Cât costă un trai decent în 2025 în cazul unei familii cu doi copii | Shutterstock.com

Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au actualizat recent valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent în țara noastră în anul 2025, după ce Institutul Național de Statistică a făcut publice informații cu privire la noii indici de prețuri pentru luna septembrie a anului în curs, comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

Descoperă în rândurile de mai jos cât de mult a crescut costul vieții pentru un nivel de bază față de luna septembrie a anului 2024 și ce spun experții despre acest fenomen!

Cât costă un trai decent în 2025 în cazul unei familii cu doi copii. Suma este de necrezut

Anul trecut, românii care fac parte din familii alcătuite din doi adulți și doi copii scoteau din buzunar în luna septembrie aproximativ 10 450 de lei pentru un trai decent care să le asigure acoperirea nevoilor de bază.

Anul acesta, după un val de scumpiri care este resimțit pe toate planurile, aceleași familii sunt nevoite să scoată mai mulți bani din portofel decât o făceau atunci, mai ales dacă își doresc să rămână la același nivel de confort cu care se obișnuiseră anul trecut în aceeași perioadă.

Potrivit unui comunicat de presă, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie alcătuită din doi adulți și doi copii a crescut în 2025 cu aproape 9 procente față de 2024.

Mai exact, este vorba de o creștere cu un procent de 8,8%, care înseamnă o majorare lunară de la 10 450 de lei la 11 370 de lei, și, implicit o diferență de 920 de lei.

„Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru luna septembrie 2025 este de 11 370 lei pe lună. Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii a crescut în 2025 cu aproape 9 procente (8,8%) față de 2025, de la 10450 / lună la 11 370 lei / lună”, sunt informațiile care se regăsesc în comunicatul de presă emis de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România.

Anul acesta, „creșterea valorii totale a coșului de consum este determinată de creșterea costurilor pentru majoritatea capitolelor, și în special alimentației (capitolul 1, +181 lei), achiziției unei locuințe (capitolul 3, +171 lei) și cheltuielilor cu locuința (capitolul 5, întreținere, utilități, + 170 lei)”, se mai arată în comunicat.

Pentru ca cei interesați să poată înțelege mai bine costul lunar aferent fiecărui capitol, Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au pregătit mai multe tabele care includ comparații cu luna septembrie a anului trecut.

„Ideea unui coș minim de consum pentru un trai decent presupune alcătuirea unui set de cheltuieli periodice necesare pentru îndeplinirea unor nevoi de bază pentru o familie cu o structură dată. Pe lângă nevoile imediat necesare supraviețuirii — adăpost, alimentație — coșul minim pentru un trai decent acoperă o serie cuprinzătoare de nevoi curente cum ar fi îmbrăcămintea, igiena personală, educația, îngrijirea sănătății, transportul, comunicațiile, recreerea, precum și eventualele cheltuieli neprevăzute (evenimente familiale, probleme de sănătate etc.)” se mai arată în comunicat.

