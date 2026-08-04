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Când începe școala în septembrie 2026. Organizarea noului an școlar

Vezi când începe anul nou școlar 2026 - 2027 și când se întorc elevii în bănci. Ce spun oficialii din învățământ.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 17:06 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 17:14
Când începe școala în septembrie 2026. Organizarea noului an școlar | Shutterstock
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Elevii din România vor reveni la cursuri luni, 7 septembrie 2026, odată cu începerea noului an școlar.

Când începe școala în septembrie 2026

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul de învățământ 2026-2027 este organizat în cinci module de studiu, separate de cinci perioade de vacanță. În plus, elevii din clasele terminale și cei din învățământul profesional și tehnologic vor avea un program diferit față de restul colegilor.

Cum este împărțit anul școlar

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Pentru majoritatea elevilor, cursurile se vor desfășura între 7 septembrie 2026 și 18 iunie 2027, însumând 36 de săptămâni de școală.

Structura fiecărui modul este:

Modulul I: 7 septembrie – 23 octombrie 2026;

Modulul II: 2 noiembrie – 22 decembrie 2026;

Modulul III: 11 ianuarie – 12, 19 sau 26 februarie 2027, în funcție de perioada aleasă pentru vacanța de schi;

Modulul IV: începe după vacanța de schi, la data stabilită în fiecare județ, și se încheie pe 23 aprilie 2027;

Modulul V: 5 mai – 18 iunie 2027.

Singura perioadă care diferă de la un județ la altul este vacanța de schi, stabilită de inspectoratele școlare.

Calendarul vacanțelor

Prima pauză din noul an școlar este vacanța de toamnă, care se desfășoară între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026. Elevii revin în bănci luni, 2 noiembrie.

Urmează vacanța de iarnă, programată în intervalul 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, după care cursurile se reiau pe 11 ianuarie.

Vacanța de schi

Și în anul școlar 2026-2027, vacanța de schi va fi stabilită individual de fiecare inspectorat școlar. Există trei variante dintre care autoritățile locale pot alege:

15 – 21 februarie 2027;

22 – 28 februarie 2027;

1 – 7 martie 2027.

Data exactă diferă în funcție de județ, după consultarea profesorilor, părinților și reprezentanților elevilor.

Vacanța de Paște

Elevii vor intra în vacanța de primăvară în perioada 24 aprilie – 4 mai 2027. Revenirea la cursuri este programată pentru miercuri, 5 mai, imediat după sărbătorile de Paște, arată acest site.

Când începe vacanța de vară

Ultima zi de curs pentru cei mai mulți elevi va fi 18 iunie 2027, iar vacanța de vară începe din 19 iunie.

Există însă câteva excepții:

elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă termină școala pe 4 iunie 2027;

elevii de clasa a VIII-a încheie cursurile pe 11 iunie 2027, înaintea Evaluării Naționale;

elevii din învățământul tehnologic și profesional finalizează anul școlar pe 25 iunie 2027, după 37 de săptămâni de studiu.

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Zile libere în timpul cursurilor

Pe lângă vacanțele din calendar, elevii vor beneficia și de zilele libere legale care se suprapun cu perioada de școală. În anul școlar 2026-2027 acestea sunt:

5 octombrie este Ziua Internațională a Educației;

30 noiembrie este Sfântul Andrei;

1 decembrie este Ziua Națională a României;

1 iunie este Ziua Copilului.

De asemenea, 5 iunie, Ziua Învățătorului, este zi nelucrătoare pentru personalul din învățământ. În 2027 aceasta cade într-o zi de sâmbătă, astfel că nu influențează programul elevilor.

Examenele naționale vor avea calendare separate

Pe lângă structura anului școlar, Ministerul Educației va publica separat calendarul examenelor naționale, al simulărilor și al etapelor de admitere. Acesta va stabili datele pentru Evaluarea Națională, examenul de Bacalaureat și celelalte proceduri importante din anul 2027, astfel încât elevii și părinții să își poată organiza din timp pregătirea.

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