Ce se va întâmpla cu căldura și apa caldă în Bucureștiul anului 2023. La ce ar trebuie să se aștepte locuitorii Capitalei

Acesta a explicat pentru Hotnews faptul că proiectul de investiții în ceea ce privește rețeaua de furnizare a energiei termice are un termen de patru ani, iar asta înseamnă schimbarea a câte 50 de kilometri pe an.

Citește și: Cum reglezi ușile și geamurile de termopan pe timp de iarnă. Trucul care te ajută să economisești banii pentru căldură

Ce se va întâmpla cu căldura și apa caldă în Bucureștiul anului 2023. Anunțul făcut de directorul Termoenergetica

Claudiu Crețu, directorul Termoenergetica, a explicat că, deși teoretic în fiecare an ar trebui schimbați câte 50 de km de rețea de furnizare a energiei termice, va vedea dacă în primul an s-ar putea realiza asta sau, posibil, se vor face 40 de km, iar în următorul an încă 60 de km, notează Hotnews.

În anul 2022, s-au schimbat 26 de km de rețea primară și circa 52 de km de rețea secundară. Totodată, chiar dacă se vor face șantiere în lucru, căldura va fi oprită ca în fiecare an, în funcție de temperaturile exterioare: „În cursul lunii aprilie întotdeauna oprim căldura”, a povestit Crețu.

Citește și: Cum cureți caloriferul, în mod corect. Așa scapi de mirosurile neplăcute din casă și ai mai multă căldură

Pentru înlocuirea țevilor vor fi deschise șantiere în tot Bucureștiul și acolo unde țeava trece pe sub carosabil vor fi și restricții de trafic pe o bandă, a mai explicat Claudiu Crețu, pentru sursa citată.

„Avarii majore, cum au avut loc în ultimii ani, bucureștenii stând cu săptămânile fără apă caldă, nu vor mai avea loc deloc abia din 2026, după ce vor fi înlocuiți toți cei 210 km de rețea magistrală pe fonduri europene, atunci fiind modernizată peste jumătate din rețeaua principală de furnizare a energiei termice”, se arată în material.

În 2022, s-au debranșat de la sistem peste 3.000 de apartamente.

În 2023, se vor face lucrări de modernizare pe magistrala din cartierele Tineretului-Timpuri Noi, unde sunt avarii în fiecare săptămână.

„Cu aceste investiții din bani europeni, după finalizarea șantierelor începute, la care s-a lucrat în 2022, pentru iarna următoare noi estimăm o funcționare mult mai bună. Este greu de spus cu cât la sută va fi mai bine, dar câteva grade în fiecare calorifer contează.

Până când înlocuim aceste zone critice, avarii vor mai apărea fiindcă țevile sunt foarte vechi. Sunt 200 de km de țeavă de înlocuit și nu pot fi înlocuiți într-o vară. Tronsoanele care vor fi înlocuite în 2023 nu vor mai avea probleme, dar celelalte tronsoane, da.

Din păcate, situația este complicată și avariile lovesc cam peste tot în București.

Într-adevăr sunt câteva zone mai vulnerabile, în care avariile apar foarte des. Din păcate zona Tineretului, care nu este un capăt de rețea.

Cauza problemelor în zona Tineretului-Timpuri Noi o reprezintă faptul că este o zonă joasă, în care apa a stat permanent în galerie și a atacat țevile. Și efectiv calitatea țevilor este una execrabilă.

Vestea bună este că toată această zonă va fi modernizată pe fonduri europene. Deci pe termen mediu și lung problema va fi rezolvată.

Din păcate în această iarnă, până facem aceste investiții, tot ce putem face este să cârpim și să intervenim atunci când țeava se sparge.

Mai sunt și alte zone vulnerabile: bd. Timișoara și evident capetele de rețea - Tei Colentina, Aviației, Pantelimon, Fundeni.

Contractele au fost semnate, avem întâlniri săptămânale cu reprezentanții companiilor care au câștigat licitațiile și cu echipa din PMB astfel încât în cursul acestei ierni, până în aprilie, să poată fi făcute toate pregătirile, partea de proiectare, astfel încât din primăvară să se poată lucra efectiv pe aceste tronsoane”, a spus directorul Termoenergetica pentru Hotnews.

Ada Ciobanu, despre experiența din casa Mireasa, în noul episod Confesiuni ▶ Dă PLAY și vezi în AntenaPLAY.