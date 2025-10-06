Antena Căutare
Nicușor Dan a anunțat noii consilieri prezidențiali și de stat. Cine sunt și când intră în funcție fiecare

Cum arată lista celor 16 consilieri numiți de Nicușor Dan. Ludovic Orban se află printre consilierii prezidențiali. Descoperă cine sunt ceilalți și în ce domenii vor activa.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 11:47 | Actualizat Luni, 06 Octombrie 2025, 12:56
Cine sunt noii consilieri din Administrația Prezidențială și când intră în funcție fiecare | Hepta

Președintele României, Nicușor Dan, a numit astăzi, 6 octombrie 2025, consilierii prezidențiali , consilierii de stat și consilierii onorifici care vor activa în politică externă, afaceri europene, economie și comunicare publică în cadrul Administrației Prezidențiale.

Potrivit comunicatului oficial, numirile intră în vigoare în lunile octombrie și noiembrie, în funcție de fiecare consilier, reflectând astfel „angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial”.

Citește și: Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de iubita lui. Cine este Ioana și cum s-au afișat împreună

Nicușor Dan a anunțat noii consilieri prezidențiali și de stat. Cine sunt și când intră în funcție fiecare

Pe lista celor 16 consilieri pe care Nicușor Dan îi va avea alături în mandatul prezidențial se află inclusiv fostul premier Ludovic Orban, europarlamentarul Eugen Tomac, dar și Marius Lazurca care a fost rechemat recent din postul de ambasador al României în Mexic.

Lista noilor consilieri prezidențiali numiți de Nicușor Dan

  • Marius Lazurca - consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025

Deși inițial, numele lui a fost vehiculat pentru șefie SIE, șeful statului l-a rechemat pe acesta din funcția de ambasador al României în Mexic și țările din America Centrală unde era acreditat.

  • Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025

Potrivit Libertatea, numele său a fost vehiculat pentru șefia SRI, însă diplomatul a refuzat să aibă legătură cu această funcție. Valentin Naumescu este profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj și conduce în prezent un ONG care a lansat în premieră la finalul anului 2024 invitația ca Nicușor Dan să candideze la prezidențiale. În trecut, acesta a ocupat și funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

  • Cosmin Soare - consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025

Cosmin Soare este un avocat care a colaborat pentru o lungă perioadă de timp cu Nicușor Dan în procesele Primăriei Capitalei.

  • Alexandru Ciurea - consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025

Alexandru Ciurea a fost consilier juridic la Primăria București.

  • Ludovic Orban - consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025

Fostul premier și fost președinte al Partidului Național Liberal (PNL) este cel care l-a propus în anul 2020 pe Nicușor Dan la candidatura Primăriei București.

  • Diana Iancu - consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025
  • Andreea Miu - consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025

Citește și: Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă Ilie Bolojan îl enervează: „Nu am voie!”

Lista noilor consilieri de stat numiți de Nicușor Dan

  • Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025

Ana-Maria Geană a fost consiliera lui Nicușor Dan și la Primăria București.

  • Ramona Dinu - consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025
  • Ștefania Simion - consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025.
  • Diana Punga - consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025
  • Cristian Roșu - consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025
  • Ștefan Dragomirescu - consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025
  • Roxana Butnaru - consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025

Cine sunt cei 2 consiliei onorifici numiți de Nicușor Dan

  • Eugen Tomac - consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025

Eugen Tomac este europarlamentarul care a făcut parte din echipa lui Nicușor Dan și în campania electorală din 2025.

  • Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.

Conform cadrului legal în vigoare, toți consilierii își vor exercita atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de șeful statului.

Citește și: Unde a ales Nicușor Dan să locuiască în prezent. Președintele României spune că vecinii s-au obișnuit deja

Nicușor Dan și Ludovic Orban
„Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării” sunt informațiile care se precizează în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

