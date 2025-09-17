Antena Căutare
Home News Social Cât costă gramul de aur acum. Prețul pentru un gram doboară record după record. Ce anunță specialiștii

Cât costă gramul de aur acum. Prețul pentru un gram doboară record după record. Ce anunță specialiștii

Informație extrem de importantă pentru români. Prețul pentru un gram de aur doboară record după record! Ce anunță specialiștii și cât costă acum gramul de aur.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 10:16 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 18:04
Galerie
Află cât costă gramul de aur în prezent | sursa foto: Profimedia

În luna septembrie a acestui an, prețul unui gram de aur a atins un record istoric de mai multe ori, depășind valoarea de 500 de lei. Specialiștii consideră că prețul va continua să crească, așa că ar trebui să ne așteptăm la noi valori record.

Descoperă în rândurile de mai jos cât costă gramul de aur acum, dar și ce recorduri istorice s-au înregistrat

Cât costă gramul de aur acum. Prețul pentru un gram doboară record după record. Ce anunță specialiștii

Prețul aurului a fost în continuă creștere în ultima perioadă și acest lucru s-a văzut mai ales în prețurile cu valori record înregistrate în luna septembrie 2025. Astfel, în data de 16 septembrie 2025, prețul pentru un gram de aur a ajuns la 509,40 lei, potrivit informațiilor oferite de Banca Națională a României.

Articolul continuă după reclamă

Cotația aurului a atins în ultima perioadă un nou nivel maxim istoric și acest lucru a fost cauzat de situația economiei din Statele Unite ale Americii în luna august, situație ce a generat înmulțirea pariurilor privind reducerea dobânzii la politică monetară către Rezerva Federală americană, informează wall.street.ro.

Astfel, Departamentul Muncii a informat săptămâna trecută faptul că economia americană a creat doar 22.000 de locuri în luna august și că rata șomajului a atins pragul record după 2021. Aceste detalii i-a determinat pe traderi să mizeze pe trei reduceri de dobândă până la finalul anului. Un cost mai mic al împrumuturilor tinde să crească atractivitatea aurului.

Pentru cei care nu știu, cotația aurului și cotația argintului s-au dublat în ultimii ani pe fondul conflictelor și tensiunilor geopolitice și economice.

În plus, în această săptămână, analiștii celui mai mar grup bancar german au anunțat că estimează prețul aurului din anul următor la nivelul de 4.000 de dolari pe uncie daotirtă cererii puterenice a băncilor centrale, a potențialei slăbiciuni a dolarului american și a reluării ciclului de relaxare a dobânzilor de către Rezerva Federală americană, arată Agerpres.

imagine cu lingouri de aur

Dacă în luna aprilie Estima prețul aurului la 3700 de dolari pe uncite, acum valoarea se ridică la 4000 de dolari pe uncie, adică estimarea a fost mărită cu 300 de dolari Analiștii unor bănci americane estimează că valoarea ar putea ajunge chiar și la 5000 de dolari pe uncie.

Rezultate Loto, 14 septembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 6,35 milioane de euro. Ce premii sunt în joc... Portul românesc, din nou copiat de o casă de modă celebră: „Foarte similari, din multe puncte de vedere”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Rezultate Loto, 14 septembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 6,35 milioane de euro. Ce premii sunt în joc duminică
Rezultate Loto, 14 septembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 6,35 milioane de euro. Ce premii sunt în...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Ministrul Educaţiei, declarații în exclusivitate la Observator, înaintea moțiunii din Parlament: „Acest ministru a salvat salarii”
Ministrul Educaţiei, declarații în exclusivitate la Observator, înaintea moțiunii din Parlament: „Acest...
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x