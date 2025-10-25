Antena Căutare
Home News Actualitate Cât costă un trai decent în 2025 în cazul unei familii cu doi copii. Suma este de necrezut

Cât costă un trai decent în 2025 în cazul unei familii cu doi copii. Suma este de necrezut

Descoperă cât de mult a crescut costul vieții pentru un nivel de bază față de luna septembrie a anului 2024 și ce spun experții despre acest fenomen.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 25 Octombrie 2025, 10:55 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 17:35
Galerie
Cât costă un trai decent în 2025 în cazul unei familii cu doi copii | Shutterstock.com

Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au actualizat recent valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent în țara noastră în anul 2025, după ce Institutul Național de Statistică a făcut publice informații cu privire la noii indici de prețuri pentru luna septembrie a anului în curs, comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

Descoperă în rândurile de mai jos cât de mult a crescut costul vieții pentru un nivel de bază față de luna septembrie a anului 2024 și ce spun experții despre acest fenomen!

Citește și: Cum arată și cât costă cea mai scumpă garsonieră din București. Prețul i-a blocat pe internauți

Cât costă un trai decent în 2025 în cazul unei familii cu doi copii. Suma este de necrezut

Articolul continuă după reclamă

Anul trecut, românii care fac parte din familii alcătuite din doi adulți și doi copii scoteau din buzunar în luna septembrie aproximativ 10 450 de lei pentru un trai decent care să le asigure acoperirea nevoilor de bază.

Anul acesta, după un val de scumpiri care este resimțit pe toate planurile, aceleași familii sunt nevoite să scoată mai mulți bani din portofel decât o făceau atunci, mai ales dacă își doresc să rămână la același nivel de confort cu care se obișnuiseră anul trecut în aceeași perioadă.

Potrivit unui comunicat de presă, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie alcătuită din doi adulți și doi copii a crescut în 2025 cu aproape 9 procente față de 2024.

Mai exact, este vorba de o creștere cu un procent de 8,8%, care înseamnă o majorare lunară de la 10 450 de lei la 11 370 de lei, și, implicit o diferență de 920 de lei.

„Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru luna septembrie 2025 este de 11 370 lei pe lună. Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii a crescut în 2025 cu aproape 9 procente (8,8%) față de 2025, de la 10450 / lună la 11 370 lei / lună”, sunt informațiile care se regăsesc în comunicatul de presă emis de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România.

Citește și: Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record

Anul acesta, „creșterea valorii totale a coșului de consum este determinată de creșterea costurilor pentru majoritatea capitolelor, și în special alimentației (capitolul 1, +181 lei), achiziției unei locuințe (capitolul 3, +171 lei) și cheltuielilor cu locuința (capitolul 5, întreținere, utilități, + 170 lei)”, se mai arată în comunicat.

Pentru ca cei interesați să poată înțelege mai bine costul lunar aferent fiecărui capitol, Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au pregătit mai multe tabele care includ comparații cu luna septembrie a anului trecut.

„Ideea unui coș minim de consum pentru un trai decent presupune alcătuirea unui set de cheltuieli periodice necesare pentru îndeplinirea unor nevoi de bază pentru o familie cu o structură dată. Pe lângă nevoile imediat necesare supraviețuirii — adăpost, alimentație — coșul minim pentru un trai decent acoperă o serie cuprinzătoare de nevoi curente cum ar fi îmbrăcămintea, igiena personală, educația, îngrijirea sănătății, transportul, comunicațiile, recreerea, precum și eventualele cheltuieli neprevăzute (evenimente familiale, probleme de sănătate etc.)” se mai arată în comunicat.

Un coș plin cu produse de uz casnic și o imagine inserată într-un cerc cu mâinile unui bărbat care numără bani
+5
Mai multe fotografii

Citește și: Cauciucurile de iarnă, o adevărată avere în 2025. Cât de mult au crescut prețurile la anvelope

Arderea frunzelor, considerată o infracțiune! Amenzi de până la 70.000 de lei, avertizează Garda de Mediu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac a cheltuit dintr-un “foc” peste 1 milion de euro şi a reuşit o premieră europeană în România! Ion Ţiriac a cheltuit dintr-un &#8220;foc&#8221; peste 1 milion de euro şi a reuşit o premieră europeană în România!
Observatornews.ro Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?" Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Arderea frunzelor, considerată o infracțiune! Amenzi de până la 70.000 de lei, avertizează Garda de Mediu
Arderea frunzelor, considerată o infracțiune! Amenzi de până la 70.000 de lei, avertizează Garda de Mediu
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
La cât au fost evaluate bijuteriile furate de la Muzeul Luvru. Ce avertizează procuroarea Parisului
La cât au fost evaluate bijuteriile furate de la Muzeul Luvru. Ce avertizează procuroarea Parisului
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x