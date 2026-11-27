Imagini impresionante au fost surprinse pe coasta Californiei, unde oceanul a ajuns să lovească violent clădirile aflate chiar pe mal.

Într-un videoclip devenit viral, valuri uriașe se izbesc de terasa unei proprietăți de pe litoral, iar apa ajunge până în zona în care se află turiștii. Fenomenul este asociat cu așa-numitele „maree regale” (king tides), care au provocat în ultimele zile inundații și pagube în mai multe comunități de coastă.

Fenomen spectaculos în California!

Unul dintre cele mai spectaculoase episoade a fost surprins în Dana Point, unde o familie aflată în vacanță a avut parte de o experiență neașteptată. Valurile au ajuns până pe terasa locuinței în care erau cazați, stârnind uimirea celor care au văzut imaginile. Filmarea a fost prezentată de postul american ABC7.

Problemele nu s-au oprit însă aici. În Laguna Beach, valurile puternice au lovit clădirea hotelului Surf & Sand Resort, iar imaginile surprinse de un localnic arată cum apa ajunge până la niveluri impresionante, în apropierea etajelor superioare. Din precauție, conducerea hotelului a decis să nu mai cazeze oaspeți la parter, în timp ce oceanul continua să lovească proprietatea.

Ce sunt „mareele regale” și de ce apar

„Mareele regale” sunt cele mai înalte maree naturale ale anului. Acestea apar atunci când Soarele, Luna și Pământul ajung într-o anumită aliniere, iar forțele gravitaționale ale celor două corpuri cerești se combină și determină o creștere mai mare a nivelului apei. Fenomenul este unul natural și se repetă periodic, de câteva ori pe an, în zonele de coastă.

Efectele pot deveni însă mult mai puternice atunci când mareele se suprapun peste valuri înalte și condiții meteorologice nefavorabile. În California, situația din această săptămână a fost amplificată de un episod puternic El Niño și de temperaturile ridicate ale oceanului, care au contribuit la intensificarea nivelului apei și a valurilor.

Inundații și pagube pe coasta Californiei

Consecințele au fost serioase în mai multe localități. În Pacifica, la sud de San Francisco, apa a inundat străzi și locuințe, iar o porțiune dintr-un dig istoric s-a prăbușit după ce a fost lovită de valuri puternice. În unele zone, apa a ajuns până la nivelul genunchilor pe străzi, iar autoritățile au emis avertizări pentru populație.

Meteorologii au avertizat că valurile pot atinge în anumite regiuni înălțimi de 6-9 metri, iar locuitorii și turiștii au fost sfătuiți să păstreze distanța față de plaje, diguri și alte structuri aflate lângă ocean.

Deși „mareele regale” sunt un fenomen natural, creșterea nivelului mării poate amplifica efectele lor și poate face ca inundațiile de coastă să devină mai frecvente și mai severe.