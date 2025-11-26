Antena Căutare
La cât se ridică costurile alegerilor locale din 7 decembrie 2025. Cât costă întreaga organizare și cum sunt distribuite sumele

Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii își vor alege noul primar general. Iată cât costă organizarea alegerilor locale.

Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 14:36 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 14:36

Începutul lunii decembrie stă sub semnul exercitării unui drept valoros într-o democrație, și anume dreptul la vot. Astfel că, după Ziua Națională a României, celebrată pe 1 decembrie, bucureștenii se vor întâlni la urne, unde își vor alege primarul general.

Ce sumă va cheltui statul român pentru organizarea alegerilor locale parțiale

Autoritățile au autorizat deja decontarea cheltuielilor pentru buna desfășurare a alegerilor din 7 decembrie. Suma va fi asigurată din fondul Ministerului Finanțelor.

Nu doar bucureștenii se strâng la urne, ci și locuitorii a 11 comune din țară: Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoșani), Marga (Caraș Severin), Dobromir (Constanța), Lumina (Constanța), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomița), Vânători (Iași), Poienile de sub Munte (Maramureș), Șieu (Maramureș) și Cârța (Sibiu).

Efortul financiar este unul considerabil. Pe lângă sumele care vor fi decontate ulterior pentru candidați și artide, sunt și altele puse în joc, precum cele pentru sedii, dotare birouri și oficii electorale, personal tehnic auxiliar sau personal al Ministerului Afacerilor Interne.

De asemenea, o altă sumă va merge și la întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, tipizare, procese verbale, servicii de telefonie specială, imprimarea buletinelor de vot, ecusoane, transport al materialelor și alte astfel de servicii.

Conform unei surse, bugetul aprobat pentru organizarea alegerilor locale parțiale de pe 7 decembrie se ridică la 67,6 milioane de lei (aproximativ 13,5 milioane de euro).

Cea mai mare parte din această sumă merfe la Ministerul Afacerilor Interne și se ridică la 45 de milioane de lei. Nu mai puțin de 16,9 milioane de lei merg la Autoritatea Electorală permanentă. La Serviciul de Telecomunicații Speciale va merge 4,1 milioane de lei. Secretariatul General al Guvernului va primi 1,6 milioane de lei. Iat 4.000 de lei se vor distribui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (transportul hârtiei necesare imprimării buletinelor de vot).

Suma de 28 de milioane de lei va fi alocată cheltuielilor cu personalul. În timp ce bugetul pentru bunuri și servicii va fi de 17 milioane de lei.

Potrivit sursei menționate anterior, administrațiile municipiilor și a comunelor vor acoperi din fonduri proprii cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, precum și cele privind urnele de vot, achiziționarea tușului etc. Județul Buzău va acoperi sumele destinate funcționării și întreținerii biroului electoral județean și ale biroului electoral de circumscripție.

Cu cât sunt plătiți polițiștii, informaticienii și președinții secțiilor de votare

Președinții secțiilor de votare vor primi pe zi 248 de lei, aproximativ 50 de euro. Membrii secțiilor de votare vor primi 180 de lei pe zi, aproximativ 36 de euro. De asemenea, pot primi o zi liberă de la serviciu în săptămâna de după alegeri.

Șefii birourilor electorale județene, ai oficiilor electorale și ai birourilor electorale de circumscripție (precum și locțiitorii lor) vor primi 225 de lei pe zi, aproximativ 45 de euro.

Informaticienii vor fi recompensați pentru serviciile lor cu 128 de lei pe zi, aproximativ 26 de euro.

Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale județene sau de circumscripție va primi 150 de lei pe zi, aproximativ 30 de euro.

Polițiștii și jandarmii care vor asigura buna desfășurare a alegerilor primesc o indemnizație zilnică de 188 de lei, aproximativ 38 de euro.

Întregul personal mobilizat pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025 va beneficia de o indemnizație de protocol în valoare de 35 de lei pe zi, aproximativ 7 euro.

Aceste sume nu diferă de cele alocate alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025, organizarea acelora costând statul 1,186 miliarde de lei, aproximativ 237 milioane de euro. Din sumele alocate organizării alegerilor locale parțiale din decembrie 2025 se va reține impozitul pe venit.

