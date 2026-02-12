Peste 12 tone de portocale cu nivel ridicat de pesticide, la vânzare în hypermarket, după ce eticheta a fost schimbată

Peste 12 tone de portocale cu nivel ridicat de pesticide au ajuns pe rafturile hypermarket-urilor, după ce eticheta lor de proveniență a fost schimbată.

O situație complet neașteptată descoperită recent de autoritățile române. A ieșit la iveală faptul că mai bine de 12 tone de portocale au ajuns pe rafturile unor cunoscute hypermarket-uri, după ce eticheta de proveniență a fost schimbată. Se pare că fructele ar avea un nivel extrem de ridicat de pesticide și ar proveni din Egipt, însă etichetele inițiale ar fi fost schimbate cu unele menite să arate că portocalele provin, de fapt, din Grecia. Scopul a fost acela de a vinde produsele mai ușor. În plus, se pare că ar fi vorba inclusiv despre nedeclararea veniturilor în evidențele contabile ale societății. Opt percheziţii au avut loc în Bucureşti, Ilfov şi Ialomiţa și 12 persoane au fost duse la audieri.

„Astăzi, 12 februarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare opt mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”, a anunțat Poliţia Capitalei joi, potrivit news.ro.

Este vorba despre o cantitate de 12.400 de kilograme de portocale importate din Grecia. Înlocuirea etichetelor s-a realizat pentru a ascunde proveniența și nivelul ridicat de pesticide, cu mult peste limita legală admisă, pentru a favoriza vânzarea fructelor către populație.

„Oferirea acestora spre consum s-ar fi realizat prin intermediul unui lanţ de hypermarket-uri, iar veniturile obţinute din comercializarea acestor produse nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii care furniza produsele”, au mai precizat autoritățile.