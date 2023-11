Comunitatea de pe Facebook i-a salvat afacerea. Cum a reușit proprietarul unei cafanele sociale din Cluj să scape de datorii

Chiar înainte de sărbătorile de iarnă, proprietarul unei cafenele sociale din Cluj a asistat la o adevărată minune. Fostul concurent Chefi la cuțite a avut parte de un miracol în pragul Crăciunului.

Lucian Butnaru, proprietarul cafenelei sociale Cofeels, a transmis pe rețelele de socializare un mesaj puternic către comunitatea sa.

„<<Asta să fie oare sfârșitul? Așa arată falimentul?>> De o lună mă întreb foarte des asta”, își începe Lucian mesajul cătrei cei care îi urmăresc pagina de Facebook.

„Îmi pun inima în această afacere, dar recunosc că, uneori, e greu să faci față singur”, a scris el, cerând în același timp ajutor pentru a-și plăti datoria de 31.000 de lei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Propietarul cafenelei clujene era nevoit să vândă 2.400 de pachete de cafea Seaside până la Crăciun pentru a-și plăti datoria și a ține cafeneaua deschisă.

Cafeneaua este deschisă de doar doi ani și se mândresc cu un blend unic, creat cu pasiune de Mihai Arsenie, un talentat barista cu sindrom Down.

Citește și: Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Lucian Butnaru, tânărul care i-a uimit pe chefi. Cu ce se ocupă, în ciuda dizabilității sale

„Inspirată din aromele bogate ale Columbia și Etiopia, această cafea 100% Arabica, prăjită mediu, vă va răsfăța simțurile în fiecare ceașcă”, mai este specificat pe site-ul acestora.

Personalul Cofeels este format, în proporție de 30%, din persoane cu dizabilități. Pornind de la Lucian Butnaru și până la Mihai Arsenie, ”magicianul” cafelei. Toți sunt un exemplu minunat de puternic pentru fiecare dintre noi. Un vis poate deveni realitate, dacă este susținut de muncă și implicare.

După cum este specificat și pe profilul de Instagram al cafenelei, aceasta a pornit cu ajutorul unei finanțări inițiale de 100.000 de euro din fonduri europene. În ultimul timp însă s-a confruntat cu probleme financiare, care prevesteau falimentul.

„Investiţa se ridică la 460.000 de lei, aproape 100.000 de euro. E o investiţie nerembursabilă câştigată printr-un proiect european. Am reuşit să scriu un plan de afaceri doar cu feedback-ul prietenilor. A fost multă birocraţie, dar pentru banii respectivi a meritat”, dezvăluie tânărul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Așa că Lucian Butnaru s-a îndreptat către comunitatea sa, către oameni. Acesta i-a invitat să treacă pragul cafenelei și, de ce nu, să achiziționeze un cadou special pentru cei dragi cu ocazia sărbătorilor.

„Fiecare pachet achiziționat nu înseamnă doar o plăcere pentru papilele voastre gustative, ci și un pas mic, dar important, în sprijinul visului meu antreprenorial”, le-a transmis Lucian.

Citește și: Super Neatza, 31 mai 2023. Rețeta unui Cold Brew perfect cu care să îi surprinzi pe apropiați în zilele călduroase de vară

Antreprenorul a avut parte de o mare surpriză. În doar trei zile de la postarea anunțului a vândut 4.000 de pachete de cafea. Acesta a catalogat toată această desfășurare de forțe drept miracol. În acest moment, din cauza comenzilor în număr mare, se pot face doar precomenzi pe site-ul cafenelei.

Lucian Butnaru le este extrem de recunoscător tuturor oamenilor care a făcut posibil acest miracol: „Vă sunt recunoscător și celor care ați spus că n-a fost bine ce am făcut. Niciodată n-aveam cum să știu dacă va fi bine sau nu să scriu acea postare.

Nici eu n-am fost 100% convins că voi ajunge așa repede la obiectiv. Insă reacția comunității mi-a dat multă încredere! Săru` mâna, oamenilor! Sunt coplești cât de tare ați reacționat și mă bucur din tot sufletul că veți avea la masa de Crăciun cafeaua noastră, e o onoare! Mă înclin!”

Tânărul antreprenor este convins de necesitatea de a perturba ”perfecțiunea” mediului online chiar și cu astfel de mesaje, deoarece aceste perioade din parcursul oricărei afaceri sunt inevitabile.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„După acest eveniment sper să avem mai des curajul să spunem public și lucrurile alea grele care ne fac să mai rupem proiecția perfecțiunii din online și să ne dăm șansa să fim oameni buni! Mulțumesc din suflet, oameni buni!”

Cum a luat ființă cafeneaua Cofeels

Lucian Butnaru este un tânăr din Iași cu deficiențe de vedere. Acesta s-a mutat în Cluj-Napoca, și-a luat licența în Asistență Socială și a absolvit un master în Economie Socială.

Acesta a inaugurat în 2021 o cafenea socială, după ce și-a câștigat experiența la un local din oraș. „Am lucrat în România, am vrut să învăţ. Mi-a fost greu să mă angajez. Până când am zis că sunt dispus să lucrez gratis o lună nu m-a luat nimeni. În final, am devenit barista”, mărturisește Lucian, conform unei surse.

Citește și: Cafeneaua viitorului se deschide în Dubai. Cum arată robotul cu trăsături de model care va servi clienții

Visul său a prins contur în 2017, după ce a vizionat serialul american Friends: „Visul meu a început în 2017, când l-am rugat pe tata să-mi cumpere un monitor mare, să mă uit şi eu la un serial despre colegii mei de facultate tot povesteau. E vorba de Friends. Şi uite aşa, în Friends era o cafenea unde personajele principale se apropiau tot mai mult şi deveneau din ce în de mai buni prieteni socializând în acea cafenea.”

Cafeneaua deschisă de Lucian este ca o rază de speranță pentru toți și, mai ales, pentru persoanele cu dizabilități. Nu doar că mulți dintre ei au găsit un loc de muncă, ci și pentru că astfel cei mai mulți sunt inspirați de ambiția și spiritul antreprenorial al lui Lucian. Astfel sunt îndemnați să facă același lucru cu propriile visuri.

„La noi lucrează persoane cu dizabilităţi, dar asta nu fiindcă aşa am vrut, ci aşa s-a nimerit. Cumva ei au ajuns aici datorită priceperii lor. De exemplu, colega mea Livia Tiron organizează evenimente în cafenea şi are experienţă în acest job. Ea a organizat evenimente de tip Cina pe întuneric, la Cluj.

Eu mi-am dorit să lucrez cu oameni care se pricep. Mai e şi colegul Mihai Artenie, cu care am rezonat şi am empatizat. Mihai îşi dorea foarte mult să lucreze în domeniul ăsta, dar el nu a îndrăznit să spună că e dispus să lucreze gratis, aşa că i-a fost şi mai greu”, mai spune el.

Citește și: Simona Halep și-a deschis o nouă afacere. Ce business are în locul fostei cafenele din Constanța

Lucian Butnaru a dărâmat stereotipurile societății la Chefi la cuțite

În ediția a 8-a de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 11 septembrie 2023, Lucian Butnaru i-a impresionat pe chefi.

El a pregătit un mouse, care le-a captat atenția chefilor. Nici povestea lui de viață nu i-a lăsat indiferenți. El a vorbit deschis despre dizabilitatea sa, dar și despre preconcepțiile de care se lovește în societate și chiar în pragul cafenelei.

„Ochiul acesta (n.r. drept) s-a dezactivat în 2009. De tot! În copilărie, până pe la 17 ani, vedeam cu ambii ochi, însă din cauza unei operații, am rămas fără vedere la ochiul drept. Scopul opreației era să facă ceva mai bun, însă din păcate, a fost un eșec”, a povestit acesta în cadrul emisiunii.

„Faptul că nu văd destul de bine, recent, am simțit o frustrare pentru că nu am recunoscut un client în cafenea și s-a simțit foarte deranjat și nu a mai revenit. Cafeneaua am deschis-o în 2021 după ce am mers la multe interviuri și am fost refuzat”, a mai adăugat el.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În cadrul emisiunii, Lucian Butnaru a primit trei cuțite pentru desertul său delicios.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Prezența sa în emisiune este încă o punte între oameni, cei cu dizabilități și cei fără. Mesajul este unul foarte simplu: de incluziune. Dizabilitățile nu ne fac mai puțin oameni, însă comportamentul și atitudinea cu siguranță da.

Apariția lui Lucian pe micile ecrane este un semnal pozitiv și o tresărire de speranță pentru o lume mai bună și mai lipsită de prejudecăți.