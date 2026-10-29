Ce se întâmplă cu banii tăi dacă Revolut nu mai funcționează? Ce trebuie să știe cei care își țin salariul în aplicație

Ce se întâmplă cu banii din Revolut dacă aplicația nu mai funcționează? Află din rândurile de protecție au depozitele, ce trebuie să știe cei care își primesc salariul pe card și cum își pot accesa banii.

Ce se întâmplă cu banii tăi dacă Revolut nu mai funcționează? | Profimediaimages.ro

Sunt mulți români își primesc salariul direct în contul Revolut și folosesc aplicația pentru plăți, transferuri și economii. Dar ce se întâmplă dacă serviciul nu mai funcționează sau dacă banca ajunge în dificultate? Iată ce trebuie să știe cei care își țin banii în Revolut și ce măsuri pot lua pentru a-și proteja economiile.

Problemele tehnice raportate de Revolut în octombrie 2026

Pe 20 octombrie 2026, Revolut s-a confruntat cu o întrerupere a serviciilor, asociată cu probleme ale infrastructurii Google Cloud. Utilizatorii au raportat dificultăți la autentificarea în aplicație, dar și probleme la efectuarea unor plăți și transferuri. Revolut a transmis că fondurile și datele clienților au rămas în siguranță.

Pe 28 octombrie 2026, au fost semnalate noi dificultăți, în special la autentificare. Potrivit Profit.ro, problemele au fost remediate ulterior. Cele două incidente trebuie privite separat, fără a presupune că au avut aceeași cauză.

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Dacă aplicația Revolut nu funcționează, dispar banii?

Nu. O problemă tehnică nu înseamnă automat că banii au dispărut. Aplicația este instrumentul prin care utilizatorii își verifică soldul și fac operațiuni, însă evidența contului este păstrată în sistemele instituției financiare, nu doar pe telefon.

Dacă aplicația nu funcționează, utilizatorul poate pierde temporar accesul la sold sau poate întâmpina dificultăți la plăți și transferuri. Unele servicii pot fi afectate, în timp ce altele pot continua să funcționeze. Totul depinde de natura incidentului și de sistemele implicate.

De asemenea, nu înseamnă că toate cardurile Revolut devin automat inutilizabile atunci când aplicația are probleme.

Ce se întâmplă dacă îți primești salariul în Revolut?

Persoanele care își încasează salariul în Revolut pot întâmpina dificultăți temporare în administrarea banilor dacă serviciile sunt indisponibile. Dacă salariul a fost deja încasat și înregistrat în cont, o simplă problemă de autentificare nu anulează suma respectivă.

În schimb, dacă transferul salarial este încă în curs de procesare, pot apărea întârzieri, în funcție de sistemele afectate. Nu orice problemă a aplicației afectează și transferurile bancare primite.

În unele cazuri, utilizatorul poate să nu poată verifica dacă salariul a intrat în cont, chiar dacă transferul a fost procesat.

Situația poate deveni mai dificilă pentru cei care folosesc Revolut drept unic cont bancar. Dacă aplicația este temporar inaccesibilă, aceștia pot avea probleme în achitarea unor cheltuieli urgente. De aceea, este util să ai și o metodă alternativă de plată, fără ca acest lucru să însemne că Revolut este mai puțin sigur decât alte bănci.

Poți plăti cu cardul dacă aplicația nu funcționează?

Da, în unele situații. Cardul fizic și aplicația Revolut sunt componente diferite. Dacă problema afectează doar autentificarea, anumite plăți pot funcționa în continuare. În schimb, dacă sunt afectate sistemele de autorizare a tranzacțiilor, plățile pot fi refuzate.

Același lucru este valabil și pentru Apple Pay sau Google Pay. Faptul că ai cardul înregistrat în portofelul digital nu garantează că plata va fi acceptată. În cazul unei întreruperi, este recomandat să verifici anunțurile oficiale ale Revolut.

Poți retrage bani de la bancomat dacă Revolut are probleme?

Posibilitatea de a retrage numerar depinde de natura incidentului. O problemă limitată la aplicație nu înseamnă automat că retragerile sunt blocate. Totuși, dacă sistemele de autorizare sunt afectate, bancomatul poate refuza operațiunea, chiar dacă ai bani în cont.

Dacă retragerea eșuează, evită să repeți operațiunea de multe ori fără să verifici situația. În cazul în care contul este debitat, dar bancomatul nu eliberează numerarul, păstrează detaliile tranzacției și contactează serviciul de asistență Revolut.

Ce se întâmplă cu transferurile bancare?

O problemă tehnică poate împiedica inițierea unui transfer sau poate întârzia procesarea acestuia. Totuși, o eroare afișată în aplicație nu înseamnă automat că plata a eșuat.

Unele transferuri pot rămâne în așteptare, în timp ce altele pot fi respinse sau returnate. De aceea, verifică istoricul tranzacțiilor înainte să trimiți din nou banii. În anumite situații, repetarea imediată a unei plăți poate duce la efectuarea a două transferuri.

Dacă trebuie să achiți urgent o factură sau o altă cheltuială, poți folosi o metodă alternativă de plată după ce verifici dacă prima tranzacție a fost efectuată.

Sunt banii din Revolut garantați? Ce trebuie să știe clienții

Revolut Bank UAB este o instituție de credit autorizată în Lituania. Depozitele eligibile păstrate la această bancă sunt protejate prin sistemul lituanian de garantare a depozitelor.

Potrivit regulilor oficiale privind garantarea depozitelor, limita standard este de 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la aceeași instituție de credit. Plafonul nu se aplică separat fiecărui card sau cont. Dacă ai mai multe depozite eligibile la aceeași bancă, acestea sunt luate în calcul împreună, conform regulilor aplicabile.

Este important de făcut o diferență: garanția depozitelor se aplică în situațiile prevăzute de lege, atunci când depozitele devin indisponibile. Aceasta nu este activată pentru o simplă întrerupere a aplicației.

Prin urmare, o problemă tehnică temporară și situația în care o bancă nu își mai poate restitui depozitele sunt două lucruri diferite.

Ce se întâmplă dacă ai peste 100.000 de euro în Revolut?

Limita standard de garantare a depozitelor eligibile este de 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la aceeași instituție de credit. Dacă ai o sumă mai mare în conturi, partea care depășește acest plafon nu beneficiază, în mod obișnuit, de aceeași garanție.

Există și excepții legale pentru anumite solduri temporar ridicate, în condițiile prevăzute de lege. Totuși, asta nu înseamnă că orice sumă de peste 100.000 de euro este automat pierdută dacă banca întâmpină probleme. Garanția stabilește nivelul protecției oferite prin schema legală, nu suma totală care ar putea fi recuperată în orice situație.

Pentru cei care au economii importante, împărțirea banilor între mai multe instituții de credit poate reduce concentrarea riscului. Potrivit regulilor europene privind garantarea depozitelor, plafonul standard se aplică separat fiecărei instituții de credit.

Banii din cont, acțiunile și criptomonedele nu beneficiază de aceeași protecție

Nu toate produsele disponibile în Revolut au același regim juridic. Este important să faci diferența între banii din cont, investiții și criptomonede.

Banii din conturile bancare pot beneficia de schema de garantare a depozitelor, dacă sunt eligibili și sunt îndeplinite condițiile legale. Contează instituția de credit la care sunt păstrați banii.

Acțiunile și ETF-urile sunt investiții, nu depozite bancare. Prin urmare, nu beneficiază de garanția bancară de 100.000 de euro. Pentru serviciile de investiții pot exista mecanisme distincte de protecție a investitorilor, însă acestea nu acoperă pierderile provocate de scăderea prețului acțiunilor sau al fondurilor tranzacționate la bursă. Protecția aplicabilă depinde de entitatea care furnizează serviciul și de schema relevantă.

Criptomonedele nu sunt depozite bancare și nu sunt protejate prin schema standard de garantare a depozitelor. Valoarea lor poate fluctua puternic, iar drepturile clientului depind de produsul utilizat, de furnizor și de condițiile contractuale.

Potrivit informațiilor oficiale publicate de Revolut și autoritățile financiare, protecția trebuie analizată în funcție de tipul produsului și de entitatea juridică responsabilă. Faptul că toate aceste servicii apar în aceeași aplicație nu înseamnă că beneficiază de aceleași garanții.

Ce se întâmplă cu banii din produsele de economisire?

Produsele de economisire disponibile în aplicație nu trebuie considerate automat identice. Unele pot reprezenta depozite bancare, în timp ce altele pot presupune investiții în fonduri de piață monetară sau în alte instrumente financiare.

Denumirea comercială a unui produs nu este suficientă pentru a stabili ce protecție legală oferă. Contează cine deține juridic banii, ce produs a contractat clientul și ce condiții sunt prevăzute în documentele oficiale.

De aceea, înainte de a depune sume importante, este recomandat să verifici termenii produsului și informațiile despre protecția aplicabilă. Garanția depozitelor nu se extinde automat asupra tuturor produselor disponibile în Revolut.

Ce se întâmplă dacă Revolut ar avea probleme financiare grave?

O eventuală problemă financiară trebuie diferențiată clar de o simplă întrerupere a aplicației. Incidentele tehnice nu reprezintă, prin ele însele, dovezi că o bancă se confruntă cu dificultăți financiare.

Dacă o instituție de credit nu ar mai putea restitui depozitele eligibile, ar putea deveni aplicabilă schema de garantare, în condițiile prevăzute de legislație. În Uniunea Europeană există reguli pentru protecția deponenților și gestionarea crizelor bancare.

Tratamentul diferă însă în funcție de produsul financiar. Depozitele eligibile, investițiile și criptomonedele nu beneficiază de aceeași protecție.

Așadar, problemele tehnice ale unei aplicații nu trebuie confundate cu riscul de faliment al băncii. Cele două situații au cauze și consecințe diferite.

Ce faci dacă ai nevoie urgentă de bani și Revolut nu funcționează?

Dacă nu poți accesa aplicația, verifică mai întâi dacă problema este generală sau ține de telefon ori de conexiunea la internet. Consultă apoi anunțurile oficiale ale Revolut.

Dacă aplicația nu se deschide, poți verifica dacă plata cu un card fizic funcționează. Este util să ai și o metodă alternativă de plată sau un cont la o altă bancă, pe care să îl poți folosi temporar.

Înainte de a repeta un transfer, verifică dacă prima operațiune a fost procesată. Astfel, reduci riscul de a trimite banii de două ori.

Nu comunica parolele, codurile de autentificare sau datele cardului persoanelor care pretind că te pot ajuta să remediezi problema. Folosește numai canalele oficiale de asistență.

Atenție la fraudele care pot apărea în timpul incidentelor tehnice

În perioadele în care o aplicație financiară nu funcționează, infractorii pot profita de îngrijorarea utilizatorilor. Aceștia pot trimite mesaje false despre blocarea contului sau pot cere accesarea unui link pentru „reactivarea” aplicației.

Alte mesaje pot susține că banii trebuie transferați urgent într-un presupus „cont sigur”. Nu da curs unor astfel de solicitări.

Un incident tehnic nu justifică transferarea banilor într-un cont indicat de o persoană necunoscută. Verifică informațiile prin aplicație sau prin canalele oficiale ale companiei, atunci când sunt disponibile.

Ce se întâmplă cu plățile recurente și abonamentele?

O întrerupere a serviciilor poate afecta anumite plăți recurente, în funcție de sistemele implicate. Totuși, nu toate abonamentele sunt blocate automat.

Dacă o plată eșuează, comerciantul poate încerca să o proceseze din nou. În cazul facturilor și al ratelor cu scadență fixă, o întârziere poate avea consecințe contractuale.

După restabilirea serviciilor, verifică dacă plățile programate au fost efectuate. Nu presupune că toate tranzacțiile se reiau automat. Dacă o plată nu a fost procesată, poți folosi o metodă alternativă după ce verifici situația.

Este riscant să îți ții tot salariul într-o singură aplicație bancară?

Principalul risc evidențiat de incidentele tehnice este dependența de un singur canal de acces la bani. Această situație poate apărea la orice bancă, indiferent dacă este digitală sau tradițională.

Dacă ai o singură metodă de plată, o întrerupere tehnică îți poate crea probleme atunci când trebuie să achiți cheltuieli urgente. O soluție practică este să ai o alternativă disponibilă și, dacă bugetul îți permite, o rezervă de bani accesibilă printr-o altă instituție financiară.

Asta nu înseamnă că încasarea salariului în Revolut este nesigură. Mai degrabă, este vorba despre diversificarea modalităților prin care poți accesa banii atunci când ai nevoie de ei.

Este Revolut bancă în România?

Revolut nu este doar o aplicație pentru transferuri. Serviciile bancare sunt furnizate prin entități autorizate, inclusiv Revolut Bank UAB, instituție de credit autorizată în Lituania.

Pentru clienții din România, este important să verifice entitatea juridică menționată în documentele contractuale. Alte servicii din aplicație, precum investițiile sau cele legate de criptomonede, pot fi furnizate prin alte societăți din grup.

Potrivit informațiilor oficiale ale Revolut, instituția la care este deținut produsul contează pentru stabilirea protecției aplicabile. De aceea, nu trebuie presupus că toate serviciile din aplicație sunt acoperite de schema de garantare a depozitelor.

Revolut versus băncile tradiționale: există diferențe de protecție?

În Uniunea Europeană, depozitele eligibile beneficiază de o limită standard de garantare de 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la aceeași instituție de credit. Schema aplicabilă depinde de statul în care este autorizată banca.

Pentru depozitele eligibile deținute la Revolut Bank UAB, schema relevantă este cea din Lituania. În cazul băncilor participante la schema românească, garantarea este administrată potrivit regulilor Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare.

Prin urmare, o bancă tradițională nu este automat mai sigură doar pentru că are sucursale fizice. Totuși, posibilitatea de a accesa banii prin mai multe canale poate fi utilă atunci când apar probleme tehnice.

Ce trebuie să verifici după ce aplicația Revolut își revine?

După restabilirea serviciilor, verifică soldul și istoricul tranzacțiilor. Asigură-te că transferurile inițiate în timpul incidentului au fost procesate și că nu există plăți duplicate.

Verifică și plățile cu cardul, abonamentele, facturile și operațiunile care apar încă în așteptare. Dacă observi debitări pe care nu le recunoști sau diferențe între sold și tranzacții, contactează serviciul oficial de asistență Revolut.

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