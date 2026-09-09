Informațiile despre viața Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana provin din tradiția creștină și din scrierea atribuită Sfântului Apostol Iacob, cunoscută drept „Istorisire despre nașterea Preafericitei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria”.

Ce este bine să faci pe 9 septembrie, de Sfinții Ioachim și Ana. Rugăciunea pe care credincioșii o rostesc pentru familie | hepta.ro

Potrivit acestei tradiții, Sfântul Ioachim era originar din tribul lui Iuda și se trăgea din neamul Regelui David. Sfânta Ana provenea din tribul lui Levi și era fiica preotului Matan, fiind înrudită cu familia Marelui Preot Aaron.

Ce este bine să faci pe 9 septembrie, de Sfinții Ioachim și Ana

Matan a avut trei fiice: Maria, Zoe și Ana. Maria s-a căsătorit în Betleem și a avut-o pe Salomeea, în timp ce Zoe s-a măritat tot în Betleem și a devenit mama Elisabetei, cea care avea să-l nască pe Sfântul Ioan Botezătorul. Ana s-a căsătorit cu Ioachim și s-a stabilit în Nazaret.

Ioachim și Ana au avut o căsnicie îndelungată, trăind timp de aproximativ 50 de ani fără să aibă copii. În pofida acestei încercări, cei doi au rămas statornici în credință și au dus o viață caracterizată de milostenie și respectarea rânduielilor religioase.

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Credincioșii sunt îndemnați să participe la Sfânta Liturghie și să aprindă o lumânare pentru sănătatea și binele celor dragi.

O tradiție importantă este aceea de a ajuta persoanele aflate în nevoie. Poți oferi alimente, haine sau un dar unui copil ori unei familii care trece prin dificultăți, urmând exemplul Sfinților Ioachim și Ana, cunoscuți pentru generozitatea lor.

În această zi este recomandat să fie evitate certurile, conflictele și cuvintele răutăcioase. Pacea, înțelegerea și bunătatea față de cei apropiați sunt considerate gesturi potrivite pentru sărbătoarea celor doi sfinți, arată www.crestinortodox.ro.

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Sfinții Ioachim și Ana sunt considerați ocrotitori ai familiilor și, în mod special, ai celor care își doresc să aibă copii. Credincioșii se roagă pentru binecuvântarea unei familii cu prunci, după exemplul celor doi sfinți care au primit-o pe Maica Domnului la bătrânețe, după ani îndelungați de rugăciune și așteptare.

Rugăciune către Sfinții Părinți Ioachim și Ana pentru familie

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Întăriți-ne credința și dați-ne răbdare în încercări, așa cum voi ați răbdat cu nădejde până la capăt. Mijlociți înaintea tronului lui Dumnezeu pentru cererile noastre și pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin!”