că cineva a dat drumul la gaz și a rupt sigiliul într-un mod neautorizat.

Confirmarea acestor aspecte urmează a se face, bineînțeles, după investigarea autorităților competente în acest sens, dar este într-adevăr una dintre posibilități care este la acest moment pe masă. (...) Pompierii au fost ieri, s-a semnalat clar faptul că a fost cazul închis. Astăzi dimineață a mai fost un apel, iar la acest apel s-a deplasat Ditrigaz acolo, dar concomitent cu sosirea lor sau înainte să sosească cei de la Ditrigaz s-a produs explozia. Așa că acestea sunt date care sunt în dinamică. Pot să se schimbe. Putem avea informații noi care să apară. (...) Din punctul nostru de vedere, a situațiilor de urgență, o să rămână echipe acolo (...) și zona va fi strict închisă în sensul să nu mai intre nimeni.

Din informațiile pe care le am, explozia a avut loc înainte ca să poată facă ceva, dar asta trebuie confirmat cu dânșii, dar explozia a avut loc fie cu câteva minute înainte să ajungă, fiind pe drum, fie când au ajuns, dar nu au avut timp să acționeze. Asta ar trebui discutat cu Ditrigaz pentru a spune exact cum a procedat echipa lor”, a declarat Raed Arafat.

Citește și: Imaginile cu momentul declanșării exploziei în blocul de 8 etaje din Rahova. Care ar fi cauza deflagrației| VIDEO

Imaginile cu momentul declanșării exploziei în blocul de 8 etaje din Rahova. Care ar fi cauza deflagrației| VIDEO...
Înapoi la Homepage
AS.ro Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă
Observatornews.ro Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR
S-a aflat cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei” S-a aflat cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Rezultate Loto azi, 16 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 16 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Ce bancă dispare din România! Ce trebuie să facă clienții și ce sa va întâmpla cu cardurile lor
Ce bancă dispare din România! Ce trebuie să facă clienții și ce sa va întâmpla cu cardurile lor
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani,... Libertatea.ro
Avertismentul unui cunoscut arhitect, după explozia din Rahova: „Pot exista și niște probleme ascunse, ce pot genera colapsul clădirii”
Avertismentul unui cunoscut arhitect, după explozia din Rahova: „Pot exista și niște probleme ascunse, ce... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă franțuzească de ceapă - French Onion Soup
Supă franțuzească de ceapă - French Onion Soup HelloTaste.ro
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au... Antena3.ro
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare useit
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite Jurnalul
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință
Apel umanitar după explozia din Rahova. DGASMB cere sprijin pentru familiile rămase fără locuință Kudika
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți, transferați în străinătate
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți,... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Cât se ține ceafa de porc la cuptor. Mod de preparare și ingrediente pentru un gust desăvârșit
Cât se ține ceafa de porc la cuptor. Mod de preparare și ingrediente pentru un gust desăvârșit HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
ANM a dat prognoza meteo pentru weekendul 18-19 octombrie 2025. Maxime de 16 grade C în București
ANM a dat prognoza meteo pentru weekendul 18-19 octombrie 2025. Maxime de 16 grade C în București Gandul
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul pentru care s-a produs deflagrația
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul... CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit UseIT
Salată de toamnă cu dovleac copt, smochine, nuci și rodie
Salată de toamnă cu dovleac copt, smochine, nuci și rodie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x