Carrefour a anunțat că vinde filiala de magazine din România! Doi români celebri vor prelua totul

Celebrul lanț de magazine de tip hypermarket Carrefour a anunțat vânzarea filialei din România! Afacerea va fi preluată de doi români celebri.

Publicat: Vineri, 13 Februarie 2026, 12:17 | Actualizat Sambata, 14 Februarie 2026, 00:51
Descoperă detalii despre vânzarea francizei Carrefour România | sursa foto: Shutterstock

Este informația momentului în România! Se pare că cel mai mare retailer din Europa, Carrefour, a anunțat că își vinde unitățile din țara noastră pentru suma de 823 de milioane de dolari. Ceea ce este și mai surprinzător este faptul că cei care au semnat pentru preluarea afacerii sunt chiar doi români. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe informații despre acest subiect.

Carrefour a anunțat că vinde filiala din România! Afacerea va fi preluată de doi români celebri

În cursul zilei de joi, 12 februarie 2026, Carrefour România a anunțat faptul că a vândut unitățile sale către pentru suma de 823 de milioane de euro. Este vorba despre 478 de magazine, dintre care 55 de hypermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 de magazine de proximitate și 30 de magazine de discount. Filiala Carrefour România a realizat o cifră de afaceri anuală de 3,2 miliarde de euro, adică aproximativ 3,5% din cifra de afaceri.

Se pare că doi români celebri au cumpărat totul. Este vorba despre celebrii frați Pavăl, cunoscuți în mediul de afaceri drept „frații Dedeman”.

„Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al familiei Pavăl şi acţionar majoritar al Dedeman, anunţă semnarea unui acord de negociere exclusivă cu Grupul Carrefour pentru preluarea operaţiunilor din România. Această etapă marchează extinderea portofoliului grupului către un nou segment strategic: retailul alimentar”, a fost mesajul oficial transmis de Pavăl Holding, potrivit news.ro.

„Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi şi ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relaţia cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor româneşti. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos creşte doar alături de comunitatea care îl susţine”, a declarat Dragoş Pavăl, Preşedinte Pavăl Holding şi Dedeman.

