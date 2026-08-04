Ce pățesc copiii de 11 ani care folosesc TikTok și Instagram. Schimbările sunt semnificative

Experții au fost surprinși să descopere ce pățesc copiii de 11 ani care folosesc TikTok și Instagram, considerată o vârstă mult prea mică pentru rețelele de socializare.

Rețelele de socializare pot avea un efect semnificativ asupra copiilor | Shutterstock

Copiii care încep să folosească rețelele sociale de la vârste mai mici ajung să fie, până la examenul de absolvire al școlii generale, cu până la 6 luni în urmă la școală, potrivit unui nou studiu.

Cercetătorii au urmărit peste 5.000 de elevi și au comparat vârsta la care și-au creat primul cont pe rețelele sociale cu rezultatele obținute ulterior la mai multe materii, scrie Daily Mail.

Elevii care au început să folosească platforme precum TikTok și Instagram la vârsta de 11 ani aveau, la 15-16 ani, performanțe echivalente cu cele ale unor colegi aflați cu aproximativ 6 luni în urmă la anumite discipline.

Experții susțin că verificarea frecventă a telefonului, utilizarea excesivă a rețelelor sociale și lipsa supravegherii din partea părinților pot afecta atenția și procesul de învățare.

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Ce pățesc copiii de 11 ani care folosesc TikTok și Instagram

„Rezultatele oferă dovezi convingătoare că utilizarea timpurie a rețelelor sociale are un efect negativ asupra performanțelor școlare,” au scris autorii în revista Nature Human Behaviour.

„Pe termen scurt, ar putea fi benefice politici care să amâne accesul la rețelele sociale până când copiii sunt suficient de maturi din punct de vedere cognitiv pentru a gestiona potențialele distrageri,” susțin experții.

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Cercetătorii de la Universitatea Milano-Bicocca au analizat datele din chestionare privind obiceiurile de utilizare a rețelelor sociale ale 5.227 de elevi italieni.

În același timp, au colectat rezultatele acestora la testele de italiană, engleză și matematică.

Analiza a arătat că, în comparație cu elevii care și-au creat primul cont pe rețelele sociale la 14 sau 15 ani, cei care au făcut acest lucru la 11 sau 12 ani au obținut rezultate semnificativ mai slabe la italiană și matematică până la vârsta de 15-16 ani.

Diferența de performanță a fost echivalentă cu aproximativ 6 luni de școlarizare, spun cercetătorii.

„Rezultatele noastre indică un impact negativ semnificativ al utilizării timpurii a rețelelor sociale asupra performanțelor școlare în anii de gimnaziu, în special la matematică și limba italiană,” au explicat autorii. „Acest lucru confirmă și extinde cercetările anterioare care au evidențiat faptul că distragerile digitale pot afecta procesul de învățare și rezultatele școlare.”

Rezultatele la o materie nu prezintă vreo diferență

Interesant este că cercetătorii nu au găsit nicio legătură între utilizarea timpurie a rețelelor sociale și rezultatele la limba engleză.

Aceștia sugerează că explicația ar putea fi cantitatea foarte mare de conținut online în limba engleză, care le oferă copiilor o formă de învățare informală.

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Autorii au amintit și studii anterioare care arată că utilizarea intensă a rețelelor sociale e asociată cu o calitate mai slabă a somnului, o capacitate redusă de concentrare și mai puține interacțiuni față în față.

Totuși, în cadrul acestui studiu, cercetătorii nu au identificat o legătură directă între utilizarea rețelelor sociale și starea generală de bine a elevilor.

Studiul este unul observațional, ceea ce înseamnă că, deși a identificat o asociere între utilizarea timpurie a rețelelor sociale și rezultatele mai slabe la italiană și matematică, nu poate demonstra că rețelele sociale au provocat direct scăderea performanțelor.

E posibil ca și alți factori, precum situația familială, sprijinul oferit de părinți, nivelul socio-economic sau trăsăturile de personalitate, să influențeze atât momentul în care copiii încep să folosească rețelele sociale, cât și rezultatele lor școlare.