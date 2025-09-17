Informație extrem de importantă pentru români. Prețul pentru un gram de aur doboară record după record! Ce anunță specialiștii și cât costă acum gramul de aur.

În luna septembrie a acestui an, prețul unui gram de aur a atins un record istoric de mai multe ori, depășind valoarea de 500 de lei. Specialiștii consideră că prețul va continua să crească, așa că ar trebui să ne așteptăm la noi valori record.

Descoperă în rândurile de mai jos cât costă gramul de aur acum, dar și ce recorduri istorice s-au înregistrat

Cât costă gramul de aur acum. Prețul pentru un gram doboară record după record. Ce anunță specialiștii

Prețul aurului a fost în continuă creștere în ultima perioadă și acest lucru s-a văzut mai ales în prețurile cu valori record înregistrate în luna septembrie 2025. Astfel, în data de 16 septembrie 2025, prețul pentru un gram de aur a ajuns la 509,40 lei, potrivit informațiilor oferite de Banca Națională a României.

Cotația aurului a atins în ultima perioadă un nou nivel maxim istoric și acest lucru a fost cauzat de situația economiei din Statele Unite ale Americii în luna august, situație ce a generat înmulțirea pariurilor privind reducerea dobânzii la politică monetară către Rezerva Federală americană, informează wall.street.ro.

Astfel, Departamentul Muncii a informat săptămâna trecută faptul că economia americană a creat doar 22.000 de locuri în luna august și că rata șomajului a atins pragul record după 2021. Aceste detalii i-a determinat pe traderi să mizeze pe trei reduceri de dobândă până la finalul anului. Un cost mai mic al împrumuturilor tinde să crească atractivitatea aurului.

Pentru cei care nu știu, cotația aurului și cotația argintului s-au dublat în ultimii ani pe fondul conflictelor și tensiunilor geopolitice și economice.

În plus, în această săptămână, analiștii celui mai mar grup bancar german au anunțat că estimează prețul aurului din anul următor la nivelul de 4.000 de dolari pe uncie daotirtă cererii puterenice a băncilor centrale, a potențialei slăbiciuni a dolarului american și a reluării ciclului de relaxare a dobânzilor de către Rezerva Federală americană, arată Agerpres.

Dacă în luna aprilie Estima prețul aurului la 3700 de dolari pe uncite, acum valoarea se ridică la 4000 de dolari pe uncie, adică estimarea a fost mărită cu 300 de dolari Analiștii unor bănci americane estimează că valoarea ar putea ajunge chiar și la 5000 de dolari pe uncie.