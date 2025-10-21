Concluziile studiului Național Antena „Toată România Noastră”. Nicușor Dan, despre cifrele ce arată ruptura dintre oameni și stat

România se confruntă cu cel mai grav declin al încrederii publice în liderii țării de după 1989. 82% dintre români nu mai au încredere în oamenii politici, 74% nu au încredere în Guvern, iar 65% nu mai cred nici în președinte.

Sunt rezultatele primei părți a Studiului Național Antena „Toată România Noastră”, realizat de prestigioasa companie internațională de cercetare IPSOS și prezentat în premieră la Observator, într-o Ediție Specială, în direct de la Palatul Cotroceni.

România, între furie și neîncredere. Președintele Nicușor Dan, față în față cu cifrele care arată ruptura dintre oameni și stat

Pentru prima dată de la preluarea mandatului, președintele României, Nicușor Dan, a fost față în față cu radiografia completă a unei societăți obosite, neîncrezătoare și tot mai furioase.

„Evident că nu e o fericire ca inflaţia să crească, să fie de 10 la sută şi tu sau familia ta să ai aceleaşi venituri. Asta înseamnă că pentru nevoile tale ai cu 10% mai puţini bani. De aici această reacţie. Oamenii nu au văzut că odată cu efortul pe care sunt nevoiţi să-l facă se coretează nişte inechităţi sociale.”, a spus șeful statului în dialogul cu Alessandra Stoicescu, la Observator.

Cifrele studiului arată că 38% dintre români cred că țara nu a avut niciodată un președinte bun, iar dintre cei care au răspuns altfel, 27% l-au indicat pe Nicolae Ceaușescu.

„Reflectă aceeaşi neîncredere faţă de modul în care e administrată România. 'Niciunul' pentru că oamenii conştientizează că n-a fost comunismul ceva benefic. Pe de altă parte, 'Nicolae Ceauşescu' pentru că oamenii au văzut în perioada aceea un plan de ţară pe care nu-l văd în toată această perioadă de tranziţie prelungită. România trebuie să-şi dezvolte o viziune economică. Nu poţi să-ţi propui să produci tot în 10 ani. Trebuie să vedem care e potenţialul real de dezvoltare. Trebuie să dezvoltăm zona de tehnologie, IT, Inteligenţă Artificială. Avem o tradiţie militară, pe industria de extracţie, pe industria chimică. Vom avea gaz la Marea Neagra, trebuie să folosim inteligent acest lucru”, a subliniat președintele Nicușor Dan.

Conform datelor IPSOS, 86% dintre români cred că politicienii urmăresc doar interese proprii, iar principalele cauze ale neîncrederii sunt corupția (38%), lăcomia clasei politice (28%) și promisiunile nerespectate (21%). Pentru a recâștiga încrederea oamenilor, românii cer pedepse mai dure pentru corupție (42%), un sistem de justiție imparțial (13%), transparență totală în cheltuielile publice (11%) și implicarea cetățenilor în deciziile politice (9%).

Ediția specială Observator de luni seară a adus nu doar cifre, ci o confruntare necesară între realitate și putere. Președintele României a vorbit despre reformele promise, despre justiția socială și despre nevoia de reconectare între stat și cetățean, dar și despre subiecte de actualitate.

Nicuşor Dan a făcut referire la decizia CCR pe reforma pensiilor magistraţilor și o eventuală demisia a premierului. „E un moment emoţional, a fost multă aşteptare, au fost multe variante pe această lege care au avut diverse probleme. Ce e important e că există voinţă ca această problemă să fie rezolvată. CCR a găsit o obiecţie de formă şi respectăm deciziile CCR. (...) Mesajul pentru români e că asta e o problemă, că pensiile sunt egale cu salariul. E o problemă de justiţie socială şi asta va fi rezolvată, fără discuţie. Toate cele 4 partide din Coaliţie au o părere convergentă şi cred că problema va fi rezolvată în cursul anului 2025. (…) Am vorbit cu premierul Bolojan în aceste zile. Nicidecum, am spus asta de mai multe ori, premierul nu trebuie să-şi dea demisia după această decizie a CCR. Textul de lege este interpretabil şi atunci se întâmplă ca unii să interpreteze într-un fel, alţii în alt fel. Nu e o chestiune aşa de importantă, încât Guvernul să-şi dea demisia.” - Nicușor Dan, președintele României.

Alte subiecte abordate au fost implicarea SRI în dosarele de corupţie și numirea viitorului șef al SRI. „Corupţia ţine de securitatea naţională. Vreau ca lucrurile să fie foarte clar împărţite între ce face SRI şi ce face Parchetul. Ofiţerii pot vedea fapte de corupţie. În momentul de faţă există două tipuri de interceptări, pe siguranţă naţională şi unele făcute de Parchet. Astea vreau să fie foarte bine separate. În trecut nu s-a respectat legea. Au fost oameni care n-au respectat legea, iar justiţia din acel moment nu a avut anticorpii prin care să facă faţă acestei situaţii. (…) Am o listă scurtă pentru şefia SRI. Nu m-am gândit până în momentul ăsta la Laura Codruţa Kovesi, domnia sa are un mandat la Parchetul European. Ultima dată când m-am întâlnit cu domnia sa cred că a fost în urmă cu 10-12 ani, într-o sală de judecată, eu eram cu urbanismul meu.” - a declarat președintele României în Ediția Specială Observator Antena 1.

Președintele României a vorbit și despre un al doilea mandat la Palatul Cotroceni."E devreme, dar în principiu îmi doresc un nou mandat. Am înţeles de când sunt în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp", a afirmat şeful statului.

În săptămânile următoare, Observator va aduce liderii coaliției de guvernare față în față cu problemele reale ale oamenilor. Luni, 27 octombrie, președintele PSD Sorin Grindeanu, marți, 28 octombrie, liderul UDMR și vicepremierul Kelemen Hunor și miercuri, 29 octombrie, președintele USR Dominic Fritz le răspund românilor. Premierul României, Ilie Bolojan va sta și el față în față cu îngrijorările României reale prezentate în Studiul Național Antena. Primele rezultate ale celui mai mare studiu la nivel național inițiat vreodată de o entitate media din România sunt deja disponibile pe observatornews.ro.

· 83% dintre români nu cred că măsurile fiscale actuale vor îmbunătăți situația economică

· 77% nu au încredere că statul controlează calitatea noilor construcții

· 67% consideră că statul nu ajută suficient persoanele dependente de droguri

· 65% cred că produsele vândute în România sunt de calitate mai slabă decât cele din Vest

· 61% cer pedepse mai dure pentru agresorii femeilor

· 59% consideră Ministerul Educației principalul vinovat pentru criza din școli

