Bucureștiul rămâne cel mai scump oraș din România pentru cei care locuiesc cu chirie, însă prețurile diferă considerabil de la un cartier la altul.

Cât te costă să locuiești cu chirie în București. Zonele în care găsești cele mai bune prețuri | Shutterstock

În timp ce în anumite zone ale Capitalei poți găsi o locuință cu aproximativ 400 de euro pe lună, în cartierele exclusiviste proprietarii solicită sume care depășesc cu mult bugetul obișnuit al unui chiriaș.

Cât te costă să locuiești cu chirie în București

Datele prezentate de Imobiliare.ro arată care sunt zonele în care merită să cauți dacă vrei să faci economii, dar și cartierele cu cele mai ridicate prețuri.

Bugetul mediu necesar pentru închirierea unei garsoniere în București este de aproximativ 400 de euro pe lună. Pentru un apartament cu două camere, chiria medie solicitată de proprietari urcă la 600 de euro lunar. Cei care au nevoie de mai mult spațiu și caută o locuință cu trei camere trebuie să pregătească, în medie, 890 de euro în fiecare lună.

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Militari, cartierul cu cele mai accesibile chirii

Potrivit datelor Imobiliare.ro, Militari este cartierul în care chiriașii pot găsi cele mai ieftine apartamente din Capitală. Prețul mediu solicitat de proprietari este de aproximativ 400 de euro pe lună, o sumă mai mică decât media înregistrată în multe alte zone ale orașului.

Printre cartierele în care chiria rămâne sub pragul de 450 de euro se numără Giurgiului, cu o medie de 430 de euro lunar, și Vitan-Bârzești, unde proprietarii cer aproximativ 440 de euro. În Costin Georgian, chiria medie ajunge la 450 de euro pe lună.

Există și alte variante pentru cei care vor să se încadreze într-un buget de cel mult 480 de euro. În Rahova și Drumul Taberei, media este de 460 de euro lunar, în timp ce în zona Apărătorii Patriei ajunge la 470 de euro. Prelungirea Ghencea completează clasamentul cartierelor accesibile, cu aproximativ 480 de euro pe lună.

În ce cartiere ajunge chiria la mii de euro

La polul opus se află zonele exclusiviste ale Bucureștiului, unde prețurile solicitate de proprietari depășesc frecvent 1.000 de euro lunar. Floreasca, Herăstrău, Șoseaua Nordului și Aviatorilor se numără printre cartierele în care închirierea unei locuințe presupune un buget consistent.

Cel mai scump cartier este Primăverii, unde chiria medie ajunge la aproximativ 3.000 de euro pe lună, potrivit datelor Imobiliare.ro.

Astfel, diferența dintre cele mai accesibile și cele mai scumpe zone ale Capitalei este uriașă. Un chiriaș care alege Militari poate plăti, în medie, cu 2.600 de euro mai puțin în fiecare lună decât unul care închiriază o locuință în Primăverii. Alegerea cartierului poate face, așadar, o diferență majoră în bugetul lunar.