Veste importantă pentru seniorii României! Cine sunt pensionarii afectați de noile măsuri!

Seniorii din România au mai primit o veste supărătoare. Deși majoritatea sperau la o creștere a veniturilor lunare în acest an, oficialii statului le-au spulberat așteptările unora dintre aceștia.

În timp ce unii pensionari se vor bucura cu adevărat de anumite majorări, alții vor încasa cu 300 de lei mai puțin.

Iată cine sunt pensionarii afectați și cum s-a ajuns la această decizie.

Cine sunt pensionarii care primesc mai puțin cu 300 de lei în plic. Ce se întâmplă cu pensiile

La începutul anului 2025, indexarea pensiilor a fost anulată, oficialii de la Curtea Constituțională a României ajungând la concluzia că impozitarea progresivă de 15% și de 20% pe partea necontributivă a pensiilor speciale este neconstituțională, motiv pentru care se revine la o impozitare de 10%.

Acest aspect înseamnă mai exact faptul că în timp ce indexarea pentru pensionarii standard care au contribuit toată viața la stat a fost înghețată, pensiile speciale vor crește cu aproximativ 1 600 de lei în medie.

Măsura va intra în vigoare începând cu data de 1 martie 2025, iar unii dintre pensionari vor realiza că au încasat mai puțin.

Pentru că bugetul pentru pensiile speciale pentru acest an este în valoare de 18 miliarde de lei, cei care beneficiază de acestea vor prim mai puțini bani în plic. Potrivit Can Can, toate pensiile speciale vor fi impozitate cu un procent de doar 10%, însă până atunci cei 6 000 de seniori „speciali” vor beneficia de venituri impozitate după următoarea schemă:

10% pentru partea mai mică decât nivelul câştigului salarial mediu net sau egală cu acesta

15% pentru partea cuprinsă între nivelul câştigului salarial mediu net şi nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau egală cu acesta

20% pentru partea ce depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat

Așadar, în timp ce pensiile specialilor vor beneficia de o creștere cu aproximativ 1 600 de lei în medie și statul este nevoit să scoată mai mulți bani de la buget pentru a reuși să plătească, indexarea pentru pensionarii standard a fost înghețată.

Astfel, creșterea de pensie medie de 300 de lei a fost anulată, cu toate că apare în legea pensiilor votată de parlamentari în data de 1 septembrie 2024, motiv pentru care 4 800 000 de pensionari vor încasa mai puțin bani începând cu luna martie a anului curent.

Guvernul va acorda un sprijin financiar de 800 de lei pensionarilor cu venituri mici

Conform News.ro, coaliţia a decis, astăzi, 12 februarie 2025, ca Guvernul să acorde un sprijin financiar de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri mici, potrivit unor surse politice.

De acest ajutor vor beneficia 2,5 milioane de pensionari cu pensii de până la 2574 de lei, care este echivalentul salariului minim pe economie net. Sprijinul va fi acordat în două tranşe, în luna aprilie şi în a doua parte a anului.

Premierul Marcel Ciolacu declara, după finalizarea legii bugetului de stat pe 2025, despre ajutoarele care ar urma să se dea pensionarilor cu venituri mici, că au la dispoziţie o anvelopă de 2 miliarde, iar după aprobarea bugetului, cu ministrul Muncii, urmau să facă calculele şi proiecţiile.

Întrebat când urma să se dea acest ajutor, Ciolacu spunea că ”vor sta de vorbă la rectificarea din luna august”.

